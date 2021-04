Scottie Pippen, exjugador de la NBA, revela la muerte de su hijo Antron

Latino

(CNN) — Scottie Pippen, exjugador de la NBA, dio a conocer que su primer hijo Antron falleció. A través de su cuenta verificada de Twitter, Pippen aseguró que Antron sufría de asma crónica, pero no reveló cómo ni cuándo murió.

La publicación de Pippen en Twitter, de tres partes dice: «Me rompe el corazón compartir que ayer me despedí de mi primogénito Antron. Los dos compartimos el amor por el baloncesto y tuvimos innumerables conversaciones sobre el juego».

Please keep his mom, Karen, and all of his family and friends in your thoughts and prayers. A kind heart and beautiful soul gone way too soon. I love you, son, rest easy until we meet again. 🙏🏾 (3/3) pic.twitter.com/eYyQ6pcdtx

— Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021

«Antron sufría de asma crónica y, si no la hubiera tenido, realmente creo que habría llegado a la NBA. Sin embargo, nunca dejó que eso lo desanimara: Antron se mantuvo positivo y trabajó duro, y estoy tan orgulloso del hombre en el que se convirtió», añadió.

«Por favor, mantengan a su madre, Karen, y a toda su familia y amigos en sus pensamientos y oraciones. Un corazón bondadoso y un alma hermosa se fueron demasiado pronto. Te amo, hijo, descansa en paz hasta que nos volvamos a encontrar», completó Scottie Pippen.

Pippen jugó 17 temporadas en la NBA y ganó seis campeonatos con los Bulls de Chicago en la década de 1990, siendo el mejor acompañante de Michael Jordan en la cancha.

Pippen ganó medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1992 y 1996 y es miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial.