Por qué los jóvenes no están a salvo del covid-19, explica la Dra. Wen

Latino

(CNN) — Ha surgido una tendencia preocupante en las últimas semanas: los casos de covid-19 entre los jóvenes están aumentando.

En Michigan, las hospitalizaciones entre personas de 30 años han aumentado en más de un 600% y las de 40 años en un 800%. Los casos diarios promedio de niños también han aumentado en más del 200%. En Massachusetts, el mayor aumento de infecciones por covid-19 se ha producido en niños y adolescentes.

¿Qué explica estas tendencias?

Hablamos con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN. Wen es médica de urgencias y profesora visitante de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es la autora del próximo libro «Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health».

CNN: Ayúdanos a entender estos números. ¿Hay alguna nueva cepa que esté afectando más a los jóvenes? ¿O es simplemente que los jóvenes están fuera de casa más que antes?

Dra. Leana Wen: El aumento desproporcionado de casos entre los jóvenes probablemente se deba a una combinación de factores. Primero está el hecho de que las personas mayores están cada vez más vacunadas y, por lo tanto, están muy bien protegidas contra el covid-19.

Aproximadamente el 80% de todas las muertes han sido de personas mayores de 65 años. En este grupo de edad, más de la mitad están ahora completamente vacunadas y alrededor del 75% han recibido al menos una dosis de la vacuna. Se espera que la proporción de personas hospitalizadas se esté desplazando más hacia los jóvenes y, de hecho, demuestra que las vacunas están funcionando.

Otra razón probable por la que se infectan más jóvenes es la variante B.1,1.7. Esta es la variante que se originó por primera vez en el Reino Unido y rápidamente se está volviendo dominante aquí en EE.UU. Los estudios muestran que esta cepa es más transmisible, lo que significa que ahora existe un mayor riesgo de contraer coronavirus por actividades que antes se pensaba que eran bastante seguras. Además de causar más casos, la B.1,1.7 ahora también está demostrando ser más virulenota lo que significa que causa una enfermedad más grave y, por lo tanto, es más probable que resulte en hospitalización y muerte.

Combina eso con el hecho de que las personas más jóvenes son más móviles y participan en más actividades, y eso es probablemente lo que explica una mayor proporción y número de casos en los grupos de edad más jóvenes.

LEE: ANÁLISIS | Algunos estadounidenses actúan como si la pandemia se hubiera acabado. Y no es así

CNN: ¿Cuáles son las implicaciones para la escuela? ¿Significa esto que las escuelas tendrán que cerrar?

Wen: No necesariamente. Hay numerosos estudios que han demostrado que las escuelas pueden ser algunos de los lugares más seguros para los niños si se implementan medidas de mitigación, en particular, el uso obligatorio de máscaras, pero también cosas como mantener a los niños en «cápsulas» o cohortes, mejor ventilación y algún grado de distanciamiento físico. Vacunar a los maestros también los protege y reduce su probabilidad de portar el coronavirus. Las medidas adicionales como las pruebas regulares también ayudarán.

Dicho esto, las escuelas deberán tener en cuenta que hay más variantes transmisibles, por lo que se deben implementar aún más de estas medidas de mitigación. Las escuelas en el Reino Unido y Europa han tenido que cerrar para lidiar con la B.1,1.7. Las escuelas deberán estar particularmente atentas a las actividades extracurriculares; por ejemplo, en algunos lugares, se ha demostrado que los deportes extracurriculares propagan el coronavirus. Tener un buen rastreo de contactos es muy importante para rastrear… la fuente del virus y orientar las intervenciones de manera adecuada.

CNN: Si son los grupos de edad más jóvenes los que se están infectando, ¿deberíamos priorizarlos para la vacunación?

Wen: Inicialmente, tenía sentido priorizar las vacunas para las personas mayores y con enfermedades crónicas; estas son las personas con más probabilidades de enfermarse gravemente. Darles prioridad ayudó a salvar vidas y evitar abrumar nuestros hospitales. Las vacunas avanzan rápidamente y se espera que el presidente Biden anuncie inminentemente que los estados deben abrir la elegibilidad para el 19 de abril para que todas las personas mayores de 16 años califiquen para recibir vacunas. Por lo tanto, es solo cuestión de semanas antes de que todos los que quieran una vacuna puedan inscribirse para recibir una.

Dicho todo esto, estoy de acuerdo con aumentar específicamente el acceso a quienes tienen más probabilidades de contraer el coronavirus y también de propagarlo. Los esfuerzos de vacunación deben tener como objetivo hacer que la vacunación sea una opción fácil y conveniente. Por ejemplo, una campaña de vacunación en los campus universitarios llevará las vacunas directamente a las personas. Del mismo modo, las vacunas se pueden ofrecer en los lugares de trabajo, sin cita previa. Estos esfuerzos para aumentar el acceso y la conveniencia serán realmente importantes, especialmente para las personas más jóvenes que tienen otras prioridades que atender.

CNN: ¿Qué deberían hacer las personas ahora para protegerse, si existe una variante más contagiosa?

Wen: Se siguen aplicando las mismas precauciones que hemos estado aconsejando desde el principio. La variante B.1,1.7 se propaga a través de la vía respiratoria, al igual que las cepas de tipo salvaje o común, así que continúe usando máscaras, mantenga la distancia física y evite las reuniones en interiores con personas que no hacen parte de su hogar. Trate de no reunirse con personas en el interior hasta que esté vacunado. Una vez que esté vacunado, puede ver a otras personas completamente vacunadas en espacios interiores, pero hasta entonces, vea a las personas al aire libre, con distancia física.

Y por favor, vacúnese lo antes posible. Todas las vacunas autorizadas parecen ser muy eficaces contra la variante B.1,1.7. Vacunarse lo protegerá de enfermarse por el coronavirus y también reducirá la probabilidad de que lo contagie a otras personas.

LEE: Un tercio de los sobrevivientes de covid-19 sufren una ‘enfermedad cerebral’ muestra estudio

CNN: ¿Hay precauciones particulares que deben tomar los niños, ya que los menores de 16 años aún no pueden vacunarse?

Wen: Me aseguraría de que los niños que regresan a la escuela sigan precauciones específicas, como usar máscaras y apegarse a su cohorte. Ser tan cuidadosos en entornos sociales e informales como en entornos escolares formales. El clima está mejorando, así que tratar de tener citas para jugar al aire libre, con niños usando máscaras, en lugar de adentro.

Sepa que los niños tienden a enfermarse mucho menos que los adultos, pero algunos niños se han enfermado gravemente y, trágicamente, algunos han muerto de covid-19.

Los niños menores de 16 años no pueden vacunarse todavía, pero [para] los padres y quienes rodean a los niños, vacunarse ayuda a protegerlos. El final no está tan lejos y se espera que el verano sea mucho mejor en términos de nivel de infección. Por lo tanto, continúe tomando precauciones para proteger a sus hijos y su familia.