Ahora puedes usar Bitcoin para comprar un auto Tesla

(CNN Español) — Los seguidores del Bitcoin que buscan formas de gastar sus fortunas en criptomonedas pueden agregar un artículo de alto valor a la lista: un Tesla.

«Ahora puedes comprar un Tesla con Bitcoin«, dijo el miércoles el director ejecutivo Elon Musk en un tuit.

El Bitcoin pagado a Tesla no será convertido por la compañía de automóviles eléctricos en moneda regular, agregó en un tuit posterior. Musk dijo que la opción de pagar con bitcoin estará disponible fuera de Estados Unidos a finales de este año.

El precio de un solo bitcoin subió casi un 3% para llegar a US$ 56.242 poco después del mensaje de Musk, más que suficiente para comprar un Tesla Model 3, que cuesta poco menos de US$ 40.000. El vehículo más caro de Tesla, el Model X Plaid, tiene un precio inicial de alrededor de US$ 120.000, un poco más de dos bitcoins.

Dan Ives, analista de Wedbush Securities, dijo que «este es un momento fundamental para Tesla y para el sector de las criptomonedas».

«Esperamos que menos del 5% de las transacciones se realicen con Bitcoin durante los próximos 12 a 18 meses; sin embargo, esto podría aumentar con el tiempo a medida que la aceptación de las criptomonedas comience a aumentar en los próximos años», agregó.

Tesla había señalado previamente sus planes para aceptar la moneda digital de los compradores. En su presentación anual ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) el mes pasado, la compañía dijo que espera «comenzar a aceptar bitcoins como forma de pago para nuestros productos en un futuro cercano … inicialmente de forma limitada».

También dijo que invirtió US$ 1.500 millones en bitcoins como parte de una estrategia para «invertir una parte del efectivo [de la compañía] en ciertos activos de reserva alternativos especificados».

Desde entonces, la compañía ha otorgado a Zach Kirkhorn, su director financiero, un nuevo título: «Maestro de monedas». Musk, mientras tanto, ganó el título adicional de «Technoking de Tesla», según un documento de la SEC.

Musk, quien en el pasado mostró escepticismo sobre las criptomonedas, dijo en una entrevista en la aplicación social Clubhouse a principios de este año que cree que Bitcoin está a punto de «obtener una amplia aceptación por parte de la gente de las finanzas convencionales». Aseguró que debería haber comprado la moneda digital hace ocho años.

Chris Isidore contribuyó con el reportaje.