Islandia reporta que un volcán entró en erupción cerca de la capital, Reikiavik

(CNN) — Un volcán entró en erupción en la península islandesa de Reykjanes, ubicada en el suroeste del país, informó este viernes en Twitter la Oficina Meteorológica de Islandia (IMO, por sus siglas en inglés).

«Comenzó una erupción volcánica en Fagradalsfjall. El código de color del vuelo es rojo, pero se observan muy pocas turbulencias en los sismómetros», tuiteó la oficina.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL

El Departamento de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Islandia instó a los ciudadanos que viven varios kilómetros a la redonda del volcán a cerrar las ventanas y permanecer puertas adentro para evitar los efectos del gas volcánico en el aire.

«Se espera que la contaminación por gas volcánico se extienda hasta Þorlákshöfn y que continúe durante la noche. Se pide a la gente que cierre las ventanas y permanezca en el interior. Se está evaluando el estado y la cantidad de emisiones de SO2 de la erupción», tuiteó la agencia a última hora del viernes.

Previamente, el departamento había solicitado a la población evitar la autopista Reykjanesbraut en la península de Reykjanes. La autopista conecta la gran Reikiavik con el Aeropuerto Internacional de Keflavík.

«Pedimos a la gente que mantenga la calma y que bajo ninguna circunstancia se acerque al lugar de la erupción o a Reykjanesbraut», tuiteó la agencia el viernes por la noche.

«Los socorristas deben poder circular libremente para evaluar la situación. Los científicos están trabajando en evaluar la erupción», agregó.

La erupción se produce después de semanas de un aumento de la actividad sísmica en la península. Solo en la mañana del jueves se detectaron unos 400 terremotos en la región, según la IMO.

«Es una actividad sísmica algo menor en comparación con las mañanas anteriores, en las que las cifras han rondado los 1.000 terremotos», añadió la OMI en un tuit el jueves.

La oficina informó el viernes a la noche que «la erupción se considera pequeña en esta etapa».

Según IMO, la erupción volcánica se considera pequeña en esta etapa: la fisura eruptiva tiene aproximadamente 500 metros de largo y el área de magma es de aproximadamente un kilómetro cuadrado.