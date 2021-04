«Muchas veces he comido la basura»: así son los nuevos pobres de Argentina

Latino

(CNN Español) — «Esto es parecido a estar muerto, no existís, ¿viste?». Eso reconoció Francisco, un residente de Buenos Aires, quien considera que antes de la pandemia «por lo menos era clase media pobre… ahora, pobre, directamente».

22 millones de nuevos pobres hay en América Latina y el Caribe, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

La pobreza pasó de 30,5% a 33,7%, tal como explicó a CNN el director de Desarrollo Social de CEPAL, Alberto Arenas.

8 millones de personas son nuevos indigentes

Una mujer en situación de calle duerme cerca del Congreso argentino en Buenos Aires, el 31 de marzo de 2021, en medio de la pandemia de covid-19. (JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images)

En este sentido, Arenas indicó que la indigencia o pobreza extrema pasó de 11,3% a 12,5%.

El impacto social de la pandemia pudo haber sido peor, según explicó Arenas. «Si las transferencias monetarias no se hubieran estado entregando, la pobreza habría llegado a 37,2% y la pobreza extrema a 15,8%». Según proyecta CEPAL, 1,5 puntos del PIB de la región se destinó a ayudas sociales para contener el impacto de la pandemia.

«Perdí todo, el trabajo, no pude seguir pagando el alquiler. Todo cada vez peor», dice Francisco.

Argentina es el país de la región en el que más aumentó la pobreza, según CEPAL.

Arenas atribuye esto a la fuerte caída económica que sufrió el país, estimada en 9,9% según cifras oficiales. El confinamiento ha sido un gran condicionante. Durante 232 días, el país estuvo bajo aislamiento social, preventivo y obligatorio. «Esa cuarentena en Argentina está catalogada como una de las más largas del mundo», sostuvo el director de Desarrollo Social de CEPAL.

«El hambre es horrible. No te puedo describir lo feo que es pasar hambre y estar en la calle», cuenta Francisco.

Unos 11 millones de personas pobres acudieron a comedores comunitarios durante la pandemia. Tres millones de ellas no habían ido nunca a uno. «Por suerte existen estos lugares… si no, ¿de qué viviríamos?», dijo Francisco.

Personas en situación de calle reciben almuerzo en el centro de Sao Paulo, Brasil, el 23 de marzo de 2021. (MIGUEL SCHINCARIOL/AFP via Getty Images)

Según indica CEPAL, México es el segundo país en el que más creció la pobreza durante 2020. A pesar de los fuertes aumentos de pobres, ni México ni Argentina son los que peores registros tienen. Honduras, Guatemala y Nicaragua presentan los índices más altos de pobreza.

«Es muy difícil conseguir trabajo. Yo tengo acá mi currículum, me anoté en 10 trabajos y no me llama nadie», relata Francisco sobre sus esfuerzos para volver a percibir ingresos.

7,7 puntos cayó el PIB de América Latina

«Es el peor dato de la región en los últimos 120 años», señaló Arenas. Además, el representante de CEPAL remarcó que la desocupación alcanzó al 10,6%. «Ha disminuido la participación laboral, especialmente de las mujeres», detalló. Según el informe Panorama Social de América Latina de CEPAL, Costa Rica y Chile son los dos países en los que más mujeres perdieron su trabajo. Además, los jóvenes y los asalariados informales son los otros dos grupos que, tal como describió Arenas, más sufrieron la caída del empleo.

Recuperación de 3,7 puntos del PIB para 2021

Esas son las estimaciones que realiza CEPAL. Sin embargo, el funcionario advirtió que esto puede sufrir vaivenes. «Sin control de la crisis sanitaria es absolutamente difícil, casi imposible, tener una sostenibilidad en la recuperación», señala. En este sentido, la segunda ola de covid-19 amenaza con evitar un rebote de la economía y de los indicadores sociales. Por este motivo, el funcionario destaca la importancia de avanzar con la vacunación, pero allí las estimaciones no son optimistas. Alertó sobre un acceso a las vacunas que «no está siendo en forma equitativa» en la región, lo que tendría como resultado una demora en el alcance de la inmunidad de rebaño prevista, en algunos países, para 2023.