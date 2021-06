¿Cuáles son los 12 platillos de América Latina que están entre los más populares del mundo?

CNN - Spanish

urielblanco

(CNN Español) — No cabe duda: la gastronomía en América Latina es de las mejores en el mundo. Cada país de la región tiene platillos representativos y únicos.

Sin embargo, solo algunos cuantos son populares, según el sitio web de gastronomía TasteAtlas.

Según el listado ‘Top 100 MOST POPULAR DISHES in the world‘ de TasteAtlas, que fue actualizado en abril de 2021, hay 12 platillos de América Latina entre los más populares del mundo.

TasteAtlas ha reseñado más de 10.000 comidas y bebidas. De estos, los usuarios del sitio web votan por los que consideran los más populares.

Hay platillos de todos los continentes en los 100 lugares del listado de los más populares. ¿Cuáles son los latinos que destacaron? Aquí te los dejamos.

«Mucho más de 600 platillos en México llevan maíz», ¿cómo salvar la diversidad de maíces mexicanos de la extinción?

12. Barbacoa

«Barbacoa es un término que se asocia sobre todo a México y hace referencia a una antigua técnica de cocción de la carne en hornos bajo tierra», señala TasteAtlas.

Se ubicó en la posición 89 del ránking mundial de los platillos más populares. Por tanto, es el número 12 a nivel América Latina.

11. Tortas

Torta mexicana.(Ronaldo Schemidt/AFP/GettyImages)

Otro platillo de México. Quizá hayas escuchado alguna vez de él por la típica torta de jamón del Chavo del 8. En el listado de TasteAtlas, ocupa el lugar 84 y el 11 a nivel Latinoamérica.

«Las tortas mexicanas son deliciosos sándwiches tradicionales rellenos de (…) ingredientes mexicanos. Son una creación mexicana única, teniendo en cuenta que se sirven en panes (ya sean bolillos o teleras, ambos típicos del país)», señala el sitio web.

10. Mole

Mole con pollo y arroz. (OMAR TORRES/AFP vía Getty Images)

«El mole es una combinación de ricas salsas mexicanas y uno de los platos nacionales del país. Como base suele contener chiles mexicanos que se muelen en molcajete —un mortero tradicional de piedra—. Otros ingredientes pueden variar, por lo que los moles pueden contener verduras, frutas, especias, hierbas, frutos secos, semillas, harina de maíz, pan e incluso chocolate, que añade notas terrosas a los ingredientes más picantes», explica TasteAtlas.

Este platillo, que se suele servir con pollo y arroz, se encuentra en el lugar 66 de los platillos más populares del mundo y el décimo en la región.

9. Churrasco

Preparación de churrasco en Brasil. (Mario Tama/Getty Images)

«El churrasco es un método de barbacoa brasileño en el que se colocan jugosos trozos, rodajas, filetes y chuletas de ternera, cordero, cerdo y pollo en grandes brochetas y se asan sobre fuego de leña», detalla TasteAtlas.

Es el primero de los platillos que no es de México. Se ubica en el lugar 63 a nivel mundial y noveno en América Latina.

8. Ceviche

Porciones de ceviche peruano. (CARLOS MANDUJANO/AFP vía Getty Images)

«El ceviche es el plato nacional de Perú, que consiste en rodajas de pescado o marisco crudo que se condimentan con sal, cebolla y chiles, y luego se marinan en jugo de limón. Debido a la acidez del jugo, la textura del pescado cambia, al igual que su color: de rosa a blanco», describe TasteAtlas.

El platillo de Perú, según los votantes en el sitio web, se colocó en el número 58 de los 100 más populares en el mundo. En la región, es el número ocho.

7. Guacamole

Plato de guacamole servido en un restaurante de la cadena Chipotle. (Joe Raedle/Getty Images)

«El guacamole es un platillo de fama mundial que se remonta al imperio mexica del siglo XVI. Es una mezcla de aguacates (llamados paltas en otras zonas de la región) maduros machacados, cebollas, chiles, tomate verde de manera opcional, y condimentos selectos como sal marina y cilantro», explica Taste Atlas.

Este platillo, que se ha vuelto muy popular en Estados Unidos por eventos como el Super Bowl, se encuentra en el lugar 56 a nivel mundial y séptimo en América Latina.

6. Quesadilla

«La quesadilla es un sencillo aperitivo mexicano que consiste en una tortilla de harina o de maíz rellena de queso fundido. Normalmente se dobla por la mitad y se consume. Una quesadilla también puede llevar algún otro ingrediente en su interior, como carnes, frijoles o papas, pero el queso siempre es obligatorio (a excepción de las quesadillas en Ciudad de México, donde el queso puede ser solamente adicional)», detalla el sitio de gastronomía.

Otro platillo mexicano. Este se encuentra en el lugar 52 de los platillos más populares del mundo y en el sexto a nivel Latinoamérica.

5. Tamal

Preparación de tamales mexicanos por parte del colectivo Mujeres de la Tierra. (CLAUDIO CRUZ/AFP vía Getty Images)

«El tamal es un plato mexicano que se remonta a los mexicas y que consiste en una masa de maíz con un relleno que puede ser salado o dulce, cocido al vapor y envuelto en hojas de maíz, hojas de algunas plantas o también hojas de plátano. Los tamales se acompañan tradicionalmente de atole, una bebida de masa», describe TasteAtlas.

El listado es dominado en popularidad por los platillos de México. En este caso, el tamal ocupa el lugar 43 a nivel mundial y el cinco en la región.

4. Burrito

Burrito de Taco Bell, en California. (Rachel Murray/Getty Images para Taco Bell)

«El burrito es un platillo que consiste en una tortilla de harina de trigo que se envuelve de tal manera que es posible encerrar completamente el relleno en el interior. El relleno consiste en una combinación de varios ingredientes como carne, frijoles, arroz, lechuga, guacamole y queso, entre otros», escribe TasteAtlas.

Este platillo mexicano surgió en el norte de México, probablemente en el siglo XIX, agrega el sitio. Se ubica en el lugar 42 a nivel mundial y en cuarto en la región Latinoamérica.

3. Nachos

Venta de nachos en Estados Unidos, donde se han vuelto populares. (Scott Olson/Getty Images)

Si conoces el guacamole, es muy probable que alguna vez lo hayas acompañados con nachos, platillo que se ubica en el tercer lugar de popularidad de comidas de América Latina y en el sitio 36 a nivel mundial.

«El primer plato original de nachos, compuesto por chips de tortilla, queso fundido y jalapeños, se preparó para un grupo de esposas de oficiales militares en 1943 en Piedras Negras (México)», detalla TasteAtlas.

2. Tortillas

La tortilla es uno de los productos básicos en la canasta mexicana. (Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images)

«La tortilla, originalmente un pan plano de maíz, es una de las variedades esenciales de pan que ha estado presente en la cultura mexicana desde hace miles de años. La primera tortilla se creó a partir del ingrediente básico de las culturas indígenas: el maíz», dice TasteAtlas.

Se utilizan para los tacos y los nachos, por ejemplos, dos de los platillos en el top 12 de Latinoamérica. Las tortillas se ubican en el nueve mundial y dos de la región.

1. Tacos

Uno de los tacos tradicionales del país: el taco al pastor. (OMAR TORRES/AFP vía Getty Images)

Y si las tortillas fueron el número dos en cuanto a popularidad en América Latina, los tacos se llevaron el número uno en el listado, que en la región fue dominado por México.

¿Cómo define este sitio web de gastronomía a los tacos?

«Los tacos son el plato nacional de México, y se remontan a las minas de plata mexicanas del siglo XVIII cuando la palabra taco se refería a la pólvora que se envolvía en un trozo de papel y se introducía en las rocas. Se utilizaba para extraer el preciado mineral de las minas y se llamaban tacos de minero. Hoy en día, la palabra es ampliamente conocida para designar la principal comida callejera y rápida de México: tortillas (…) con numerosos rellenos, dobladas y que se pueden comer sin ningún utensilio», explica.