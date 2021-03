Un guía turístico se desnuda junto a un volcán en erupción en Islandia

Latino

(CNN) — Quitarse algunas capas de ropa cuando la temperatura sube puede ser lo más natural del mundo.

Sin embargo, pocos de nosotros lo intentaríamos ante una multitud de cientos de personas mientras estamos frente a un volcán que escupe lava.

El guía turístico Sveinn Snorri Sighvatsson se volvió viral por hacer precisamente eso durante una visita a Geldingadalur en la península islandesa de Reykjanes.

Su striptease improvisado tuvo lugar mientras las personas se reunían en el lugar del volcán en erupción para ver el extraordinario espectáculo, que comenzó el viernes pasado.

A Sighvatsson, quien trabaja para la compañía de viajes I Am Iceland, le pidieron que modelara las gafas Pit Viper como un favor y decidió llevar las cosas a un nivel más alto para asegurarse la máxima exposición.

«Mis amigos y yo estábamos haciendo bromas sobre fotos de desnudos en el campo de lava», dice a CNN Travel. «Uno de mis amigos es fotógrafo y me estaba hablando sobre estas gafas de sol. Así que le dije: ‘prepara tu cámara, voy a quitarme la ropa’», cuenta.

El fotógrafo que capturó el momento fue Norris Niman, quien dice que sabía que Sighvatsson era «el hombre perfecto para una toma en el campo de lava recién formado».

«Un festival no es un verdadero festival si alguien no se desnuda», añade Niman. «Y este, por supuesto, no fue una excepción».

Pero hacer una sesión de fotos improvisada junto a un lugar en erupción no fue tarea fácil, y definitivamente no es recomendable. De hecho, a los visitantes se les indica que no se acerquen demasiado a las fuentes de lava.

«Era como estar demasiado cerca de una gran hoguera», cuenta Niman. «Así que tuvimos cerca de un minuto para fotografiar esta colección mientras rotábamos para no asar demasiado ninguno de los lados y con una gran multitud mirando», recuerda.

Aunque su experiencia como guía de aventuras le permitió evaluar el peligro y «entrar y salir» rápidamente, Sighvatsson subraya que cualquiera que «no sepa lo que está haciendo» debe permanecer en terreno elevado y evitar acercarse a los campos de lava.

Imagen cortesía de Norris Niman.

«La gente no es consciente de los gases que hay allí», dice. «Está bien permanecer por encima (del volcán) en el terreno más alto, allí estás completamente a salvo. Pero bajar puede ser muy, muy peligroso», explica.

«El domingo soplaba un viento fuerte, por lo que los gases fueron en dirección contraria y estábamos bien permaneciendo cerca del campo de lava. Pero si no hay viento, no se baja allí», agregó.

Aunque la sesión duró menos de unos minutos, cientos de personas estaban y la presenciaron, y el momento terminó en internet.

Una erupción fuera de serie en un volcán en Islandia

Sighvatsson y Niman parecen estar disfrutando de la atención que ha suscitado su sesión de fotos, y aunque quienes comentan no se han enfocado demasiado en las gafas de sol, su amigo anónimo también está bastante contento con cómo salieron las cosas.

«De hecho mandó un mensaje diciendo que esa era la imagen que estaba esperando», dice Sighvatsson, quien ha vuelto a ver el volcán un par de veces en los últimos días.

«He visto todas las erupciones aquí en la isla desde 1991, pero esto es otra cosa», opina.

(Crédito: Jeremie Richard/ AFP/ Getty Images)

A medida que las multitudes seguían reuniéndose en el Geldingadalur, que sigue expulsando lava, las autoridades establecieron una ruta de senderismo para regular el gran número de visitantes en este volcán de Islandia. La zona se patrulla de manera regular para garantizar la seguridad de todos.

«Es una erupción turística perfecta», dijo a Reuters Thorvaldur Thordarson, profesor de vulcanología de la Universidad de Islandia, a principios de esta semana. «Con la advertencia, sin embargo, de no acercarse demasiado», agregó.