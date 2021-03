Lo que sabemos sobre Robert Aaron Long, el sospechoso de los tiroteos en Atlanta

Latino

(CNN) — Investigadores estatales y federales buscan más información sobre Robert Aaron Long, el sospechoso de una serie de tiroteos mortales en tres spas asiáticos del área de Atlanta, y su supuesto motivo.

No ha surgido mucha información sobre el joven de 21 años de Woodstock, aproximadamente a media hora en automóvil al norte de Atlanta.

Actualmente está detenido sin derecho a fianza en el condado de Cherokee, donde enfrenta cuatro cargos de homicidio y un cargo de agresión agravada, según la oficina del sheriff del condado. Es posibles que se presenten más cargos.

Los tiroteos del martes tuvieron lugar en dos salones de masajes en Atlanta y otro en Acworth, a unos 16 kilómetros al oeste de Woodstock, que dejaron ocho personas muertas, entre ellas al menos cuatro mujeres asiáticas.

Robert Aaron Long, sospechoso de los tiroteos en spas de Atlanta.

Las cuatro víctimas mortales en el tiroteo cerca de Woodstock fueron Delaina Ashley Yaun, de 33 años, de Acworth; Paul Andre Michels, 54, de Atlanta; Xiaojie Yan, 49, de Kennesaw, y Daoyou Feng, de 44 años.

El sobreviviente que resultó herido era Elcias R. Hernandez-Ortiz, de 30 años, de Acworth, se informó.

Las autoridades ubicaron a Robert Aaron Long a unos 240 kilómetros al sur de Atlanta, en el condado de Crisp. La policía estatal lo detuvo después de usar una maniobra de persecución especial para hacer girar su automóvil fuera de control.

El sospechoso «se hizo responsable de los disparos», dijo el capitán Jay Baker, de la Oficina del Sheriff del condado de Cherokee.

Robert Aaron Long había sido tratado por adicción sexual

El sheriff Frank Reynolds del condado de Cherokee, donde ocurrieron los tiroteos en Acworth, dijo a los reporteros que Long «dio señales de que tiene algunos problemas, potencialmente adicción sexual, y puede haber frecuentado algunos de estos lugares en el pasado».

Reynolds dijo que esos problemas podrían ser la motivación detrás del tiroteo.

Una fuente policial dijo que el sospechoso fue recientemente expulsado de casa por su familia debido a su adicción sexual, que, según la fuente, incluía pasar horas y horas viendo pornografía en línea.

Según un informe de incidente de la Oficina del Sheriff del condado de Cherokee, una persona que llamó al 911 dijo que el sospechoso podría ser su hijo y que tenía «un rastreador en su teléfono». Otra persona que llamó anónimamente al 911 dijo al despacho que el sospechoso fue «expulsado de la casa de sus padres anoche», y agregó que «estaba emocional», dice el informe del incidente.

No está claro si los negocios afectados eran lugares de trabajo sexual. Durante una conferencia de prensa el martes, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, dijo que las empresas estaban «operando legalmente» y no habían estado previamente en el radar del Departamento de Policía de Atlanta.

«No vamos a meternos en culpar a la víctima, avergonzar a la víctima, aquí. Hasta donde sabemos en Atlanta, no hemos recibido ninguna llamada al 911 desde esa ubicación. Creo que una llamada de un caso menor sobre alguien que robó unas llaves», dijo Bottoms. «Así que no conocemos información adicional sobre cuáles fueron sus motivos, pero ciertamente no comenzaremos a culpar a las víctimas».

Tyler Bayless dijo que compartió una unidad de vivienda con Robert Aaron Long en Maverick Recovery, un centro de rehabilitación en Roswell, Georgia, entre agosto de 2019 y enero o febrero de 2020. Dijo que la mayoría de los residentes sufrían de adicción a las drogas o al alcohol, pero Long estaba siendo tratado por adicción al sexo.

«Era algo que lo torturaba totalmente», dijo Bayless. Dijo que Long era una «persona profundamente religiosa; a menudo se desviaba por la tangente acerca de su interpretación de la Biblia» y estaba angustiado por su adicción al sexo.

Bayless dijo que en múltiples ocasiones durante su estadía en las instalaciones, Long le dijo que había «recaído» y «había ido explícitamente a salones de masajes para participar en actos sexuales».

Después de escuchar que Long era el sospechoso de los disparos, Bayless dijo que estaba sorprendido de que su excompañero de habitación hiciera tal cosa.

Mason Clements, quien figura como el agente registrado en Maverick Recovery en las presentaciones comerciales, dijo en un mensaje de texto que no podía «comentar sobre ningún cliente pasado, presente o futuro debido a acuerdos de confidencialidad».

Otro excompañero de habitación de Long también le dijo a CNN que el sospechoso había estado en rehabilitación por adicción al sexo, y que en el verano de 2020 había vivido con Long en una casa de transición para personas que salían de rehabilitación, aunque se negó a nombrar la instalación o divulgar el estado donde se ubica. Dijo que no había hablado con Long «en mucho tiempo».

Reconoció a Robert Aaron Long por las imágenes de vigilancia difundidas por las autoridades, dijo, y los registros de despacho del condado de Cherokee indican que el excompañero de habitación llamó a la policía el martes por la noche.

Un portavoz de Facebook confirmó a CNN que eliminaron una cuenta de Instagram que la compañía creía que estaba vinculada a Long.

La cuenta había estado inactiva durante algún tiempo, dijo el portavoz.

Una captura de pantalla de la cuenta, obtenida por CNN, mostró que usaba el nombre «Aaron Long» y el título de la sección de biografía decía: «Pizza, armas, batería, música, familia y Dios. Esto resume bastante bien mi vida. Es una vida bastante buena».

Robert Aaron Long le dijo a la policía que los disparos «no fueron por motivos raciales», según Baker, de la Oficina del Sheriff del condado de Cherokee. Baker también hizo referencia a la «adicción al sexo» de Long, diciendo que el sospechoso ve los spas como una «tentación» que «quería eliminar».

Según dos fuentes policiales involucradas en la investigación, Long intentó justificar sus acciones cuando le dijo a la policía que pensaba en suicidarse, pero decidió «ayudar» a otras personas con adicciones sexuales apuntando a los spas.

Los investigadores creen que cuando fue capturado, Long podría haber estado en camino a Florida para perpetrar más tiroteos, dijo Lance Bottoms a los periodistas.

El arma fue comprada legalmente

Robert Aaron Long tenía un arma de fuego de 9 mm en su auto cuando fue arrestado, dijo Baker.

Compró su arma legalmente en una tienda de armas local, Big Woods Goods en Holly Springs, Georgia, confirmó un abogado de la compañía a CNN.

En una breve declaración a CNN, Matt Kilgo dijo el martes que la compañía está cooperando plenamente con las fuerzas del orden y no hay indicios de que haya algo incorrecto con la transferencia.

Fue la familia de Long quien lo entregó el martes, dijo Reynolds, indicando que los padres llamaron a la policía después de ver imágenes de vigilancia que las autoridades publicaron en las redes sociales.

«Fuimos contactados por miembros de la familia indicando que podría ser su hijo, así que nos reunimos con ellos», dijo Reynolds. «Estaban muy angustiados y fueron de gran ayuda en esta aprehensión».

Una vez que los investigadores identificaron a Robert Aaron Long, dijo el sheriff, rastrearon su teléfono y anticiparon sus movimientos, lo que llevó a su arresto en el condado de Crisp.

CNN fue a la casa de los abuelos de Long en Morristown, Tennessee, el miércoles.

«Todo lo que quiero decir es que es nuestro nieto y todavía lo amamos mucho», dijo la abuela de Long, Margaret Long, que estaba visiblemente molesta. El abuelo de Long interrumpió la conversación, diciendo que les habían dicho que no hablaran con nadie y no hizo más comentarios.

En su foto policial, Long lleva puesto un traje de prevención del suicidio como medida de precaución, lo cual es habitual, dijo la portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Crisp, Haley Little.

Matt Gannon, Julia Griggs, Gregory Lemos, Jamiel Lynch y Artemis Moshtaghian de CNN contribuyeron a este informe.