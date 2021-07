¿Quién es Naya Rivera? Hace un año que la actriz de “Glee” murió

CNN - Spanish

(CNN Español) — Naya Rivera murió ahogada tras salir con su hijo en un bote alquilado a navegar por el lago Piru, en California, hace un año.

La actriz de “Glee” y su hijo alquilaron un bote en julio en el lago Piru. Los dos decidieron saltar al agua para nadar, según un informe de investigación del condado de Ventura. Poco después, Rivera le dijo a su hijo que regresara al bote, según el informe.

“Ella lo ayudó a subir al bote y luego escuchó (a su madre) gritar ‘ayuda’ y ella levantó el brazo”, dice el informe. “Luego desapareció en el agua”.

La causa de la muerte de Rivera fue ahogamiento y su forma de muerte fue un accidente, según un informe de la autopsia de la Oficina del Médico Forense del Condado de Ventura. La autopsia y el informe de investigación indicaron que Rivera no tenía antecedentes de “ideación o intento suicida” y que recientemente había estado tomando medicamentos para una infección de los senos nasales. Los informes también dicen que tenía vértigo, algo que empeoraba cuando estaba en el agua, pero se consideraba que era una buena nadadora. Ella no tenía ningún síntoma de covid-19.

La desaparición de Rivera llevó a una búsqueda de seis días, que terminó con el hallazgo de su cuerpo en la zona noreste del lago donde el agua tiene entre 3 y 18 metros de profundidad.

¿Quién es Naya Rivera?

La actriz de 33 años se hizo famosa por su papel como Santana López en la serie televisiva “Glee”, de 2009 a 2015.

Según IMDB, Rivera nació el 12 de enero de 1987 en Valencia, California.

Es de ascendencia puertorriqueña. Según dijo en el show “The View” en 2015, “mi mamá es mitad puertorriqueña, mitad negra”.

Comenzó su carrera en la televisión en la serie “The Royal Family” de 1991 a 1992, y también apareció en la popular “Family Matters”, por tres capítulos, reseña IMDB.

Más recientemente participó en la serie “Step Up: High Water”, donde interpretó a Collette Jones de 2018 a 2019.

En 2014 se casó con el actor Ryan Dorsey, tres meses después de terminar su compromiso con el rapero Big Sean. La pareja tuvo un hijo. En 2017, Rivera fue arrestada y enfrentó cargos por un delito menor de violencia doméstica, después de un altercado con su entonces esposo.

Los cargos fueron desestimados en 2018 y ese mismo año se divorciaron.

En 2016, Rivera publicó sus memorias en un libro llamado “Sorry Not Sorry”, en el que reveló que había sufrido anorexia cuando era joven y que también abortó mientras actuaba en “Glee”.

Nota: este artículo fue actualizado tras la confirmación del hallazgo del cuerpo de Naya Rivera

