Revelan video de cámara corporal del momento en que un policía dispara a Adam Toledo, de 13 años

(CNN) — Las autoridades de Chicago revelaron un video de cámara corporal que muestra cuando Adam Toledo, un adolescente de 13 años, recibe un disparo por parte de agentes de policía el pasado 29 de marzo.

La policía de Chicago dijo el jueves que las imágenes muestran que pasó menos de un segundo desde que se ve a Adam Toledo sosteniendo un arma y un agente le dispara un tiro fatal que le da en el pecho.

Los videos fueron publicados por la Oficina Civil de Responsabilidad de la Policía de Chicago (COPA, por sus siglos en inglés), que se encarga de investigar todos los tiroteos que involucran a policías.

Aproximadamente en el segundo minuto de las imágenes de la cámara corporal del agente que disparó, se puede escuchar cómo este le dice a Toledo que «pare». Luego se lo escucha decir «múestrame tus p**** manos».

En el minuto 2:04 del video, se puede ver a Toledo con algo en su mano derecha mientras el agente le grita de nuevo que «pare», antes de disparar su arma una vez.

La policía dice que lo que tenía Toledo en la mano era un arma, que luego recuperaron detrás de una cerca. A Adam Toledo la bala le dio en el pecho y murió a causa de las heridas.

Abogada de la familia insiste en que Toledo no estaba armado cuando le dispararon

La abogada de la familia de Toledo dijo el jueves que el joven no tenía un arma en la mano cuando le dispararon. Además dijo que Toledo siguió las órdenes del agente en sus últimos momentos de vida.

«Durante su último segundo de vida, Adam no tenía un arma en la mano», dijo Adeena Weiss-Ortiz. «El agente le gritó ‘muéstrame tus manos’, Adam obedeció, se dio vuelta, sus manos estaban vacías cuando le dispararon en el pecho», relató.

«No tenía un arma en la mano, contrario a los reportes que se dieron hoy más temprano», agregó Weiss-Ortiz.

Cuando se le preguntó si Toledo tuvo un arma en algún momento del incidente en el callejón que condujo al tiroteo fatal, Weiss-Ortiz dijo: «En el momento en que le dispararon a Adam, él no tenía un arma. ¿De acuerdo?».

«En esa versión en cámara lenta (de uno de los videos), lo que sea que tuviera en su mano, ya fuera un arma o algo distinto, había algo en su mano, se acerca a la cerca, lo deja, se da vuelta y le disparan», dijo Weiss-Ortiz.

«Podría ser un arma. No voy a negar eso, que podría ser un arma, pero no puedo decírtelo con 100% de certeza hasta que tenga ese video analizado por el forense y mejorado», continuó la abogada. «Pero no es relevante, porque tiró el arma. Si tenía un arma, la tiró».

La abogada dijo que la familia actualmente está analizando sus próximos pasos. No descartó entablar una posible acción legal contra el agente o la ciudad de Chicago.

Arrestan y acusan a un joven de 21 años que estaba con Toledo

El incidente ocurrió después de que los agentes respondieran a una alerta de disparos en un barrio del West Side de Chicago el 29 de marzo. Los disparos iniciales fueron detectados por ShotSpotter, una tecnología de detección de disparos que utiliza la ciudad.

El video muestra que los agentes llegaron y encontraron a Toledo y a un hombre de 21 años caminando por un callejón. Los agentes se acercaron a los dos y Toledo comenzó a correr por el callejó.

Las autoridades identificaron al joven de 21 años que estaba con Toledo como Ruben Romen. Fue arrestado y luego acusado de un delito de disparo imprudente de un arma de fuego, un delito de uso ilegal de un arma por parte de un delincuente, un delito de poner en peligro a un niño y una orden de violación de la libertad condicional.

El video parece mostrar que el agente que dispara a Toledo le da una palmada rápida en la cintura a Roman antes de continuar persiguiendo a Toledo. Los primeros segundos de las imágenes no tienen audio. Sin embargo, cuando el audio comienza se puede escuchar al agente ordenando a Toledo que le muestre las manos.

Las imágenes muestran que el oficial se acerca a Toledo antes de llegar al final de la cuadra. Llegan a una cerca cuando la policía dice que se ve a Toledo con un arma en la mano derecha. Toledo se vuelve hacia el agente y el agente dispara.

La policía dice que las imágenes muestran que pasa menos de un segundo entre el momento en que se ve a Toledo con un arma y el agente dispara.

Según una fuente del Departamento de Policía de Chicago familiarizada con la investigación, la linterna que se puede ver en las imágenes de la cámara corporal está montada en su arma y apunta a Toledo cuando la persecución termina cerca de una valla. El agente tenía su arma desenfundada durante la persecución porque estaban respondiendo al sonido de disparos detectados por la tecnología de detección de disparos de la ciudad.

El agente solicitó una ambulancia y notificó por radio a su despachador y a otros agentes que había disparado su arma.

Según los fiscales, una investigación determinó que Roman disparó ocho tiros con el arma. Dos agentes de Chicago respondieron en menos de un minuto después de los disparos y comenzaron a perseguirlos en el callejón.

Roman fue detenido en el suelo y dejó caer un par de guantes rojos. En la prueba de detección de residuos de disparo, los guantes dieron positivo, dijeron los fiscales.

Como parte de la investigación, los fiscales dijeron que la mano derecha de Toledo dio positivo por residuos de disparo. Además informaron que se recuperó una pistola semiautomática Ruger 9MM cerca de la valla donde Toledo recibió el disparo.

«Increíblemente difíciles de ver»

En una conferencia de prensa horas antes de que el video se divulgara, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, dijo que había visto las imágenes. Al respecto señaló que son «increíblemente difíciles de ver».

«Como madre, esto no es algo que quieras que los niños vean», señaló Lightfoot.

La alcaldesa señaló que no había evidencia en las imágenes que revisó de que Adam Toledo disparara a los agentes.

«No quiero entrar en la sustancia real de esto porque la investigación independiente está en curso. Pero, no he visto evidencia alguna de que Adam Toledo haya disparado contra la policía», indicó Lightfoot.

También dijo que los agentes intentaron prestar ayuda inmediatamente después del disparo.

En una declaración conjunta también este jueves, la oficina de la alcaldesa y los abogados de la familia de Adam dijeron que se reunieron el miércoles. «Ambas partes están de acuerdo en que todo el material debe ser publicado, incluida una compilación ralentizada de los eventos» que llevaron a la muerte de Adam, añadieron.

«Reconocemos que la divulgación de este video es el primer paso en el proceso para que la familia, la comunidad y nuestra ciudad sanen», dice el comunicado conjunto. «Entendemos que la publicación de este video será increíblemente dolorosa y provocará una respuesta emocional para todos los que lo vean. Y pedimos que las personas se expresen pacíficamente».

La familia de Adam Toledo vio el video este martes y pidió que esas imágenes y otras pruebas no se divulgaran de inmediato al público.

«COPA se ha mantenido sensible al dolor de la familia. Y divulga esto de acuerdo con la Política de Publicación de Videos de la ciudad», dijo la entidad este miércoles.

«Los valores centrales de integridad y transparencia de COPA son esenciales para generar confianza pública. Especialmente, en incidentes relacionados con un agentes involucrado en tiroteos. Y somos inquebrantables en nuestro compromiso de defender estos valores», añadió la entidad.

Protestas pacíficas

Lightfoot y los líderes comunitarios pidieron a los manifestantes que protestaran pacíficamente tras la publicación del video.

La divulgación de las imágenes ocurre mientras el país se centra una vez más en los disturbios en el área de Minneapolis. Justamente, donde el expolicía Derek Chauvin enfrenta un juicio por la muerte de George Floyd. También se han desatado protestas tras el disparo de la policía contra Daunte Wright, de 20 años, que cobró su vida en Brooklyn Center el domingo.

Cuando se le preguntó a Lightfoot este miércoles si preferiría que el video se publicara tras el juicio de Chauvin, la alcaldesa dijo que «no era realmente parte del cálculo».

«Se trata de ser respetuoso y de equilibrar la necesidad de transparencia con esta familia en duelo, que atraviesa un momento extraordinariamente difícil», agregó.

Nueva orden de la Policía de Chicago

Antes de que el video se divulgara, el Departamento de Policía de Chicago emitió una nueva orden a sus agentes. La directriz rige algunas conductas en las protestas.

Según la nueva medida, los policías no «interrumpirán, intimidarán, acosarán o discriminarán, ni arrestarán», tampoco «harán comentarios sobre las opiniones», «usarán la fuerza como castigo o represalia», «obstaculizarán o impedirán que el público grabe a los miembros del Departamento» o»interrogarán a los participantes sobre sus puntos de vista» durante manifestaciones bajo la Primera Enmienda, excepto en circunstancias muy limitadas.

En conjunto, las dos órdenes restringen las interacciones entre la policía y los manifestantes que ejercen los derechos de la Primera Enmienda. Pero sí les instruyen distinguir entre esos y el «comportamiento perturbador, violento, criminal o desenfrenado de los miembros de la multitud».

La policía aún puede ordenar la dispersión, realizar arrestos y usar gas pimienta en los casos en que se cumplan ciertas condiciones.

