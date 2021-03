100 datos en 100 días de coronavirus: así ha cambiado la vida por la pandemia

Latino

(CNN Español) — El mundo vive una pandemia que ha dejado a más de 1,5 millones de infectados y más de 88.000 muertos y que ha cambiado radicalmente la vida en la Tierra desde hace más de 3 meses. Todo comenzó el 31 de diciembre de 2019, hace 100 días. Mira estos 100 datos que ayudan a entender la crisis que vive el mundo.

1. ¿Qué es? Los coronavirus son un gran grupo de virus que son comunes entre los animales. En casos raros, son lo que los científicos llaman zoonótico, lo que significa que pueden transmitirse de animales a humanos

2. No se sabe bien dónde comenzó: Parece haberse originado en murciélagos, pero el murciélago tuvo que haber infectado a otra especie y luego esa especie a los humanos. Algunos informes apuntaron también a las serpientes en los mercados de vida salvaje de China. Otra hipótesis apuntó a que el pangolín fue el huésped intermedio,

3. Se propaga cuando alguien entra en contacto con las secreciones de una persona infectada, como las gotas en la tos.Dependiendo de qué tan virulento sea el virus, una tos, un estornudo o un apretón de manos pueden causar exposición. El virus también se puede transmitir al tocar algo que una persona infectada ha tocado y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Se transmite también de persona a persona.

4. No hay vacuna para prevenir el coronavirus, pero varios laboratorios alrededor del mundo trabajan para conseguir una. Los estimados de las autoridades dicen que estaría lista en unos 18 meses.

5. No hay tratamiento específico, pero ya se están haciendo pruebas.

6. Las recomendaciones principales para evitar contraerlo son no tocarse los ojos, la nariz y la boca y lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos.

7. El aislamiento social, permanecer en casa y salir lo mínimo posible, es una de las estrategias que están empleando los países para intentar mitigar la propagación del virus y el impacto en los sistemas de salud

8. Estados Unidos es el país con más casos en el mundo.

9. La mayoría de los casos en EE.UU. se concentran en Nueva York

10. España es el número dos, seguido de Italia y luego Francia.

11. Wuhan, China, donde se originó el virus, ya está levantando la cuarentena. China tiene el mayor número de pacientes recuperados en el mundo, según Johns Hopkins.

| Los Ángeles, California — Así lucía el centro de Los Ángeles el 26 de marzo de 2020 cuando las autoridades endurecieron las órdenes de circulación en la ciudad y el estado para evitar la propagación del coronavirus. Para ese momento Estados Unidos ya registraba la mayor cantidad de casos de covid-19 del mundo, por encima de países más golpeados como España, Italia y China. (Crédito: ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

| Miami Beach, Florida — Las autoridades de Miami continúan con sus esfuerzos de prevenir la propagación del coronavirus, por lo que cerraron las playas de Miami y pidieron a las personas permanecer en sus hogares y evitar las salidas, a menos que se tratara de actividades esenciales. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| Key West, Florida — Así lucía la carretera 905 el 22 de marzo de 2020, a unos 100 kilómetros al sur de Miami. Los Cayos de Florida fueron cerrados a los visitantes, así como los hoteles alrededor, debido a la pandemia de covid-19. (Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP) (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP a través de Getty Images)

| San Diego, California — El 20 de marzo una gran cantidad de autos quedaban estacionados en un centro de renta de automóviles en el Aeropuerto Internacional de San Diego, California. El turismo en la ciudad quedó dramáticamente afectado por cuenta de la orden de aislamiento para evitar la propagación del coronavirus. (Crédito: Sean M. Haffey/Getty Images)

| Tijuana, Baja California, México — El Puente Internacional de San Ysidro, en la frontera entre México y Estados Unidos uno de los cruces fronterizos terrestres más grandes entre San Diego y Tijuana. Así lucía el 21 de marzo de 2020 cuando ambos países acordaron la restricción de viajes no esenciales debido al brote de coronavirus. (Crédito: Guillermo Arias / AFP) (Photo by GUILLERMO ARIAS/AFP via Getty Images)

| San Diego, California — Así lucía el estacionamiento del Zoológico de San Diego el 20 de marzo, debido a las restricciones de movilidad por la pandemia global de coronavirus. El zoológico cerró por órdenes de las autoridades. (Sean M. Haffey/Getty Images)

| Rio de Janeiro, Brasil — Una vista aérea de las playas de Ipanema, en Rio de Janeiro, el 26 de marzo de 2020. Para ese momento, Brasil contaba con más de 2.600 casos confirmados de coronavirus y al menos 63 muertes. (Crédito: Buda Mendes/Getty Images)

| Rio de Janeiro, Brasil — La región de Saara, una reconocida zona comercial en el centro de Río de Janeiro, lucía casi vacía el 24 de marzo durante una orden de confinamiento para detener los casos de covid-19 en el país. Para ese entonces Brasil reportaba más de 2.200 casos de coronavirus y al menos 46 muertes relacionadas con la pandemia. (Crédito: Buda Mendes / Getty Images)

| Bogotá, Colombia — La emblemática Plaza de Bolivar en Bogotá lucía vacía el 25 de marzo en horas de la mañana. La ciudad venía de un aislamiento preventivo ordenado por la administración local, que se unió a la orden de aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional a partir del 25 de marzo de 2020, una medida que busca evitar la propagación del coronavirus en el país. (Crédito: Raul ARBOLEDA / AFP) (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

| Bogotá, Colombia — En esta foto de las calles vacías de Bogotá debido a la orden de aislamiento obligatorio en todo el país, solo transitaba un bus de Transmilenio el pasado 25 de marzo. (Crédito: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

| Ciudad de México, México — Así lucía El Zócalo, en la capital mexicana, el 25 de marzo de 2020 cerca de las 8 a.m., cuando otras plazas principales de América Latina, que normalmente estarían llenas de personas, quedaban vacías por cuenta del coronavirus. (Crédito: ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images)

| Guadalajara, México — La Plaza de la Liberación en Guadalajara estaba vacía el 25 de marzo de 2020 cerca de las 8 a.m., cuando en otros momentos estaría llena de visitantes. Esto hace parte de las medidas de las autoridades locales para evitar la propagación de la epidemia del coronavirus. (Crédito: ULISES RUIZ/AFP via Getty Images)

| Quito, Ecuador — La Plaza Grande de Ecuador, con el Palacio de Carondelet en el fondo, quedó totalmente vacía para el 19 de marzo. El gobierno central decretó estado de emergencia y restringió la circulación de personas para detener el contagio de covid-19. Ecuador es uno de los países de la región más golpeamos por el coronavirus. (Crédito: RODRIGO BUENDIA / AFP) (Photo by RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty Images)

| Buenos Aires, Argentina — La avenida Libertador en Buenos Aires, totalmente vacía el 20 de marzo de 2020. El presidente Alberto Fernández anunció el 19 de marzo un confinamiento “preventivo y obligatorio” de la población hasta el 31 de marzo para detener la propagación de la pandemia de coronavirus. (Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP a través de Getty Images)

| Buenos Aires, Argentina — La Avenida 9 de Julio, una de las más importantes y transitadas de Buenos Aires, quedó prácticamente vacía por las restricciones a la movilidad por el coronavirus. Esta foto fue tomada el 20 de marzo de 2020. (Crédito: RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images)

| Ciudad de Panamá, Panamá — El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, declaró el 24 de marzo una cuarentena total para contener la rápida expansión del nuevo coronavirus, que registraba, para ese entonces, 443 infecciones y ocho muertes en el país centroamericano. Así lucía una vía principal de la capital panameña ese día. (Crédito: Luis ACOSTA / AFP) (Foto de LUIS ACOSTA / AFP a través de Getty Images)

| Ciudad de Guatemala, Guatemala — La Calzada Aguilar Batres lucía vacía el 24 de marzo de 2020 por la medida de aislamiento obligatorio decretado por el gobierno central. (Crédito: CARLOS ALONZO/AFP via Getty Images)

| Ciudad de Guatemala, Guatemala — Vista del Puente Incienso en la capital guatemalteca el 24 de marzo de 2020. Las autoridades del país anunciaron toque de queda desde las 4 p.m. hasta las 4 a.m. para prevenir el contagio de coronavirus en el país. (Crédito: CARLOS ALONZO/AFP via Getty Images)

| Santiago, Chile — El 22 de marzo de 2020 la abarrotada capital de Chile lucía vacía por un toque de queda vigente desde las 22:00 hasta las 5:00 am. El presidente Sebastián Piñera decretó para ese entonces el estado de catástrofe por el brote. (Crédito: MARTIN BERNETTI / AFP) (Photo by MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images)

| Paso Internacional Los Andes, Chile — Así lucían las vías vacías del Paso Internacional Los Libertadores en Los Andes, en Chile, el 18 de marzo de 2020 cuando el país ya contaba 238 casos de coronavirus. El presidente Sebastián Piñera decretó para ese entonces el estado de catástrofe por el brote. (Crédito: JAVIER TORRES / AFP a través de Getty Images)

| Nueva Delhi, India — India impuso medidas restrictivas de la movilidad el 23 de marzo para evitar la propagación de coronavirus. Así lucían las vías desiertas de Nueva Delhi, que junto con otros 75 distritos quedaron vacíos por las medidas. La medida ordenó el cierre de tiendas, establecimientos comerciales, fábricas, talleres, oficinas, mercados y lugares de culto, y los viajes en autobuses y metros interestatales. (Crédito: PRAKASH SINGH / AFP a través de Getty Imágenes)

| Berlín, Alemania — El círculo de tráfico en la Columna de la Victoria, que en la hora pico suele estar abarrotada de automóviles, quedó casi vacía durante la crisis del coronavirus el 23 de marzo de 2020 en Berlín, Alemania. La vida pública de Alemania fue restringida a las labores esenciales en un esfuerzo de las autoridades para disminuir las infecciones. (Crédito: Sean Gallup/Getty Images)

| Wuhan, China — Un tren bala sale de la estación de tren de Wuhan en la provincia de Hubei en la zona central de China. El 24 de marzo, cuando se tomó esta foto, China anunció que levantaría el confinamiento que afectaba a más de 50 millones de personas en la provincia central de Hubei, donde el coronavirus surgió por primera vez a fines de 2019. (Crédito: STR / AFP a través de Getty Images)

| Ribera Occidental, Palestina — Esta fotografía tomada el 23 de marzo de 2020 muestra una vista aérea del sitio de construcción de un hospital de campaña para alojar pacientes con coronavirus en Rafah, en el sur de la Ribera Occidental. La ONU advirtió que un brote de covid-19 en la Ribera Occidental podría ser desastroso, dadas las altas tasas de pobreza y el débil sistema de salud en la franja costera bajo el bloqueo israelí desde 2007. Las autoridades en Gaza han dicho que más de 2.700 palestinos están en sus hogares en aislamiento, en su mayoría personas que habían regresado de Egipto. (Crédito: SULIMAN HEJI/AFP via Getty Images)

| La Meca, Arabia Saudita — La Gran Mezquita en la ciudad de La Meca es lugar más sagrado del Islam. Así se veía el 6 de marzo de 2020 cuando la asistencia al viernes de oración quedó cancelado por las medidas para detener la propagación del coronavirus. (Crédito: BANDAR ALDANDANI/AFP via Getty Images)

| La Meca, Arabia Saudita — Esta foto tomada el 22 de marzo de 2020 una vía desierta cerca de la mezquita Jama Masjid durante un toque de queda nacional de Janata impuesto como medida preventiva contra el covid-19 en los barrios antiguos de Nueva Delhi. (Crédito: JEWEL SAMAD / AFP a través de Getty Images)

| Bangkok, Tailandia — Gran cantidad de buses turísticos quedaron detenidos en un estacionamiento cerca del aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok, el 8 de marzo de 2020, debido a las medidas de salud para evitar la propagación de coronavirus en la ciudad. (Crédito: MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images)

| La Meca, Arabia Saudita — La Gran Mezquita en la ciudad de La Meca es lugar más sagrado del Islam. Así se veía el 6 de marzo de 2020 cuando la asistencia al viernes de oración quedó cancelado por las medidas para detener la propagación del coronavirus. (Crédito: BANDAR ALDANDANI/AFP via Getty Images)

12. El país con más muertes es Italia, seguido de España.

13. Este nuevo coronavirus causa una enfermedad que ha sido llamada el covid-19.

14. El covid-19 produce algunos síntomas muy parecidos al resfriado y la gripe.

15. Pero hay otros más inusuales. Mira aquí una lista de 10 señales que podrían indicarte si tú o alguien de tu familia tiene covid-19.

16. El coronavirus ha sido clasificado por la OMS como una pandemia, es decir: la “propagación mundial” de una nueva enfermedad.

17. La anterior pandemia reportada en el mundo fue la pandemia de gripe H1N1 en 2009, que mató a cientos de miles en todo el mundo.

18. ¿Cómo saber si es gripe, alergia o coronavirus? Tenemos una guía para esto.

19. Las personas mayores de 60 años y quienes tienen una condición médica previa pueden experimentar peores síntomas y mayores complicaciones.

20. Cada vez hay más casos de jóvenes que se enferman y mueren por covid-19.

21. Más de un tercio de la población mundial está bajo alguna medida de confinamiento o cuarentena

22. Las aerolíneas, una de las grandes afectadas en esta pandemia, podrían perder hasta 113.000 millones de dólares.

23. La pandemia podría llevar a 11 millones de personas más a la pobreza en el este de Asia y el Pacífico.

24. El planeta ha sido uno de los beneficiados de las medidas de confinamiento por la pandemia: en China, EE.UU., India y otros se han registrado menores niveles de contaminación.

25. ¿Cuán mortal es el virus? Calcular la tasa de mortalidad es difícil, pues muchos casos no son diagnosticados, pero según un estudio publicado en The Lancet, es mucho menor de lo que se creía: cerca de 0,66% de los infectados morirán.

26. Un tigre en un zoológico de Nueva York se contagió de coronavirus.

27. ¿Podrían infectarse las mascotas? Los expertos dicen que los gatos podrían contagiarse, pero que no hay que preocuparse, pues no hay evidencia de que se puedan enfermar o morir por el virus. En Hong Kong dos perros han resultado positivos para coronavirus, pero no tienen señales de enfermedad. No hay evidencia de que los animales pueden llevar el virus a otros animales o a los humanos.

¿Pueden las mascotas contagiarnos de coronavirus? 4:30

28. Las personas sin síntomas podrían estar propagando la enfermedad más de lo que imaginamos.

29. El dilema de la máscara: Mientras los CDC y la OMS mantienen su posición de que solo deben usarse si hay síntomas o si una persona está en contacto con un paciente infectado, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia de Estados Unidos dijo que podrían usarse como suplemento al distanciamiento social. El Gobierno de EE.UU. emitió nuevas recomendaciones para instar a las personas a usar algún tipo de protección facial en los lugares donde mantener la distancia es difícil. Algunos países de América Latina han pedido que se use en el transporte público.

30. Estas son algunas celebridades que han contraído el virus.

Gwyneth Paltrow reveló en febrero de 2021 que tuvo covid-19 al principio de la pandemia y todavía sufre algunos efectos del virus como "confusión mental".

El cantautor mexicano Armando Manzanero dio positivo por covid-19 y fue internado el 17 de diciembre en un hospital de la Ciudad de México. El 28 de diciembre falleció.

Ellen DeGeneres anunció el 10 de diciembre que dio positivo en la prueba de covid-19.

Dwayne "The Rock" Johnson dio positivo por covid-19, al igual que su esposa e hijos pequeños, según dio a conocer el 2 de septiembre en su cuenta de Instagram.

El actor español Antonio Banderas reveló que dio positivo por coronavirus el 10 de agosto. Al publicar en su 60 cumpleaños, Banderas dijo que está celebrando la ocasión mientras está en cuarentena y se siente "relativamente bien, solo un poco más cansado de lo normal". Banderas dijo que el tiempo de su recuperación lo usará para "leer, escribir, descansar" y seguir haciendo planes para conmemorar su cumpleaños.

La actriz y activista Alyssa Milano reveló el 6 de agosto que dio positivo para coronavirus. "Nunca había estado tan enferma. Todo me dolía. Pérdida del olfato", dijo Milano en una publicación en Instagram. "Sentía como si un elefante estuviera sentado en mi pecho. No podía respirar. No podía mantener comida dentro mí. Perdí 9 libras (4 kilos) en 2 semanas".

Una de las parejas más queridas y sólidas de Hollywood confirmó que tenía coronavirus el 11 de marzo. En una imagen publicada en la red social, Hanks señaló que los dos viajaban por Australia cuando les hicieron las pruebas para el virus. Recientemente cumplieron el tiempo recomendado en cuarentena.

El músico John Prine está hospitalizado en condición crítica después de un "inicio repentino" de síntomas de coronavirus, compartió su familia. Prine, de 73 años, fue hospitalizado 26 de marzo e intubado el sábado, 28 de marzo, por la noche.

El comediante Michael Yo describió de manera emotiva su hospitalización de ocho días por coronavirus el 31 de marzo. "La gente muere sola", dijo sobre los otros pacientes que fueron hospitalizados cerca de él por coronavirus. Ahora sigue su recuperación en casa. (Crédito: Vivien Killilea/Getty Images for SiriusXM)

Greg Rikaart escribió en Instagram el 25 de marzo que inicialmente había sido diagnosticado erróneamente con neumonía antes de enterarse de que había dado positivo por covid-19. El actor de "The Young and the Restless" dijo que tuvo fiebre durante 11 días, dificultad para respirar y tos leve. Ahora se está recuperando en casa. (Crédito: Alberto E. Rodriguez/Getty Images para Celebrity Red CARpet Safety Awareness)

Laura Bell Bundy reveló el 25 de marzo en Instagram que había dado positivo por coronavirus. El 29 de marzo hizo una actualización en la que dijo que no tenía síntomas después de recibir ayuda de su equipo médico. (Crédito: Christopher Polk/Getty Images)

El cantante Jackson Browne dio positivo por coronavirus y dijo en una entrevista con Rolling Stone el 25 de marzo que sus síntomas eran "tos leve, fiebre". Pero no requirió hospitalización y se está recuperando en casa. (Crédito: Ricky Carioti/The Washington Post via Getty Images)

El rapero Slim Thug, Slim Thug, cuyo nombre real es Stayve Jerome Thomas, dijo en Instagram el 24 de marzo que tenía fiebre leve y tos, pero se está recuperando en casa. Foto de archivo del 3 de junio de 2010. (Crédito: Jemal Countess/Getty Images)

La actriz Debi Mazar dijo el 21 de marzo en su cuenta de Instagram que había dado positivo por coronavirus. Ella reveló que, como fumadora, le pasó factura a su cuerpo. (Crédito: Jamie McCarthy/Getty Images)

Colton Underwood, una exestrella de "The Bachelor" de ABC anunció el 20 de marzo en Instagram que había dado positivo por coronavirus después de viajar a Colorado desde California. Pasó dos semanas luchando con su respiración, pero se está recuperando. (Crédito: Jon Kopaloff/Getty Images)

Andy Cohen se reunió con su hijo después de estar varias semanas aislado por coronavirus. El presentador de Bravo de "Watch What Happens Live" reveló el 19 de marzo en Instagram que había sido examinado y tenía covid-19.

Daniel Dae Kim dijo en una publicación del 18 de marzo que había dado positivo por coronavirus. Desde entonces se ha estado recuperando y "tuvo un pequeño revés", explicó en las redes sociales. (Crédito: Christopher Polk/Getty Images)

La cantante Charlotte Lawrence reveló en Instagram el 18 de marzo que tiene coronavirus. Actualmente se encuentra en casa recuperándose, escribiendo música y pintando. (Crédito: John Sciulli/Getty Images for Spotify)

El actor Idris Elba anunció en una publicación de Twitter el lunes 16 de marzo que dio positivo por COVID-19.

Rachel Matthews anunció en Instagram el 16 de marzo que había dado positivo por el coronavirus. La actriz de "Frozen 2" dijo que la prueba fue "increíblemente difícil" y que estará en cuarentena "hasta que se le indique lo contrario".(Crédito: Phillip Faraone/Getty Images for Vanity Fair)

Olga Kurylenko, quien interpretó a Camille Montes junto a Daniel Craig en la película de 2008 de James Bond Quantum of Solace, compartió la noticia de su contagio el domingo 15 de marzo en su cuenta oficial de Instagram.

Rudy Gobert, jugador del Utah Jazz de la NBA, tuvo un video viral tocando deliberadamente micrófonos y grabadoras después de una sesión de medios. Luego dio positivo.

Donovan Mitchell, compañero de equipo de Gobert y compañero del partido All-Star esta temporada, anunció luego que él también había dado positivo por coronavirus.

La esposa del primer ministro Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, dio positivo por el nuevo coronavirus.

El gobierno español anunció el sábado 14 de marzo que Begoña Gómez, la esposa del primer ministro español Pedro Sánchez, dio positivo por el nuevo coronavirus, según un comunicado del gobierno. (Crédito: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

El futbolista italiano Daniele Rugani, que juega para la Juventus, con sede en la ciudad norteña de Turín, dio positivo por coronavirus. (FOTO: by Tullio M. Puglia/Getty Images)

El Arsenal Football Club de la Premier League inglesa anunció el jueves que el entrenador en jefe Mikel Arteta dio positivo por coronavirus (COVID-19).

El actor Kristofer Hivju, mejor conocido por su papel de Tormund Giantsbane en "Game of Thrones", anunció en una publicación de Instagram el lunes 16 de marzo que dio positivo por COVID-19.

La actriz colombiana Danna García, conocida por su papel en la telenovela 'Pasión de Gavilanes', dio a conocer en su cuenta de Instagram que contrajo el coronavirus. Danna García en 2015 (Crédito: Astrid Stawiarz/Getty Images)

El basquetbolista Kevin Durant ha dado positivo por coronavirus, según Shams Charania de The Athletic. (Crédito: Mike Lawrie/Getty Images)

31. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dio positivo para el covid-19 y está hospitalizado en cuidados intensivos.

32. En este mapa puedes ver el avance de los casos de coronavirus en el mundo en tiempo real.

El mapa de casos de coronavirus se actualiza en tiempo real a medida que las agencias de salud globales confirman más casos.

33. El papa Francisco dijo que la pandemia de coronavirus podría ser una “respuesta” de la naturaleza al cambio climático

34. Si quieres hacer tu propia mascarilla en casa, aquí te mostramos cómo

35. Con la pandemia han llegado a través de redes sociales mitos sobre la enfermedad y supuestos tratamientos (seguro has escuchado esa afirmación falsa de que las gárgaras de sal o vinagre matan el virus. No, no es cierto). Mira estos mitos que no debes creer ni difundir.

36. La disminución del comercio mundial podría ser peor que la crisis financiera de 2008, dicen funcionarios de Comercio Mundial.

37. La hidroxicloroquina, el medicamento en boca de todos, es uno de los tratamientos contra el coronavirus que se ha estado probando en pacientes, y aunque aún no hay un consenso, el presidente de EE.UU. lo ha alabado como una posible solución a la crisis

38. Ya que estamos en ese tema, ¿qué es exactamente la hidroxicloroquina y cómo funciona? Te explicamos aquí

39. El 21 de enero fue el día en que el coronavirus llegó al continente americano. El primer caso fue en Estados Unidos. Aquí te mostramos cómo continuó esparciéndose por todo el continente.

40. ¿Cómo funciona una prueba para detectar el coronavirus? Preparamos aquí una serie de preguntas y respuestas sobre los kits que se usan para detectar la enfermedad

41. En Ecuador, las muertes por coronavirus han colapsado al sistema funerario y sanitario. Cientos de personas reportan que han pasado días con cadáveres de familiares dentro de sus casas.

42. En Guayaquil, la ciudad más afectada por el coronavirus, las autoridades están repartiendo ataúdes de cartón para suplir la demanda

43. ¿Cómo limpiar y desinfectar tu casa para evitar que entre el coronavirus? Preparamos esta lista.

44. ¿Y los alimentos? Esta es la forma correcta de limpiar los alimentos o los artículos que compramos, antes de llevarlos a casa, y cómo quitarse los guantes contaminados sin contaminar las manos

45. Viajar en tiempos del coronavirus, ¿cómo permanecer seguro? No es el aire de la cabina el que debe preocuparte; es mantener tus manos limpias.

Siempre sé consciente de dónde han estado tus manos, dijo el especialista en medicina de viajes Dr. Richard Dawood.

Los pasamanos del aeropuerto, las manijas de las puertas y las palancas de los lavabos de los aviones están muy sucios.

46. El coronavirus ha causado cierto estigma social hacia algunos grupos demográficos.

47. Si tú o alguien en tu familia da positivo por covid-19 y no requiere hospitalización, la recomendación es quedarse en casa. Mira esta guía.

| España — Una pista de hielo en Madrid se convirtió el pasado 24 de marzo en una morgue temporal mientras España intenta hacer frente a las consecuencias de su rápido brote de coronavirus. La unidad militar de emergencia del país está transportando cuerpos de personas que murieron a causa de covid-19 al Palacio de Hielo, en el barrio de Hortaleza de Madrid. (Crédito: Xaume Olleros/Getty Images)

| España — Un miembro de la Unidad Militar de Emergencia despide una van que salía de la morgue improvisada en el Palacio de Hielo el 27 de marzo. (Crédito: Xaume Olleros/Getty Images)

| España — El 31 de marzo el gobierno regional de Madrid anunció la apertura de una segunda morgue temporal en el desarrollo urbano de Valdebebas, en la llamada “Ciudad de la Justicia”, cerca del centro de conferencias IFEMA, que es usado como hospital temporal para atender casos de coronavirus. (Crédito: Comunidad de Madrid)

| España — La morgue improvisada esperaba acomodar 2.000 cuerpos para ayudar a descongestionar las funerarias de la ciudad. Para el 1 de abril, España había confirmado 102.136 casos de coronavirus, y más de 9.000 muertes por covid-19. (Crédito: Comunidad de Madrid – Handout/Getty Images)

| Nueva York — En el Hospital Bellevue de Nueva York instalan una morgue improvisada que incluye carpas y camiones refrigerados en preparación para lo que puede ser un aumento en la necesidad de autopsias. (Crédito: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

| Nueva York — “Estamos en una crisis de salud pública, y la ciudad ha declarado un estado de emergencia”, dijo el jefe médico de la ciudad. En esta foto aparece un camión refrigerador a las afueras del Lenox Health Greenwich Village, el 30 de marzo, que se espera sea usado para las víctimas mortales del coronavirus. (Crédito: BRYAN R. SMITH/AFP via Getty Images)

| Ecuador — Tres contenedores llegaron al Hospital de Guayaquil el 31 de marzo para servir como morgues temporales para las víctimas mortales del covid-19 en esa ciudad ecuatoriana. Para ese entonces Ecuador registraba 2.302 casos de coronavirus y 79 muertos (Crédito: Twitter / CynthiaViteri6)

| Ecuador — El gobierno de Guayaquil ordenó la construcción de un cementerio para descongestionar las morgues y hospitales donde se han registrado decesos en los últimos día. Aunque varios medios ecuatorianos reportaron que en Guayaquil se estaba planificando la construcción de una fosa común, un funcionario dijo que las víctimas de covid-19 se sepultarán en “terrenos unipersonales”. (Crédito: Twitter / CynthiaViteri6)

| Reino Unido — En Londres se abrirá lo que sería la unidad de cuidados intensivos más grande del país, y se construyó en aproximadamente una semana. El Servicio Nacional de Salud (NHS) espera que la solución a la posible falta de camas de cuidados intensivos se pueda paliar en el ExCel Center, un centro de convenciones masivo en el East End de Londres, donde se instaló un hospital para atender la pandemia.

48. Mantente informado minuto a minuto con nuestra cobertura en cnne.com/coronavirus

49. Si lo tuyo son los podcasts, el Dr. Elmer Huerta, especialista en Salud Pública y colaborador de CNN en Español, hace un episodio diario respondiendo las inquietudes más comunes e informando de los últimos desarrollos de la pandemia. Puedes escucharlo aquí.

50. ¿Tienes preguntas sobre el coronavirus? Puedes enviárnoslas aquí: seleccionaremos algunas y las incluiremos en nuestros contenidos y programación.

El mapa de casos de coronavirus de la Universidad Johns Hopkins se actualiza en tiempo real a medida que las agencias de salud globales confirman más casos. Así era el mapa el 13 de febrero: la atención puesta sobre Asia.

25 de febrero: el coronavirus se empieza a propagar por más lugares del mundo

2 de marzo: el coronavirus está en todos los continentes salvo Antártida y causa emergencia sin precedentes en Italia. ese día se decretó cierre en la mayoría de poblados de Lombardía.

9 de marzo: Ese día cayeron las acciones en las bolsas y los precios del petróleo. Ese día Italia quedó en cierre completo.

13 de marzo: Trump declara emergencia nacional.

16 de marzo: se multiplan lo casos en Estados Unidos.

23 de marzo: el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins cambió la graficación: debido a la multiplicación de casos, los círculos se muestran más afinados para mostrar lugares específicos.

24 de marzo: la pandemia por el mundo. Se cancelan los Juegos Olímpicos.

26 de marzo: Estados Unidos se vuelve el país con más casos reportados de coronavirus. Superó a Italia y a China el mismo día.

7 de abril: Estados Unidos supera las 12.000 muertes.

14 de abril: 1,9 millones de casos en el mundo.

15 de abril: se registran más de 2 millones de casos en el mundo.

21 de abril: más de 2,5 millones de casos y más de 176.000 muertes

27 de abril: ya hay más de 3 millones de casos en el mundo.

22 de mayo: más de 5 millones de casos y más de 330.000 muertos. En mayo Johns Hopkins empezó a graficar el detalle de las regiones afectadas por el coronavirus en México, Chile y Brasil.

27 de mayo: En Estados Unidos se superan las 100.000 muertes y hay más de 1,6 millones de casos.

Cronología:

50 datos que muestran cómo evolucionó:

31 de diciembre de 2019 — SE REPORTA EL PRIMER CASO DE CORONAVIRUS

1 de enero de 2020 — CIERRE DEL MERCADO DE WUHAN – Las autoridades cierran el mercado mayorista de mariscos de Huanan después de que se descubre que los animales salvajes vendidos allí podrían ser la fuente del virus.

5 de enero de 2020 — INICIA INVESTIGACIÓN SOBRE EL BROTE

7 de enero de 2020 — IDENTIFICACIÓN DEL VIRUS – Las autoridades chinas confirman que han identificado el virus como un nuevo coronavirus, inicialmente denominado por la OMS como 2019-nCoV.

11 de enero de 2020 — PRIMERA MUERTE – La Comisión de Salud Municipal de Wuhan anuncia la primera muerte causada por el nuevo coronavirus. Fue un hombre de 61 años, expuesto al virus en el mercado de mariscos

13 de enero de 2020 — PRIMER CASO EN TAILANDIA

16 de enero de 2020 — PRIMER CASO EN JAPÓN

17 de enero de 2020 — EE.UU. IMPLEMENTA MEDIDAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS

20 de enero de 2020 — EE.UU. INICIA INVESTIGACIONES PARA VACUNA

20 de enero de 2020 – China reporta 139 casos más, incluyendo una tercera muerte

21 de enero de 2020 — PRIMER CASO DE CORONAVIRUS EN EE.UU.

22 de enero de 2020 — WUHAN CIERRA LA CIUDAD CON 17 CASOS

23 de enero de 2020 — CANCELAN LA CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO CHINO

23 de enero de 2020 – En un comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud se decide que el coronavirus de Wuhan aún no es una emergencia pública de preocupación internacional

26 de enero de 2020 — SUSPENSIÓN DE VUELOS EN CHINA

28 de enero de 2020 – El presidente de China, Xi Jinping, se reúne con el director general de la OMS, Tedros Adhanom, en Beijing y acuerdan enviar un equipo de expertos internacionales para investigar el brote de coronavirus

29 de enero de 2020 – La Casa Blanca anuncia la creación de una nueva fuerza de trabajo que monitoreará y contendrá la propagación del virus

30 de enero de 2020 — OMS DECLARA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA

30 de enero de 2020 – PRIMER CASO DE TRANSMISIÓN PERSONA A PERSONA DEL CORONAVIRUS EN EE.UU.

31 de enero de 2020 — EE.UU. NIEGA LA ENTRADA DE EXTRANJEROS

2 de febrero de 2020 — PRIMERA MUERTE FUERA DE CHINA

3 de febrero de 2020 – El Ministerio del Exterior de China acusa al Gobierno de EE.UU. de responder inapropiadamente al brote y propagar el miedo poniendo restricciones de entrada

4 de febrero de 2020 — EL CORONAVIRUS LLEGA A LOS CRUCEROS – El Ministerio de Salud de Japón anuncia que se confirma que 10 personas a bordo del crucero Diamond Princess, atracado en la bahía de Yokohama, tienen el coronavirus

7 de febrero de 2020 — MUERE MÉDICO CHINO CLAVE EN LA DETECCIÓN DEL NUEVO CORONAVIRUS – Li Wenliang, un médico de Wuhan que fue atacado por la Policía por intentar hacer sonar la alarma -en diciembre- de un “virus tipo SARS”, muere a consecuencia del coronavirus.

8 de febrero de 2020 — PRIMERA MUERTE DE UN EXTRANJERO EN CHINA – La embajada de Estados Unidos en Beijing confirma que un ciudadano estadounidense, de 60 años, murió en Wuhan el 6 de febrero

10 de febrero de 2020 – Por primera vez desde que comenzó el virus, el presidente de China hace una aparición pública en la primera línea de la lucha contra la enfermedad

11 de febrero de 2020 — LA OMS DENOMINA COVID-19 A LA ENFERMEDAD QUE CAUSA EL NUEVO CORONAVIRUS

14 de febrero de 2020 — PRIMERA MUERTE EN EUROPA – Un turista chino, que dio positivo por el virus, muere en Francia y es la primera persona en fallecer por el brote en Europa.

14 de febrero de 2020 — PRIMER CASO DE CORONAVIRUS EN ÁFRICA

15 de febrero de 2020 – El diario oficial del Partido Comunista Qiushi publica la transcripción de un discurso pronunciado el 3 de febrero por Xi en el que «emitió requisitos para la prevención y el control del nuevo coronavirus» el 7 de enero, revelando que Xi sabía y dirigía la respuesta al virus. casi dos semanas antes de que lo comentara públicamente.

19 de febrero de 2020 – Los pasajeros que dieron negativo por coronavirus comienzan a desembarcar del crucero Diamond Princess, a pesar de la creciente evidencia de expertos en enfermedades infecciosas de que podrían, sin saberlo, llevar el virus a sus comunidades.

21 de febrero de 2020 – Los CDC cambian los criterios para contar los casos confirmados de nuevos coronavirus en Estados Unidos y comienza a rastrear dos grupos separados y distintos: los repatriados por el Departamento de Estado y los identificados por la red de salud pública.

25 de febrero de 2020 — SE INICIA LA CRISIS EN ITALIA

26 de febrero de 2020 — BRASIL CONFIRMA EL PRIMER CASO DE CORONAVIRUS EN AMÉRICA LATINA

26 de febrero de 2020 — EL PRIMER CASO DE ORIGEN DESCONOCIDO EN ESTADOS UNIDOS

28 de febrero — EL CORONAVIRUS LLEGA A MÉXICO

29 de febrero de 2020 — PRIMER CASO DE CORONAVIRUS EN ECUADOR Y ESTADO DE EMERGENCIA EN WASHINGTON

(Crédito: ENRIQUE ORTIZ/AFP via Getty Images)

1 de marzo de 2020 — MÁS ESTADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA EN EE.UU. – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declara una emergencia de salud pública en el estado de Florida. En los días siguientes, Kentucky, Nueva York, Maryland, Utah y Oregon declaran estado de emergencia.

3 de marzo de 2020 — PRIMER CASO DE CORONAVIRUS EN ARGENTINA Y CHILE

6 de marzo de 2020 — REPORTAN EL PRIMER CASO EN COLOMBIA

8 de marzo de 2020 — CONFINAMIENTO OBLIGATORIO EN ITALIA

11 de marzo de 2020 — OMS DECLARA PANDEMIA

13 de marzo de 2020 — La OMS declara a Europa como nuevo el epicentro del covid-19

19 de marzo de 2020 — POR PRIMERA VEZ, CHINA NO REPORTA CASOS NUEVOS

23 de marzo de 2020 – LA ONU PIDE UN “ALTO EL FUEGO” MUNDIAL

24 de marzo de 2020 — APLAZAN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

25 de marzo de 2020 – los líderes de la Casa Blanca y el Senado llegan a un acuerdo sobre un acuerdo de estímulo de US$ 2 billones para compensar el daño económico del coronavirus, produciendo una de las medidas más costosas y de mayor alcance en la historia del Congreso.

27 de marzo de 2020 – Trump firma la ley sobre el estímulo

30 de marzo de 2020 — ITALIA SUPERA LAS 10.000 MUERTES

6 de abril de 2020 – EE.UU. SUPERA LAS 10.000 MUERTES