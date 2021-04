Dónde ver la ceremonia 27 de los SAG Awards

Latino

(CNN) — La edición 27 de los Screen Actors Guild Awards (SAG), que honran los logros en las actuaciones de cine y televisión de 2020, se llevará a cabo este fin de semana después de múltiples retrasos debido a la pandemia de coronavirus.

¿Cuándo se emiten los premios SAG?

El evento se transmitirá el domingo 4 de abril de 2021.

¿Dónde puedes ver el programa?

Será transmitido en Estados Unidos simultáneamente por TNT y TBS a las 9 p.m. (hora de Miami). También estará disponible para transmitir en Hulu con Live TV, AT&T TV, Sling TV y YouTube TV.

MIRA: Rumbo a los Oscar, estas son las películas con más nominaciones en 2021

¿Será en vivo la ceremonia?

Este año el programa estará pregrabado, debido a la pandemia.

La productora ejecutiva de los SAG Awards, Kathy Connell, dijo a The Hollywood Reporter: «No sabíamos lo que traería el año en términos de dónde estaríamos por el covid-19, y pretender que era un año normal no era correcto. Y somos el sindicato, así que queríamos que nuestros miembros estuvieran protegidos. En algunos casos, nuestros integrantes están en burbujas de producción, (así que) queríamos asegurarnos de que no íbamos a hacer nada que les impidiera (trabajar)».

¿Qué tendrá el programa de este año?

Los premios SAG de este año tendrán una duración de una hora y serán una celebración con «entrevistas íntimas inspiradas en series documentales» exhibidas a lo largo de la transmisión. Se anunciarán los ganadores en 13 categorías.

¿Cuáles celebridades participarán?

Los actores y actrices que aparecerán en la ceremonia incluyen: Riz Ahmed, Sterling K. Brown, Viola Davis, Daveed Diggs, Ethan Hawke, Dan Levy, Jason Sudeikis, Lily Collins, Common, Ted Danson, Cynthia Erivo, Jimmy Fallon, Josh Gad, Henry Golding, Mindy Kaling, Helen Mirren, Rita Moreno, Daisy Ridley y Mary Steenburgen.