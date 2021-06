¿Hay un cuarto cheque de estímulo en camino?

CNN - Spanish

Washington (CNN) — El gobierno federal ha puesto en marcha tres rondas de cheques de estímulo para ayudar a las personas durante la pandemia, pero a pesar de su popularidad política, no hay ninguna propuesta sobre la mesa para llevar a cabo una cuarta ronda.

A medida que la economía se recupera, es poco probable que el Congreso, que tendría que aprobar el dinero, considere más gastos en pagos directos. Si bien hay cierto apoyo de los legisladores demócratas para los pagos recurrentes, el partido tiene una escasa mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado y limitar la tercera ronda de pagos fue una prioridad clave para los moderados durante las negociaciones del último paquete de ayuda por la pandemia aprobado en marzo.

En cambio, los legisladores se centran en un enorme proyecto de ley de infraestructura que podría adoptarse este verano. Un borrador del paquete respaldado por los dos partidos y publicado la semana pasada no incluye ningún pago directo. El presidente Joe Biden también está presionando al Congreso para que apruebe su Plan de Familias Estadounidenses, pero eso tampoco requiere una cuarta ronda de pagos de estímulo. En cambio, pide que los colegios comunitarios sean gratuitos, que el cuidado infantil sea más asequible y que se proporcionen licencias pagadas por enfermedad y familiares garantizadas.

Pero todavía hay algo de ayuda por la pandemia ya aprobada por el Congreso en camino a las familias estadounidenses. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) está haciendo ajustes de pagos para las personas que perdieron ingresos durante 2020 y deben recibir más dinero del que recibieron originalmente, y algunas familias se preparan para recibir pagos por adelantado del crédito tributario por hijos ampliado. Algunas personas todavía están recibiendo el impulso federal a los beneficios por desempleo, aunque varios estados han terminado con esos pagos anticipadamente en un esfuerzo por que la gente vuelva a trabajar.

Otros estímulos aún continúan

La mayor parte de la tercera ronda de pagos se ha entregado, pero aún se envía algo de dinero a aquellos que perdieron ingresos durante 2020 y calificaron para más de lo que habían recibido inicialmente.

Conocidos como pagos «adicionales», el dinero va automáticamente a las personas cuyas declaraciones de impuestos de 2020 muestran que no alcanzaron las dos primeras rondas de cheques, que se enviaron con base en las declaraciones de impuestos de 2019. Más de 8 millones de personas recibieron estos pagos adicionales este año.

El gobierno también sigue enviando pagos a personas sobre las que el IRS no tenía información suficiente pero que presentaron declaraciones de impuestos recientemente. Muchas de ellas son personas de muy bajos ingresos que normalmente no están obligadas a presentar declaraciones de impuestos porque sus ingresos caen por debajo del umbral de presentación. Se les animó a presentar su solicitud este año para reclamar el dinero de estímulo para el que son elegibles.

Más dinero está en camino para las familias con niños

El paquete de ayuda por pandemia aprobado en marzo también aumentó el tamaño del crédito tributario por hijos. Esos pagos se enviarán periódicamente a partir del 15 de julio.

Más de 36 millones de familias pueden ser elegibles para los pagos. La mayoría no tendrá que hacer nada para recibir el dinero, que se basará en la información proporcionada en las declaraciones de impuestos de 2020 o 2019.

Los padres ahora pueden verificar su elegibilidad en línea usando una nueva herramienta del IRS, así como optar por no recibir pagos mensuales, y en su lugar recibir el crédito completo como una suma global cuando presenten su declaración de impuestos el próximo año. Las familias de bajos ingresos que normalmente no presentan impuestos también pueden registrarse para los pagos en línea.

Esos pagos técnicamente serán un anticipo de un crédito fiscal de 2021. Los padres elegibles recibirán US$ 3.600 por cada niño menor de 6 años y US$ 3.000 por cada niño menor de 18 años. Hasta ahora, el crédito era de solo US$ 2.000 por niño menor de 17 años. Al menos la mitad del monto se destinará durante el verano y el resto se agregará al reembolso de impuestos del próximo año.

La porción mejorada del crédito estará disponible para padres solteros con ingresos anuales de hasta US$ 75.000 y contribuyentes conjuntos que ganen hasta US$ 150.000 al año.

El Congreso también hizo que el crédito tributario por hijos fuera totalmente reembolsable para que se pudieran beneficiar más familias de bajos ingresos. Anteriormente, si el crédito excedía los impuestos adeudados, los padres solo podían recibir hasta US$ 1.400 como reembolso. Estos hogares también deben tener ingresos por trabajo de al menos US$ 2.500. El cambio podría hacer que otros 20 millones de niños sean elegibles.

