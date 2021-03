Fedecámaras presenta plan de vacunación en Venezuela para parte de la población

Latino

(CNN Español) –– Fedecámaras, organización que agrupa la empresa privada en Venezuela, planteó este jueves en rueda de prensa un plan de vacunación para el sector. Según la agrupación, la meta inicial sería de 6 millones de dosis para 3 millones de personas y se implementaría con el apoyo de unas 100 clínicas privadas en un período de cuatro meses y medio.

Ricardo Cussano, el presidente de la organización, precisó que bajo ese plan los trabajadores del sector privado y sus familiares serían inoculados de forma gratuita «y bien monitoreada». También que se prevé destinar el 20% de las dosis a la población más vulnerable «siguiendo las pautas del Ejecutivo Nacional». También aseguró que no se trata de «un plan de comercialización». Por el contrario, sostuvo que los mueve el deseo de ayudar a los venezolanos «al derecho humano de acceder a las vacunas».

Cussano no dio detalles del plan, en el que, dijo, trabajaron tres meses. También compartió que tuvieron el apoyo de la Academia de Ciencias, de la asociación civil Médicos Unidos, la Red de Epidemiología, la Asociación de Clínicas Privadas de Venezuela y representantes de la Iglesia católica. Aunque sí dijo que enviaron la propuesta a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto «para su revisión y aprobación».

Tampoco aclaró cómo el sector privado pagará y tendrá acceso a las vacunas.

CNN preguntó al Ministerio de Comunicación e Información si está al tanto de esta propuesta. Sin embargo, hasta ahora no ha obtenido respuesta.

Iniciativa de vacunación del sector privado en Venezuela

El anuncio se realizó semanas después de una publicitada reunión entre la directiva de Fedecamaras y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y no reconocida por la mayoría de la oposición ni por los gobiernos que apoyan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

El pasado 17 de febrero, en rueda de prensa, el cuestionado presidente Nicolás Maduro había expresado que no se opone a que el sector privado opere la vacunación contra el covid-19 en Venezuela. «Podría ser, en medio de la batalla contra las sanciones malo no sería», expresó el mandatario al responder a una pregunta de una periodista.

Esta semana, Maduro anunció que no permitirá la aplicación en el país de la vacuna de AstraZeneca, aunque sin nombrarla. Según dijo, debido a los casos de coágulos en la sangre que se han reportado en Europa tras su aplicación. El gobierno reiteró su decisión cuando el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Ciro Ugarte anunció que se le reservaron 2,4 millones de dosis de AstraZeneca a través del mecanismo Covax.

Ugarte precisó que esas vacunas son fabricadas en Corea del Sur, sobre las que no se han reportado casos de coágulos. La Agencia Europea de Medicamentos, por su parte, declaró la semana pasada que tras una investigación de los casos concluyó que la vacuna es segura. En ese sentido, dijo la entidad, los beneficios superan los riesgos. Como surge de comparar los 25 casos reportados de coágulos entre 20 millones de personas vacunadas con AstraZeneca en la Unión Europea y en Gran Bretaña, puntualizó.

Facilitar acceso a vacunas

La oposición liderada por Juan Guaidó y el gobierno de Maduro acordaron a través de una mesa de negociación que sesiona desde el 11 de febrero facilitar el acceso a la vacunación en Venezuela. Esto mediante la liberación de los fondos congelados en el exterior como parte de las sanciones contra funcionarios venezolanos y organismos públicos como el Banco Central de Venezuela.

En ese contexto, algunos de los políticos que integraron la Asamblea Nacional elegida en 2015, y que hoy componen la llamada Comisión Delegada, aprobaron el viernes último destinar US$ 30,3 millones para comprar al menos 12 millones de dosis para inmunizar seis millones de personas. Ese total incluye cerca de US$ 18,2 millones para las vacunas de Covax. Y poco más de US$ 12,1 millones para equipamiento de la cadena de frío.

El acuerdo establece que el manejo y la distribución de las vacunas esté a cargo de la OPS y de Unicef.

Los representantes diplomáticos de Juan Guaidó en Estados Unidos están a cargo de la gestión con las autoridades de ese país, dijo en un comunicado el embajador Carlos Vecchio.

Congelamiento de fondos

EE.UU. y otros países fundamentaron el congelamiento de los fondos con el argumento de que esos organismos estatales han violado derechos humanos y han actuado para socavar la democracia. Maduro y sus funcionarios rechazan las acusaciones. En ese sentido, consideran que estas medidas constituyen un bloqueo que impide el acceso de Venezuela a recursos para luchar contra el covid-19. En especial, para la obtención de las vacunas.

Hasta el momento el Ejecutivo ha informado sobre el ingreso al país de 200.000 dosis de vacunas rusas Sputnik-V y 500.000 vacunas chinas. De acuerdo con el último censo, Venezuela tiene una población cercana a los 30 millones de habitantes. Maduro ha dicho que para el mes de abril se espera una fase masiva de vacunación en el país. Pero, no se ha hecho público un cronograma de arribo de dosis de inmunización. Tampoco se ha informado públicamente detalles sobre la ejecución del plan de vacunación en desarrollo.