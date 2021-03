Sospechoso de masacre en Colorado seguirá en prisión, mientras su defensa consigue tiempo para evaluar lo que dicen es una enfermedad mental

Latino

(CNN) –– Una abogada del hombre acusado de asesinar a 10 personas durante un tiroteo en Boulder, Colorado, pidió este jueves a un juez retrasar la próxima audiencia del caso por algunas semanas. Según dijo, la defensa necesita evaluar lo que la abogada llamó la enfermedad mental de su cliente.

Esta es la primera vez que el sospechoso Ahmad Al Aliwi Alissa comparece ante un tribunal, en relación con la masacre de este lunes, perpetrada en un supermercado. En la audiencia, un fiscal también le manifestó al juez que prevé presentar más cargos dentro del caso en algunas semanas.

Así fue la hora de terror en la que empleados y compradores se ocultaban mientras un hombre armado disparaba en un supermercado de Colorado

El juez, Thomas Mulvahill, acordó fijar la próxima audiencia ––denominada conferencia de estado–– en «aproximadamente de 60 a 90 días». Y, en ese sentido, ordenó que Alissa permanezca en prisión sin derecho a fianza al menos hasta entonces.

«(La defensa) no puede hacer nada hasta que podamos evaluar completamente la enfermedad mental del señor Alissa», dijo la abogada defensora Kathryn Herold al juez Mulvahill. Justamente, Herold había pedido un aplazamiento de tres meses. «No podemos comenzar a evaluar la naturaleza y la profundidad de la enfermedad mental del señor Alissa hasta que tengamos el hallazgo de pruebas del gobierno», añadió.

Esta fue la primera vez que Herold mencionó públicamente la salud mental de su cliente, tras el tiroteo de este lunes en Boulder, Colorado.

Sin embargo, los investigadores ya han examinado posibles cuestiones de salud mental en el caso. Así reveló previamente a CNN un funcionario de seguridad con información sobre la investigación, bajo la condición de anonimato. El hermano de Alissa también ha dicho que este último puede estar sufriendo una enfermedad mental.

Alissa permaneció sentado en una silla de ruedas durante la audiencia del jueves, vestido con una bata azul. Tenía una mascarilla sobre su nariz y boca, con elásticos alrededor de sus orejas. Solo habló cuando el juez le preguntó si entendía sus derechos.

Así suena el rifle utilizado en la masacre de Colorado 2:15

A Alissa se le acusa de abrir fuego dentro y fuera de la tienda King Soopers en la tarde de este lunes, en la ciudad universitaria de Boulder, Colorado. El tiroteo cobró la vida de 10 personas, incluido agente de policía, trabajadores de la tienda y compradores. Muchos otros huyeron o se escondieron.

El arresto de Alissa ocurrió después de que el sospechoso se rindiera en la tienda esa misma tarde, con una herida de bala en la pierna tras un intercambio de disparos con la policía, según dijeron las autoridades.

Alissa está acusado de de 10 cargos de homicidio premeditado y un cargo de intento de asesinato, informó este jueves la fiscalía de distrito.

La acusación de intento de asesinato señala que Alissa intentó matar a otro policía, según documentos judiciales.

Michael Dougherty, fiscal de distrito del condado de Boulder, explicó que «hubo un agente al que supuestamente le disparó, pero no resultó herido durante la interacción con el acusado». La denuncia penal presentada este jueves identifica al otro policía como Richard Steidell.

Lo que sabemos sobre el sospechoso de tiroteo masivo en Boulder, Colorado: Ahmad Al Aliwi Alissa

Una declaración jurada de arresto publicada este martes señaló que Steidell vio a Alissa con un arma de fuego, quien «disparaba hacia él».

Dougherty le dijo al juez este jueves que anticipa presentar más cargos.

«La escena del crimen aún no se ha completado en términos de procesamiento. Y presentaremos cargos adicionales en las próximas dos semanas», sostuvo Dougherty.

Posteriormente, el fiscal dijo a periodistas que la audiencia de este jueves fue «el comienzo de un largo proceso que anticipo llevará al menos un año intentar completarlo».

La policía usó las esposas del agente asesinado para arrestar al sospechoso

Las autoridades han dicho que aún intentan determinar el motivo del tiroteo de este lunes en Colorado. La masacre comenzó en el estacionamiento del supermercado y continuó dentro de la tienda.

Policía identifica al atacante de tiroteo en Colorado 5:42

Entre las víctimas están el agente de policía de Boulder Eric Talley, de 51 años, así como el gerente de la tienda, Rikki Olds, de 25 años. También los empleados del supermercado Denny Stong, de 20 años y Teri Leiker, de 51 años. A ellos se suman Neven Stanisic, de 23; Tralona «Lonna» Bartkowiak, 49 años; Suzanne Fountain, de 59; Kevin Mahoney, de 61; Lynn Murray, de 62, y Jody Waters, de 65 años.

La policía informó que Talley fue el primer agente de Boulder en responder a la escena.

Tras rendirse dentro de la tienda este lunes, a Alissa lo trasladaron a un hospital debido una herida de bala en la pierna. Una vez recibió el alta, los agentes lo detuvieron formalmente con las esposas de Talley, reveló este jueves la policía de Boulder.

«Fue un honor para nosotros usar las esposas del agente Talley para procesarlo formalmente en prisión», aseguró la policía de Boulder en Twitter. «Aunque fue un pequeño gesto, esperamos que sea el comienzo del proceso para sanar que muchos de nosotros necesitamos en este momento», añadió.

Investigadores intentan determinar el motivo del tiroteo en Colorado

Además de intentar determinar el motivo, los investigadores tratan de averiguar por qué el tiroteo ocurrió en ese lugar en especial. Así lo señaló el funcionario de seguridad que informó a CNN sobre las evaluaciones de los investigadores acerca salud mental.

La casa de Alissa, en el suburbio de Arvada en Denver, está a unos 30 minutos de la tienda, señaló el funcionario. Además, otros supermercados están más cerca de su residencia, añadió la fuente.

Los investigadores sospechan que el ataque fue planeado, comentó el funcionario. Esto debido a que las autoridades dicen que el sospechoso compró recientemente un arma que se cree se usó en el tiroteo en Colorado, indicó la fuente.

Ahora, el FBI analiza la actividad en línea de Alissa y lleva a cabo entrevistas con amigos y familiares, dijo a CNN un funcionario policial. Y agregó que el sospechoso no había sido previamente objeto de ninguna investigación del FBI. En ese sentido mencionó que parece que nada en el sistema federal le habría prohibido comprar un arma de fuego.

Vehículos policiales escoltan a una funerario el cuerpo Eric Talley, el agente de policía de Boulder que murió en el tiroteo de Colorado este lunes.

Vigilias por las víctimas del tiroteo en Colorado

Las personas de Boulder, Colorado, honraron a las víctimas del tiroteo este miércoles, mientras figuras públicas y ciudadanos de todo el país manifestaban su apoyo.

Las conversaciones en la comunidad también se han centrado en cómo prevenir tal pérdida de vidas. Especialmente después de los tiroteos masivos en tres spas de masajes el área de Atlanta, que ocurrieron menos de una semana antes.

Este miércoles se rindió tributo al heroísmo de Talley, el policía que perdió la vida en el lugar, mientras la gente llenaba las calles el miércoles.

«Es triste, pero me alegra que pudiéramos honrar su vida», dijo Crystal Hootman a CNN. «Estaba hablando con otro residente y los dos compramos en el supermercado. Espero, en medio de la tristeza, que Boulder se convierta en un lugar aún mejor para vivir», dijo.

El cuerpo de Talley fue llevado a una funeraria de la cercana ciudad de Aurora. Durante el trayecto, una procesión de policías y vehículos de primeros auxilios lo escoltaron.

El tiroteo en Boulder, Colorado, es el séptimo tiroteo masivo en 7 días en Estados Unidos

En la tienda de King Soopers, personas dejaron flores y manifestaron sus condolencias este miércoles por las 10 personas que murieron durante el tiroteo en Colorado. Los capellanes de las iglesias estuvieron disponibles para quienes los necesitaran así como Cubby, un perro golden retriever de apoyo emocional.

«Ellos enfrentan los sentimientos de las personas», dijo Bonnie Fear, coordinadora de respuesta ante crisis de K-9 para los servicios de la Iglesia Luterana, a la afiliada de CNN KUSA. «Traemos a los perros y proporcionamos consuelo y sonrisas. Y simplemente abrimos emociones para que las personas puedan comenzar el proceso de curación», explicó.

El alcalde de Boulder, Sam Weaver, dijo este miércoles que habló con el presidente Joe Biden, quien expresó sus condolencias y simpatía.

«Por supuesto, la conversación se centró en qué podemos hacer para asegurarnos de que esto nunca suceda en otra comunidad de nuestro país. Así que lo exploramos un poco», dijo el alcalde a Pamela Brown, de CNN. «El presidente manifestó que lamentaba que cuando se aprobó la primera prohibición federal de armas de asalto en 1994, tuvo que existir un ocaso de 10 años para lograrla.

«Además, lamentó que ocurriera ese ocaso y la prohibición expirara. Y luego hablamos sobre qué medidas se podrían tomar a nivel federal para asegurarse de que cosas como esta simplemente no le sucedan a otras comunidades», completó.

Recuerdan a los empleados de la tienda

Bianca Porter, amiga de Denny Stong, de 20 años y la víctima más joven del tiroteo en Colorado, compartió que no le sorprendió escuchar reportes de que Stong trató de proteger a otros durante el tiroteo.

El motivo tras el tiroteo en Colorado, según psicóloga 1:32

«No tenía ninguna duda de que él perdió la vida tratando de salvar a otras personas. Eso era él», le dijo a Erin Burnett, de CNN, en la noche del miércoles.

Porter también compartió su recuerdo favorito de Stong. Justamente, quien fue su amigo cercano durante cuatro año y al que había enviado un mensaje de texto apenas una hora antes del ataque.

«El año pasado, en mi cumpleaños, fue una de las pocas personas que me regaló algo. Lo que me hizo sentir muy especial», le dijo Porter a Burnett. «Él estaba realmente interesado en la aviación y esas cosas. Así que trajo su avión RC (controlado por radio) y lo estaba controlando sobre el estanque y haciendo algunos trucos realmente geniales con él. Estábamos todos riendo y pasándolo muy bien», añadió.

Porter dijo que Stong se dedicó a su trabajo en el supermercado y que tenía sueños de convertirse en piloto.

«Era realmente muy apasionado. Denny tenía una ética de trabajo como ninguna otra persona que haya conocido», dijo Porter. «No es el trabajo más interesante, pero estaba ansioso por hacerlo. Ni una sola vez lo escuché quejarse de tener que ir a trabajar tarde o algo así. Realmente hizo lo que pudo y no se quejó».

Shimon Prokupecz, Evan Perez, Jennifer Feldman, Amanda Jackson, Keith Allen y Amir Vera, todos de CNN, contribuyeron a este reporte.