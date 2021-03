Corea del Norte disparó dos misiles balísticos, dice un alto funcionario estadounidense

Latino

(CNN) — Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos el jueves, según una evaluación de inteligencia, dijo a CNN un alto funcionario estadounidense.

Aún no se sabe si los misiles eran de corto, medio o largo alcance, como un misil balístico intercontinental (ICBM). La comunidad militar y de inteligencia de EE.UU. todavía está analizando los datos del lanzamiento de prueba para determinar qué tipo de misil se disparó y hasta dónde llegó.

Estados Unidos rastrea todas las pruebas de armas de Corea del Norte a través de radares y satélites, que pueden detectar los rastros de calor de un lanzamiento de misiles casi de inmediato.

Corea del Norte realiza su primera prueba de armas en la presidencia de Biden

Horas antes, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo a los periodistas que Corea del Norte había lanzado proyectiles no identificados hacia el mar entre la península de Corea y Japón.

«El ejército de Corea del Sur ha reforzado su vigilancia y se ha mantenido preparado en estrecha cooperación con Estados Unidos», dijo el Estado Mayor Conjunto en un comunicado.

Según el Ministerio de Defensa de Japón, es probable que el proyectil haya aterrizado fuera del territorio japonés y de su zona económica exclusiva. La Guardia Costera de Japón advirtió a los barcos que estén atentos a la caída de escombros.

La segunda prueba en menos de una semana

El fin de semana pasado, Corea del Norte llevó a cabo su primera prueba de armas desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo, según tres funcionarios estadounidenses, lanzando dos proyectiles en una medida que los altos funcionarios de la administración minimizaron por estar «en el extremo inferior del espectro» de provocaciones.

Funcionarios y expertos habían anticipado que el líder norcoreano, Kim Jong Un, intentaría enviar un mensaje a la administración Biden sobre la importancia del país en la región.

En esa prueba, un funcionario estadounidense le dijo a CNN que Corea del Norte había lanzado proyectiles de corto alcance, posiblemente artillería o misiles de crucero, no misiles balísticos, una distinción clave que subrayó la opinión de la administración Biden de que no se trataba de una infracción grave y no impedirá la EE.UU. de buscar la diplomacia con Pyongyang.

Pero en una declaración al Comité de Fuerzas Armadas del Senado el 16 de marzo, el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Glen VanHerck, advirtió que el régimen norcoreano podría ir más allá.

Pyongyang ha «indicado que ya no está obligado por la moratoria unilateral de pruebas nucleares y de misiles balísticos intercontinentales anunciada en 2018, lo que sugiere que Kim Jong Un podría comenzar a probar en vuelo un diseño mejorado de misiles balísticos intercontinentales en un futuro próximo», dijo.

‘Cuando practicamos atacarlos, ellos practican bombardearnos’

El lanzamiento de un misil balístico es una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y «eso hará que las cosas sean un poco más difíciles para la gente de Biden», dijo Jeffrey Lewis, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, que se especializa en inteligencia de código abierto.

Lewis, quien dijo previamente los lanzamientos de corto alcance del fin de semana habrían sido «dos» de 10, dijo a CNN el miércoles por la noche que los nuevos lanzamientos balísticos serían «más de dos».

Pero el lanzamiento no fue del todo inesperado, días después de que el secretario de Estado y el secretario de Defensa de Estados Unidos visitaran la región y luego de un ejercicio militar conjunto entre Estados Unidos y Corea del Sur. «Cuando practicamos atacarlos, ellos practican bombardearnos. Eso es solo el yin y el yang», dijo Lewis.

Aunque no está claro si exactamente qué tipo de misil balístico se lanzó, Lewis dijo que parecía poco probable que fuera el misil de largo alcance más poderoso.

«En el caso de los misiles de largo alcance, tendían a ser recogidos cuando subían y permanecían en el aire durante 10 a 20 minutos. Con los ICMB, nos enteramos del lanzamiento antes de que cayeran, y eso es un buen indicador», dijo.

«Esta vez, subieron y bajaron».

Con información de Jake Kwon y Junko Ogura de CNN.