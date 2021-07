Jeff Bezos dejará este lunes el cargo de CEO de Amazon, pero seguirá teniendo un gran poder en la empresa

CNN - Spanish

Nueva York (CNN Business) — El fundador de Amazon, Jeff Bezos, entregará el lunes su título de CEO a Andy Jassy, poniendo fin a una carrera de más de dos décadas al frente de una compañía que pasó de ser una librería en línea a un gigante mundial de comercio minorista, logística e Internet con un valor de 1,75 billones de dólares.

La compañía anunció en febrero que Bezos pasaría de CEO a presidente ejecutivo, debido a que él quería dedicar más tiempo a sus otras empresas, incluido el diario The Washington Post, la compañía espacial Blue Origin y la filantropía.

Pero incluso cuando pase a un rol menos público en la compañía, Bezos seguirá teniendo una tremenda influencia en Amazon (AMZN) en los próximos años, en virtud de ser su mayor accionista individual, un mentor para el CEO entrante y su papel al frente de la junta.

«Probablemente seguirá involucrado, aunque ya no se concentrará en el día a día y, en cambio, podrá enfocarse en iniciativas de toda la empresa y nuevos productos y servicios», dijo Daniel Elman, analista de tecnología global de la firma de investigación de mercado Nucleus Research. «No se pueden subestimar sus habilidades para atravesar el ruido identificando oportunidades de alto valor … por lo que tendría sentido que Amazon lo liberara de la rutina operativa para maximizar esas áreas».

La salida de Bezos como CEO llega en un momento crítico para Amazon. La pandemia generó una demanda masiva de sus servicios, lo que provocó un aumento en las ganancias y en la contratación. Pero el crecimiento explosivo de la compañía solo ha aumentado la atención de los reguladores, algunos de los cuales creen que se ha vuelto demasiado grande.

No tener al hombre más rico de la Tierra al mando de la compañía podría ayudarla a capear mejor parte de ese escrutinio. Y hacerse a un lado también podría ayudar a aislar a Bezos de algunas críticas de los legisladores.

«Estoy bastante seguro de que alguien en el camino vio [la atención regulatoria] y dijo: ‘Aquí hay otra ventaja de este momento’», dijo James Bailey, profesor de desarrollo de liderazgo en la Universidad George Washington.

Amazon también se ha enfrentado recientemente a críticas por su trato a los trabajadores en sus almacenes, algo que Bezos se ha comprometido a abordar como presidente ejecutivo.

«Bezos debe dejar de ser el pararrayos» en el tema de las prácticas laborales de Amazon, dijo William Klepper, profesor de administración en Columbia Business School, «y en cambio innovar para salir de esto».

El momento de la transición de Bezos en muchos sentidos refleja el de otros fundadores de Silicon Valley, para quienes renunciar al título de CEO significó perder gran parte de la atención, pero no necesariamente todo el poder.

Los cofundadores de Google, por ejemplo, perdieron sus títulos ejecutivos en 2019 en medio de un creciente escrutinio regulatorio de la compañía, pero permanecen en el directorio y tienen una clase especial de acciones que les da control de voto como accionistas.

Bezos no tiene el mismo poder de voto, pero sigue siendo el mayor accionista de Amazon por un gran margen. Hasta el mes pasado, poseía 51,2 millones de acciones, o alrededor del 10%, de las acciones ordinarias de Amazon, mucho más que el siguiente accionista más grande, Vanguard Group, que posee alrededor del 6,5%.

Eso significa que si una iniciativa de los accionistas busca hacer un cambio importante en la empresa, el poder de voto de Bezos podría darle cierta influencia en el resultado, dijo Bailey.

Es casi seguro que Bezos seguirá contando con la atención del CEO entrante, Jassy. Los dos han trabajado en estrecha colaboración desde los inicios de la empresa. A principios de la década de 2000, Jassy pasó un tiempo en un puesto conocido en ese momento como la «sombra» de Bezos, un rol similar al de un jefe de personal corporativo, que fue diseñado para capacitar a jóvenes ejecutivos prometedores, dijo Ann Hiatt, una ex socia comercial ejecutiva a Bezos, a CNN Business en febrero. Jassy pasó a convertirse en miembro de mucho tiempo del grupo de liderazgo de élite de Bezos, el «equipo S».

Si hay un modelo claro de cómo podría ser el cambio de rol de Bezos en Amazon, podría ser el otro fundador de una firma de tecnología con sede en Seattle que anteriormente ostentaba el título de hombre más rico del mundo.

Cuando Bill Gates renunció como CEO en 2000, Microsoft era una de las empresas más poderosas del mundo, pero también se encontraba en medio de una larga batalla antimonopolio y enfrentaba la posibilidad de ser disuelta por el gobierno de EE.UU. En ese momento, Gates era visto como un monopolista despiadado, pero su enfoque en la filantropía en los años siguientes lo ayudó a cultivar una reputación diferente como un bienhechor global, todo mientras mantuvo un rol de liderazgo en Microsoft (MSFT) durante dos décadas, hasta el año pasado.

