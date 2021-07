William y Harry se reunirán en la inauguración de la estatua de Diana

CNN - Spanish

urielblanco

(CNN) — Los príncipes William y Harry dejarán de lado sus diferencias para aparecer juntos este jueves en la inauguración de una estatua en honor a su madre, Diana, princesa de Gales, en el Sunken Garden del Palacio de Kensington.

La estatua se presentará en una ceremonia que tendrá lugar por la tarde de este jueves, cuando habría sido el cumpleaños 60 de Diana, y a la que se unirán miembros de su familia cercana y otros participantes en el proyecto.

Un jardinero realiza los últimos preparativos del espacio antes de la inauguración de la estatua de Diana. (Crédito: Aaron Chown/PA Images/Getty Images)

El escultor de la estatua, Ian Rank-Broadley, cuya efigie de la reina Isabel aparece en las monedas del Reino Unido, y el diseñador de jardines Pip Morrison estarán entre los invitados, así como los miembros del comité de la estatua.

Este compromiso es la primera vez que se verá a los hermanos William y Harry juntos públicamente desde el funeral del duque de Edimburgo en abril. William y Harry vivieron en el Palacio de Kensington con su madre antes de que ella muriera en un choque de auto en 1997.

OPINIÓN | Los 60 de Diana: cuando las palabras duelen

Los hijos de Diana encargaron conjuntamente la obra en 2017 —el 20º aniversario de su muerte— ya que querían reconocer el impacto de su vida con una estatua permanente.

«Nuestra madre tocó tantas vidas. Esperamos que la estatua ayude a todos los que visiten el Palacio de Kensington a reflexionar sobre su vida y su legado», dijeron los hijos en un comunicado conjunto en el que anunciaban el proyecto. Esperaban inaugurar la estatua ese mismo año, pero se retrasó.

Diana en unas vacaciones de esquí con sus dos hijos, William (izquierda) y Harry (derecha) en 1993. (Crédito: Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images)

Uno de los lugares favoritos de Diana

El diseño y el esquema de plantas que rodean la nueva estatua fueron elaborados por Morrison y producidos por el equipo de Jardines y Propiedades de Historic Royal Palaces (HRP), una organización de caridad que gestiona varias propiedades reales.

Morrison incorporó las estructuras históricas existentes del jardín con profundos bordes de flores y un generoso césped alrededor de la piscina «para crear un entorno más tranquilo y reflexivo para la estatua», según el Palacio de Kensington.

Se seleccionaron más de 4.000 flores para el proyecto, entre las que se encuentran algunas de las favoritas de Diana, como los nomeolvides, así como flores de primavera y verano en varios tonos pastel, como tulipanes, dalias y plantas de lavanda.

En esta imagen que facilitó el Palacio de Kensington, se ve el nuevo diseño del Sunken Garden. (Crédito: Kensington Palace/Getty Images)

Previo a la inauguración, Morrison dijo en un comunicado del Palacio de Kensington que «este ha sido un proyecto muy especial para trabajar, ya que el Sunken Garden era un lugar favorito de Diana, princesa de Gales».

Añadió que el equipo se centró en crear un espacio que favoreciera las nuevas obras de arte y proporcionara un espacio tranquilo a los visitantes.

Graham Dillamore, jefe adjunto de Jardines y Propiedades del HRP, dijo en el mismo comunicado que Diana «admiraba con frecuencia las cambiantes muestras florales del Sunken Garden» y a menudo se detenía a hablar con los jardineros que lo cuidaban.

«Más de tres décadas después, me siento honrado de haber formado parte del equipo que preparó el jardín para la instalación de esta estatua», comentó, y agregó: «Espero que los visitantes del palacio y los jardines disfruten de su apacible entorno, y se tomen un momento para reflexionar sobre la vida y el legado de la princesa».

La historia de la entrevista exclusiva con la princesa Diana: 25 años después, la BBC ofrece disculpas por la manera engañosa en que la consiguió

Ruptura de los lazos entre hermanos

Volver a los jardines de su casa de la infancia será conmovedor para los hermanos y llega en un momento en el que la familia real está bajo una intensa presión.

Durante años en los medios de comunicación, se especuló con un posible distanciamiento entre ambos, pero Harry finalmente confirmó en un documental de 2019 que su relación se había distanciado.

«Ciertamente estamos en caminos diferentes en este momento», dijo Harry, y añadió: «Pero siempre estaré ahí para él, como sé que él siempre estará ahí para mí».

Una relación que empeora

No cabe duda de que los dos harán un frente común en la ceremonia de este jueves, pero no se puede negar que, desde aquella sincera confesión, su relación no ha hecho más que empeorar.

En los años que pasaron desde el encargo de la estatua, Harry se casó y formó una familia con su esposa Meghan. Después, los hermanos se separaron de su Royal Foundation conjunta. Y desde entonces los Sussex optaron por trasladarse a otro continente para escapar de la interminable intrusión mediática a la que dicen enfrentarse, así como su experiencia de racismo dentro de la familia real y la falta de apoyo de la casa real.

Parece que las cosas no mejoraron entre los hermanos, que apenas se hablan, y la familia real en general tras la explosiva entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey en marzo.

En una aparición posterior en un podcast, Harry se refirió a su educación en la realeza describiéndola como un ciclo de «dolor y sufrimiento» antes de que pareciera despreciar los esfuerzos de su padre en la crianza de sus hijos.

William y Harry fueron vistos juntos por última vez en el funeral de su abuelo en abril. (Crédito: Gareth Fuller/WPA Pool/Getty Images)

¿Qué actividades realizó Harry desde su llegada a Reino Unido?

El regreso a suelo británico será probablemente un desafío para Harry, quien recientemente reveló en su serie de AppleTV+ que Londres fue anteriormente un «catalizador» de mala salud mental para él tras la muerte de su madre.

Pero se ha mantenido ocupado desde que aterrizó en la capital británica a finales de la semana pasada. Estados Unidos está en la lista «ámbar» del Reino Unido, lo que significa que tuvo que pasar la cuarentena a su llegada y completar una serie de pruebas covid-19 negativas para poder salir.

Una vez autorizado, Harry se dirigió a sorprender a los niños enfermos con una aparición en los premios WellChild —una organización benéfica de la que es patrocinador— en los jardines de Kew, al oeste de Londres, el miércoles.

Antes, mientras se autoaislaba en su residencia de Frogmore Cottage, en Windsor, Harry envió un mensaje de video a los ganadores del Premio Diana de este año, una organización que da prioridad a los jóvenes y al cambio.

Meghan, duquesa de Sussex, no estará en el evento del jueves pues permaneció en California tras dar a luz a la segunda hija de la pareja, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, hace apenas unas semanas.

Lili lleva el nombre de su bisabuela, la reina Isabel, cuyo apodo en la infancia era Lilibet, mientras que su segundo nombre, Diana, lo eligieron en honor a su abuela, dijo la pareja en un comunicado. La bebé Lili es hermana del hijo de la pareja de 2 años, Archie Harrison.

Actividades de William y la reina Isabel

Mientras tanto, también han sido unos días ajetreados para William, que comenzó la semana en Escocia acompañando a la reina en una serie de actos. La reina, de 95 años, asume tradicionalmente una semana de compromisos en el país a finales de junio o principios de julio cada año para celebrar la comunidad, la innovación y la historia escocesa.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

El martes, el duque de Cambridge —que es presidente de la Asociación Inglesa de Fútbol— se unió a miles de aficionados al fútbol de Inglaterra, entre ellos su esposa Catherine y su hijo el príncipe George, en el estadio de Wembley para ver la victoria de su país en la Eurocopa 2020 contra Alemania.

El jardín y la nueva estatua de Diana se podrán ver gratuitamente durante el horario de apertura de Historic Royal Palaces.

El Sunken Garden se creó en 1908 por orden del rey Edward VII, en una zona de los jardines del palacio que anteriormente estaba ocupada por macetas e invernaderos. El diseño del jardín se inspira en el jardín de estanques de estilo holandés del siglo XVII del palacio de Hampton Court.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.