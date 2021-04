Si recientemente recibiste la vacuna de Johnson & Johnson contra el covid-19, vigila estos síntomas raros, dicen los CDC

Latino

(CNN) — ¿Has recibido la vacuna Johnson & Johnson de covid-19 de una sola inyección durante el último mes?

Si experimentas un dolor de cabeza severo que no desaparece, un dolor abdominal o de piernas significativo que no disminuye, o una falta de aire cada vez mayor, los funcionarios de salud quieren que llames a tu médico de inmediato.

Esos podrían ser signos de un tipo de coágulo grave y extremadamente raro que puede estar relacionado con la vacuna de Johnson & Johnson; tan raro que solo se han informado seis casos en Estados Unidos de las aproximadamente 7 millones de dosis aplicadas de Johnson & Johnson hasta la fecha.

Sin embargo, si recibiste la vacuna J&J hace más de un mes, el riesgo es «muy bajo», dijo la Dra. Anne Schuchat, subdirectora principal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), durante una sesión informativa virtual el martes.

Los CDC anunciaron que seis mujeres entre las edades de 18 y 48 habían desarrollado una trombosis del seno venoso cerebral (CVST), un coágulo en el área del cerebro que recolecta y drena la sangre sin oxígeno. Cuando esto sucede, «las células sanguíneas pueden romperse y filtrar sangre a los tejidos cerebrales, formando una hemorragia», según Johns Hopkins Medicine.

Todas las mujeres desarrollaron síntomas de este «tipo de coágulo sanguíneo raro y severo» entre seis y 13 días después de su vacunación contra J&J, dijeron los CDC.

Una de las mujeres murió 12 días después de recibir la vacuna y entrar al hospital con «arcadas, empeoramiento repentino del dolor de cabeza y debilidad en el lado izquierdo», según un registro del Sistema de Notificación de Eventos Adversos de Vacunas del Departamento de Salud de EE.UU. Otra mujer se encuentra en estado crítico.

Los casos llevaron a los CDC y a la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) a recomendar que se pausara la aplicación de la vacuna J&J de covid-19 para permitir una mayor investigación.

«¿Qué significa una pausa? Realmente permite que tanto la FDA como los CDC investiguen más estos casos para tratar de comprender algunos de los mecanismos de lo que son, algunos detalles más sobre la historia de las personas involucradas», dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, durante una sesión informativa en la Casa Blanca el martes.

En respuesta, Johnson & Johnson decidió pausar las vacunas en todos sus ensayos clínicos mientras la compañía actualiza la «guía para investigadores y participantes», según un comunicado de prensa publicado el martes por la tarde.

El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC se reunirá el miércoles y compartirá su análisis posterior con la FDA para tomar medidas, dijo la agencia.

¿Qué significa esto si me han puesto la vacuna J&J?

«Sin entrar en pánico, seguiría con mi vida, pero estaría muy al pendiente de mi cuerpo», dijo el martes el Dr. Carlos del Río, decano asociado ejecutivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, a Poppy Harlow de CNN.

«Si tengo dificultad para respirar, si me duele la pierna, si me duele la cabeza y estoy dentro de las dos o tres semanas de haberme puesto la vacuna de Johnson & Johnson, notificaría de inmediato a mi proveedor de atención médica», continuó Del Río.

La clave aquí es el dolor implacable, dijo el Dr. Mark Crowther, miembro de la Sociedad Estadounidense de Hematología, experto en CVST.

«Mucha gente tiene dolores de cabeza, mucha gente tiene dolor abdominal pero (CVST) es sostenido, es muy severo y empeora. No es el dolor el que mejora por sí solo», dijo Crowther, quien preside el departamento de medicina de la Universidad McMaster en Ontario, Canadá.

Si bien CVST no es un accidente cerebrovascular, las personas pueden experimentar dificultades similares a las de un accidente cerebrovascular para hablar o mover un brazo o una pierna, agregó.

«Si los pacientes tienen algo de ese tipo, deben buscar atención médica de inmediato. No es el tipo de cosas que esperas hasta que el consultorio de tu médico abra el lunes antes de tratar con eso», dijo Crowther.

Los CDC están trabajando en un acercamiento «agresivo» a los médicos para que estén al tanto de los posibles riesgos y cómo identificar los síntomas, dijo Schuchat en la sesión informativa.

«Los médicos no verían muchos de estos en su carrera, por lo que es posible que no los reconozcan tan rápidamente», dijo Crowther. «Tenemos algunos tratamientos altamente efectivos para esto, por lo que el problema es lograr que los médicos reconozcan este problema extraordinariamente raro y lo traten de manera apropiada».

En algunos casos, es posible que los médicos no se den cuenta de que el fármaco anticoagulante común heparina no debe usarse para tratar CVST, dijo el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, durante una sesión informativa virtual el martes.

«Con la trombosis del seno venoso cerebral, la heparina puede ser peligrosa y es necesario administrar tratamientos alternativos, preferiblemente bajo la guía de médicos con experiencia en el tratamiento de coágulos sanguíneos», dijo Marks.

La necesidad de comunicar el tratamiento adecuado a los médicos fue parte de la razón por la que la FDA y los CDC actuaron tan rápidamente para detener el despliegue de J&J esta semana, dijeron funcionarios de salud.

Este desarrollo no debería disuadir a los estadounidenses ni a nadie más de continuar vacunándose con las vacunas de dos inyecciones Pfizer/BioNTech y Moderna, o incluso con la vacuna J&J una vez que el gobierno dé luz verde, enfatizó Crowther.

«El covid está asociado con un riesgo de coágulos de sangre que es miles de veces mayor» que los coágulos de sangre causados por cualquier vacuna, dijo.

«Es importante que la gente no olvide eso», agregó Crowther. «¡Vacúnense!»

¿Cómo influyen las plaquetas bajas?

La trombosis de los senos venosos cerebrales afecta a aproximadamente cinco personas de cada 1 millón cada año, según Johns Hopkins Medicine, y ocurre principalmente en adultos jóvenes y niños.

«El CVST se conoce desde hace décadas, y hay muchas condiciones en las que se puede ver el CVST», dijo Crowther. «La meningitis, que es la infección bacteriana alrededor del cerebro, causa CVST. En los bebés, una causa de CVST es en realidad una deshidratación grave».

Los coágulos CVST en seis personas en EE.UU. ocurrieron en combinación con trombocitopenia, una afección en la que las personas tienen un recuento sanguíneo bajo de plaquetas, las células sanguíneas pegajosas e incoloras que ayudan a la coagulación de la sangre, según el comunicado de J&J.

Una respuesta inmune poco común que causó coágulos sanguíneos y plaquetas bajas también ocurrió en 16 pacientes europeos que recibieron la vacuna de covid-19 de AstraZeneca, según dos artículos publicados la semana pasada en The New England Journal of Medicine.

En esos artículos, los médicos describen coágulos en el cerebro y el abdomen de los pacientes que podrían indicar una respuesta inmune anormal en 11 pacientes en Alemania y Austria y cinco pacientes en Noruega.

Parece haber similitudes entre los raros eventos de coagulación sanguínea posiblemente asociados con la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson y la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, dijo Marks el martes de la FDA, señalando «una respuesta inmune que ocurre muy, muy raramente después de que algunas personas reciben la vacuna».

Una posibilidad, dijo Crowther, es que las vacunas desencadenan una respuesta inmune exagerada que ataca a las plaquetas sanguíneas. Las plaquetas se activan y, como resultado, provocan la coagulación de la sangre, incluso cuando su número disminuye.

Pero eso no significa que las vacunas siempre causen este fenómeno, enfatizó Crowther. Muchas personas tienen recuentos de plaquetas más bajos y no se dan cuenta, dijo, por lo que cuando reciben cualquier vacuna y luego se les diagnostica trombocitopenia, se puede atribuir a la vacuna «aunque (ellas) pueden haberla tenido durante 10 años y solo nunca lo supieron».

