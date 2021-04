Tormentas fuertes amenazan al sur con tornados y vientos huracanados

Latino

(CNN) — Cerca de 80 millones de personas en el sur enfrentan el riesgo de condiciones meteorológicas extremas del viernes al sábado, con la amenaza de tornados, vientos destructivos y granizo.

El área bajo amenaza de condiciones extremas se extiende desde el sureste de Texas a través del noroeste de Florida en la costa del Golfo hasta la parte baja de Michigan. La mayor amenaza estará en partes de Arkansas, Louisiana, Mississippi y Alabama, que el Centro de Predicciones de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional (SPC, por sus siglas en inglés) calificó de nivel 4 sobre 5, de «riesgo moderado». Esto incluye a Jackson, en Mississippi, y Monroe, en Louisiana.

«Se espera que haya tormentas fuertes importantes, con vientos destructivos generalizados incluidos, y al menos algunos tornados en partes del noreste de Louisiana hacia Mississippi, especialmente durante la noche», dijo el SPC.

El SPC también advirtió que algunas áreas, especialmente aquellas que fueron señalizadas como de «riesgo moderado», puedan enfrentar vientos con fuerza de huracán, es decir de al menos 120 km/h.

Las horas de la medianoche y madrugada serán las más preocupantes para estas tormentas peligrosas, pero la amenaza comenzará más temprano.

Durante el viernes de día habrá rondas de chubascos y tormentas eléctricas en el sureste, algunas de las cuales podrían ganar fuerza. Ya se emitieron avisos de tormentas fuertes por algunas de las tormentas de la mañana del viernes. Las principales amenazas que presentan estas tormentas son el granizo y el viento.

Hacia las primeras horas de la tarde habrá un aumento en la actividad de tormentas en el área central donde se están monitoreando las condiciones meteorológicas extremas. Esto incluye el este de Oklahoma, el noreste de Texas, el norte de Louisiana y gran parte de Arkansas.

Amenaza de tormentas para el viernes por la noche

El SPC anticipa que se formarán múltiples líneas de tormentas en esta región. Por tanto, aunque podría haber tormentas ya el viernes de tarde, el riesgo continuará entrada la noche.

Para la noche del viernes también está pronosticado que se formen tormentas dispersas más al este en Mississippi, Alabama y Tennessee. Desafortunadamente, la peor de las tormentas podría ocurrir después del atardecer.

«Si bien es posible que haya tornados, parece que los reventones serán la principal preocupación», dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Jackson, Mississippi. «Habiendo dicho eso, podría haber franjas de daño por viento que se asemejen al daño de tipo EF-0 a EF-1 (de tornado), por lo que la gente debería tomarse en serio la amenaza del viento» explicó.

A significant severe weather event is expected to unfold across the region late this afternoon through tonight, as multiple rounds of severe storms are expected to impact the area. Damaging winds up to 80 mph, baseball size hail, and a few tornadoes are all possible. pic.twitter.com/fdra50MXNQ

— NWS Jackson MS (@NWSJacksonMS) April 9, 2021

El resto del sur también podría lidiar con varias rondas de tormentas fuertes. El tiempo no mejorará hasta las primeras horas de la mañana del sábado al oeste del río Mississippi, mientras que hacia el este de allí probablemente siga habiendo condiciones de tormenta.

La amenaza se desplaza hacia el este el sábado

El sistema de tormentas que desencadena este brote de condiciones meteorológicas extremas anticipadas continuará avanzando hacia el este, lo que hará que las tormentas eléctricas se muevan en esa dirección también.

Con muchas configuraciones de condiciones extremas, las tormentas fuertes ocurren usualmente al final del día, pero podría haber tormentas amenazantes persistentes la noche del viernes que continúen hasta el sábado.

El sábado, el área con mayor riesgo de condiciones extremas será desde la costa del Golfo hasta el norte de Alabama y Georgia. Esto incluye ciudades como Atlanta, Nueva Orleans, Birmingham y Mobile.

Es posible que se formen tornados, especialmente cerca de la costa del Golfo. Para ese momento, es probable que las tormentas hayan evolucionado hacia una línea de tormentas en lugar de las múltiples líneas y tormentas supercelulares, que son las tormentas giratorias discretas que se esperan desde el viernes hacia la noche.

Para el sábado por la noche comenzará a bajar la amenaza. A medida que las tormentas se acerquen a la costa este de Georgia y las Carolinas, pueden disiparse mientras los chubascos llegan al centro de Florida.

Las rondas de tormentas podrían desencadenar inundaciones repentinas

Este sistema de tormentas atraerá una gran cantidad de humedad del golfo de México, lo que permitirá que caigan fuertes lluvias de las tormentas eléctricas del viernes al sábado.

En algunas áreas, especialmente alrededor de Mississippi, se anticipan múltiples tormentas fuertes. Existe el riesgo de que durante varias horas caigan más de 5 centímetros de lluvia por hora.

La cantidad de lluvia será variable, ya que depende de la trayectoria de las tormentas, pero en términos generales se pronostica de 2,5 a 5 cm de lluvia para gran parte del sur. En Mississippi, Alabama y el noroeste de Florida están las áreas con más probabilidad de registrar totales de entre 5 y casi 13 cm de lluvia.

El domingo habrá un periodo de tiempo más seco, y ya el martes hay probabilidades de nuevas lluvias.