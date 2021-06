Marihuana legal: los países de América que han legalizado el uso del cannabis y los que no

CNN - Spanish

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — En América Latina al menos siete países han aprobado la marihuana con fines medicinales, y solo dos, Uruguay y México, han legalizado su consumo con fines recreativos, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo.

En junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de México aprobó con 8 votos a favor y 3 en contra, la anulación de la prohibición del uso lúdico de la marihuana, contenida en la Ley General de Salud. La resolución establece, entre otras, que se podrá sembrar, recolectar, transportar y distribuir marihuana, sin que exista una penalización, siempre y cuando sea para uso personal.

Uruguay fue el primer país del mundo en legalizar la marihuana recreativa. Allí se puede llevar y compartir hasta 30 gramos de marihuana legal en público. México es el segundo país de América Latina en aprobar el uso recreativo y se puede producir solo para consumo personal. Varios países de la región han aprobado la marihuana para uso medicinal.

En noviembre de 2020, Argentina aprobó una nueva reglamentación sobre el cannabis medicinal, entre los cuales se aprobó el autocultivo para pacientes que necesiten el uso de la planta, así mismo la provisión gratuita a pacientes por parte del Estado y la producción tanto pública como privada de aceite de cannabis y sus derivados, según fue publicado en el Boletín Oficial del 12 de noviembre.

La nueva reglamentación también promueve la investigación científica para «generar evidencia científica de calidad que permita a las y los pacientes humanos acceder a la planta de Cannabis y sus derivados en forma segura», dice el documento.

Esta reglamentación amplió la ley aprobada en el Senado en marzo de 2017 que habilitaba el uso de la marihuana medicinal.

También en noviembre de 2020, el Senado de México aprobó con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, el dictamen que regula el uso y consumo de la marihuana, así como la producción con fines médicos, lúdicos e industriales. El proyecto de ley pasará a la Cámara de Diputados donde se discutirá y se someterá a votación. Si es sancionado, será enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador, encargado de promulgar la ley.

México debate la posible despenalización de la marihuana entre controversia y oposición

México debate despenalización de la marihuana entre controversia 3:33

El 17 de septiembre de 2019, Ecuador se unió a la lista de países que han legalizado la marihuana con fines medicinales.

En Colombia se legalizó en 2016 la marihuana medicinal, pero tras un debate en la Cámara de Representantes el 3 de noviembre de 2020, fue archivado el proyecto de Ley para legalizar su consumo recreativo.

Países como Chile, Perú y Paraguay también han aprobado el cannabis medicinal. En Puerto Rico la marihuana con fines medicinales también está autorizada.

Países en los que el consumo de cannabis es ilegal

En países como Bolivia, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Venezuela, el consumo de marihuana en cualquier caso es ilegal.

En Brasil la Ley de Drogas castiga la posesión y consumo de drogas. Y desde 2015 la Corte Suprema de Brasil discute la despenalización del porte y consumo personal de sustancias ilícitas, pero hasta el momento no ha llegado a una conclusión. Aunque en Brasil la marihuana medicinal no está legalizada, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) incluyó en 2017 el cannabis sativa dentro de la lista oficial de medicamentos.

«La inclusión no cambia las reglas para importar cannabidiol u otros extractos de marihuana. La medida tampoco es una autorización o reconocimiento del cannabis como planta medicinal», dice la ANVISA. Es decir, las sustancias de la planta están autorizadas, pero no la planta en sí.

En Panamá, sin embargo, aunque se ha presentando un proyecto de ley para regularla con fines medicinales, se permite «registrar el cannabidiol y usarse con fines médicos», según el Ministerio de Salud.

En Costa Rica el cannabis es una sustancia prohibida por ley, y aunque sanciona penalmente su producción, distribución y venta, no considera su consumo como un delito, sino como un problema de salud pública, como una enfermedad que necesita de tratamiento y rehabilitación, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas del Instituto de Drogas y Farmacodependencia de Costa Rica, publicado en 2012.

Otros países

Después de Uruguay, Canadá fue el segundo país del mundo, y el primer país del G7, legalizar la marihuana con fines recreativos.

Con esta legislación, los adultos podrán llevar y compartir hasta 30 gramos de marihuana legal en público. También podrán cultivar hasta cuatro plantas en sus casas y preparar productos como los que puedan ser comidos para uso personal.

Los consumidores compran marihuana de minoristas regulados por provincias, territorios o, cuando ninguna de esas opciones esté disponible, productores con licencia federal. La marihuana tampoco se venderá en el mismo lugar que el alcohol o el tabaco.

Estados Unidos

Entre tanto, 15 estados en Estados Unidos más el Distrito de Columbia ahora permiten el uso recreativo de la marihuana. En las elecciones de noviembre de 2020 Arizona, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur autorizaron el consumo de cannabis para adultos.

La marihuana medicinal es legal de alguna forma en al menos 30 estados del país, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Cualquier persona mayor de 21 años puede comprar marihuana medicinal en Colorado, Washington, Oregon y Alaska.

Bethany Gomez, directora general de Brightfield Group, una compañía de análisis e investigación de mercado que se especializa en la industria del cannabis, proyecta que la industria del cannabis medicinal y recreativo de Estados Unidos registrará US$ 19.000 millones en ventas este año. También prevé que crecerá a US$ 24.000 millones en 2021. Y que, con las adiciones de esta semana y posibles nuevas incorporaciones como Nueva York, alcanzará los US$ 45.000 millones en ventas para 2025.

Portugal es pionero en lo que respecta a las leyes de reforma de drogas, ya que este país despenalizó la posesión de todas las drogas, no solo el cannabis, para uso personal en 2001. Como resultado, el país tiene la mayor evidencia sobre el impacto y el cambio que puede tener en la política de drogas en el país.

Irlanda, Australia, Jamaica y Alemania aprobaron medidas en 2016 para su uso medicinal, mientras que Australia también otorgó permiso a las empresas para solicitar licencias para fabricar o cultivar productos de marihuana con fines medicinales y realizar investigaciones relacionadas.

Las altas cortes en Sudáfrica y en Georgia también revocaron las prohibiciones sobre el cannabis, legalizando la planta para su uso individual.

Y sobre el cannabis medicinal, Sri Lanka, Tailandia y Reino Unido aprobaron el uso de la planta en 2018.

A fines de noviembre, Luxemburgo, la pequeña nación europea, anunció que la marihuana pronto sería legalizada para uso recreativo para adultos.

— Nota del editor: Esta nota fue publicada inicialmente en septiembre de 2019, pero fue actualizada en noviembre de 2020.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.