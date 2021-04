Esto es lo que puede ayudar a EE.UU. a ver pronto un ‘giro’ en la pandemia de covid-19, según Fauci

Latino

(CNN) — Estados Unidos acelera para vacunar a tantas personas como sea posible y así vencer otra oleada de casos de covid-19, y las dosis se están administrando a un ritmo récord.

Pero eso no es todo lo que Estados Unidos necesita hacer en este momento.

«No cantemos victoria prematuramente», dijo en CNN el lunes por la noche el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país. «Estamos viendo a muchos echando atrás algunas de las medidas de salud pública, los mandatos de uso de mascarilla, la apertura de restaurantes, los bares, no podemos estar haciendo eso. Tenemos que esperar un poco más hasta que haya suficientes personas vacunadas para que claramente mitiguemos cualquier oleada».

Y con una combinación de la rápida vacunación y la renovación de las medidas de seguridad, Estados Unidos pronto podría ver un «giro», dijo Fauci, y los casos podrían comenzar a disminuir nuevamente.

Pero por ahora, las infecciones y hospitalizaciones por covid-19 reportadas están en aumento, impulsadas por la variante B.1,1.7. Este aumento ocurre predominantemente en los estadounidenses más jóvenes, la mayoría de los cuales aún no se han vacunado, afirman los principales funcionarios de salud.

La cepa peligrosa, que según los expertos es más infecciosa y podría ser potencialmente más letal, así como otras variantes, es la razón por la que es importante mantenerse alerta, han dicho los expertos, hasta que los números de vacunados aumenten lo suficiente como para controlar la propagación del virus.

«Esa es la razón por la que decimos que se vacunen, y no simplemente cantamos victoria», dijo Fauci. «Porque aún no hemos salido victoriosos».

Las variantes del coronavirus están detrás de tendencias alarmantes en varios estados, incluido Michigan, que según los funcionarios locales está en medio de otra oleada, con un rápido aumento tanto de casos como de hospitalizaciones. El estado tiene el segundo mayor número de casos de la variante B.1,1.7, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El estado con el mayor número de casos de la variante es Florida.

En Nueva Jersey, donde se informaron más de 950 casos de variantes preocupantes, los pacientes con respiradores y las muertes relacionadas con el virus han aumentado, dijo el lunes la comisionada de salud estatal Judy Persichilli. Alrededor del 48% de las nuevas hospitalizaciones del estado fueron personas menores de 60 años, agregó Persichilli.

EE.UU. está en camino de alcanzar un hito importante en la vacunación

La buena noticia es que las cifras de vacunación están aumentando rápidamente.

Más de 120 millones de estadounidenses, aproximadamente el 36,4% de la población, han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, según datos de los CDC. Mientras tanto, más de 74 millones de personas, aproximadamente el 22,3% de la población de EE.UU., han sido completamente vacunadas.

Entre los adultos de EE.UU., aproximadamente el 46,5% ha recibido hasta ahora al menos una dosis de una vacuna, y el país está en camino de llegar a la mitad de la población adulta con al menos una dosis al final de la semana, según un análisis de CNN de datos de los CDC.

Al menos 11 estados ya han alcanzado ese umbral. Son Connecticut, Maine, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Rhode Island, Dakota del Sur, Vermont y Wisconsin.

En Kentucky, el gobernador Andy Beshear anunció un nuevo «Desafío de vacunación del equipo Kentucky». Dijo que cuando 2,5 millones de residentes hayan recibido al menos su primera dosis de la vacuna contra el covid-19, el estado eliminará la mayoría de sus restricciones de capacidad en negocios.

«Con el suministro de vacunas que tenemos, podríamos llegar allí en tan solo tres semanas y media desde ahora», dijo Beshear en un comunicado de prensa. «Ese plazo mínimo puede no ser realista, pero deberíamos llegar allí en cuatro a seis semanas si lo intentamos».

Hasta ahora, más de 1,6 millones de residentes han recibido al menos su primera dosis, según el comunicado.

«Tenemos que intentarlo todo para llegar a este punto lo más rápido posible. Eso nos ayudará a tener un verano más normal de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado este invierno», agregó el gobernador.

Lo que dice Fauci sobre comer en interiores y al aire libre

Wolf Blitzer de CNN le preguntó a Fauci, quien ya ha sido completamente vacunado, si consideraría cenar al aire libre.

Fauci dijo que aunque ha estado demasiado ocupado para hacerlo recientemente, «en un restaurante al aire libre, en este momento, donde estamos, no dudaría en hacerlo».

¿Y qué hay de las comidas en interiores para los estadounidenses que están completamente vacunados?

«Lo que debe hacer es observar el nivel de infección en la comunidad», dijo Fauci. «Y de nuevo, estando vacunado, el riesgo para uno es muy bajo. No es como antes, cuando no estabas vacunado y tenías mucha actividad en la comunidad y entrabas a un restaurante en interiores donde no había (restricciones ) … el riesgo ahí sería alto. Mientras que ahora, el riesgo no es cero, pero es extremadamente bajo».

La gente tendrá que decidir el nivel de riesgo que está dispuesta a asumir, añadió Fauci.

«Si alguien es muy reacio al riesgo, dirá ‘no, no, quiero esperar hasta que el nivel de infección sea muy, muy, muy bajo en la comunidad’. Mientras que otros pueden pensar un poco diferente», dijo Fauci. «Pero el punto que no se puede perder en la discusión es que al estar vacunado, completamente vacunado, se reduce drásticamente el riesgo».

Más universidades requerirán prueba de vacunación

Para reducir los riesgos de covid-19 en sus campus, un número creciente de colegios y universidades han anunciado que requerirán que todos los estudiantes estén completamente vacunados contra el covid-19 antes de regresar a clases.

La Universidad Johns Hopkins, en Maryland, es la última en unirse a la lista.

Todos los estudiantes que planean estar en el campus deberán vacunarse a menos que tengan una razón médica o religiosa para no hacerlo y también se recomienda encarecidamente a los profesores que se vacunen, aunque no será obligatorio para ellos, según un anuncio enviado a la comunidad estudiantil el viernes.

«Nuestros planes se basan en estrategias continuas de salud pública para promover un campus y una comunidad seguros», escribieron el presidente de la Universidad Johns Hopkins, Ronald Daniels, y otros líderes universitarios.

«Asegurar que el porcentaje abrumador de la población de nuestra comunidad esté vacunada reducirá en gran medida el riesgo de propagación del virus en nuestros campus y también protegerá a nuestros vecinos de Baltimore», agregaron.

Según el recuento de CNN, hay al menos 18 facultades y universidades en EE.UU. que requerirán vacunas contra el covid-19.

Deidre McPhillips, Elizabeth Stuart y Jennifer Henderson de CNN contribuyeron a este informe.