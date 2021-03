Exclusiva: El expresidente de Brasil Lula da Silva insta a Biden a convocar una cumbre de emergencia sobre covid-19

Latino

Sintoniza CNN el jueves a las 3 pm ET para ver la entrevista exclusiva completa de Christiane Amanpour con el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

(CNN) — El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva hizo un llamado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que garantice la equidad de la vacuna, en una entrevista exclusiva con Christiane Amanpour de CNN.

Hablando desde Sao Paulo, Brasil, da Silva dijo que Estados Unidos tiene un excedente de vacunas y sugirió que el exceso podría ser donado a países necesitados.

«Una sugerencia que me gustaría hacerle al presidente Biden a través de su programa es: es muy importante convocar una reunión del G20 con urgencia», dijo da Silva a Amanpour. «Es importante llamar a los principales líderes del mundo y poner sobre la mesa una sola cosa, un tema. ¡Vacuna, vacuna y vacuna!»

Añadió: «La responsabilidad con los líderes internacionales es tremenda, así que le pido al presidente Biden que lo haga porque yo no puedo… No creo en mi gobierno. Y entonces, no podría pedirle eso a Trump, pero Biden es un soplo para la democracia en el mundo».

En la primera entrevista de da Silva desde que un juez de la Corte Suprema anuló sus condenas de 2017 por corrupción y lavado de dinero la semana pasada, el exmandatario también dijo que no rechazaría una invitación para postularse en las elecciones presidenciales del país el próximo año.

«Cuando llegue el momento de postularse a las elecciones, y si mi partido y los demás partidos aliados entienden que yo puedo ser el candidato, y si estoy bien y mi salud con la energía y el poder que tengo hoy, puedo asegurarles que no me voy a negar esa invitación, pero no quiero hablar de eso. Esa no es mi principal prioridad. Mi principal prioridad ahora es salvar a este país», dijo da Silva.

La nación sudamericana ha estado estableciendo un récord diario de muertes por virus repetidamente en los últimos días mientras otra ola brutal de covid-19 arrasa el país. El resurgimiento ha abrumado a los médicos que luchan en la primera línea de la pandemia con un número creciente de hospitales en todo el país alcanzando su capacidad.

LEE: El resurgimiento del covid-19 en Brasil desborda los hospitales

El martes, la institución de investigación del Ministerio de Salud de Brasil, Fundación Oswaldo Cruz, calificó la emergencia actual en el país como «el mayor colapso sanitario y hospitalario en la historia de Brasil».

Da Silva, de 75 años, fue condenado por cargos de corrupción y lavado de dinero hace tres años como resultado de una amplia investigación sobre la compañía petrolera estatal Petrobras, denominada «Operación Lava Jato».

Pero en un movimiento sorpresivo el lunes pasado, un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló sus condenas y ordenó que los casos fueran procesados nuevamente en la Corte Federal de Brasilia. Si se mantiene el fallo, y si Lula no vuelve a ser condenado antes de la fecha límite de presentación de la candidatura, técnicamente podría presentarse nuevamente al cargo y desafiar al actual presidente Jair Bolsonaro en 2022.

¿Choque político en el horizonte?

¿Cómo llegó Brasil al peor momento de la pandemia? 3:05

Da Silva, quien ayudó a fundar el izquierdista Partido de los Trabajadores, se ha negado en gran medida a ser atraído a postularse para un cargo, diciendo el miércoles pasado que «no tiene tiempo para pensar en la candidatura en 2022».

Sin embargo, el expresidente, más conocido como Lula, lanzó un ataque mordaz contra Bolsonaro, diciendo a los brasileños la semana pasada que no «sigan ninguna decisión estúpida del presidente y el ministro de Salud» e instando a la gente a vacunarse. También condenó el manejo de la pandemia por parte de la actual administración y dijo que muchas muertes por el virus «podrían haberse evitado».

«Si tuviéramos un presidente que respetara a la población, habría creado un comité de crisis para orientar a la sociedad brasileña sobre qué hacer cada semana», agregó el expresidente.

Bolsonaro defendió su manejo de la crisis de salud frente a los comentarios de Da Silva, y le dijo a CNN Brasil la semana pasada que su gobierno empoderó a los funcionarios locales y argumentó que la imposición de medidas de confinamiento, que se ha negado a hacer, solo «conduciría al ciudadano a una situación de pobreza».

Bolsonaro ha dicho anteriormente que esperaba que la Corte Suprema de Brasil restableciera las condenas de Da Silva y acusó a su predecesor de tener ambiciones para 2022. «El expresidente Lula ahora está comenzando su campaña. Como no tiene nada bueno que mostrar y esta es la regla [del Partido de los Trabajadores], su campaña se basa en criticar, mentir y desinformar», dijo.

Si bien aún faltan 18 meses para las elecciones, es probable que el brote de coronavirus en Brasil influya en los sentimientos de los votantes. Las calificaciones de desaprobación de Bolsonaro alcanzaron su nivel más alto hasta la fecha en 54%, según los últimos resultados de la encuesta del instituto de encuestas Datafolha publicados el miércoles.

Brasil tiene el segundo número más alto de covid-19 en el mundo con 11.603.535 casos y 282.127 muertes relacionadas con el coronavirus hasta el martes, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

Los hospitales están inundados de casos en todo el país. El último análisis de CNN muestra que las tasas de ocupación de UCI en 25 de los 26 estados de Brasil más su distrito federal son del 80% o más. De ellos, 14 estados tienen tasas de ocupación de UCI iguales o superiores al 90%, lo que los pone en riesgo inminente de colapso.

El martes, el gobernador del segundo estado más poblado de Brasil, Minas Gerais, dijo que el sistema de salud simplemente no podía recibir a nuevos pacientes.

«No quiero que Minas Gerais se convierta en una película de terror», dijo Romeu Zema en una conferencia de prensa para anunciar la implementación de la «fase púrpura» en todo el estado, la más restrictiva del plan de Minas Gerais para manejar la pandemia.

«Cualquier nuevo infectado puede significar una muerte más porque el estado no tiene la capacidad de recibir nuevos pacientes», dijo Zema.

MIRA: Brasil cambia su ministro de Salud por cuarta vez desde el inicio de la pandemia

La gestión de crisis de Bolsonaro bajo fuego

Desde el inicio de la campaña de vacunación de Brasil el 17 de enero, el país ha aplicado más de 12,5 millones de dosis de vacunas en una población de más de 211 millones. Más de 9 millones de personas han recibido al menos una dosis, mientras que poco más de 3 millones de personas han recibido una segunda dosis, según los últimos datos del Ministerio de Salud del país.

A medida que la propagación del coronavirus del país supera su despliegue de vacunación, aumentan las críticas. Según la misma encuesta del instituto Datafolha, que entrevistó a 2.023 personas por teléfono el 15 y 16 de marzo, el 54% de los brasileños consideró que el desempeño de Bolsonaro era malo o terrible, en comparación con el 48% de fines de enero.

El informe de la encuesta también dijo que el 43% de los brasileños culpa a Bolsonaro, mientras que el 20% culpa a sus gobernadores estatales por el estado actual de la pandemia en Brasil.

En cuanto a la presidencia de Bolsonaro, el 44% de los encuestados piensa que es mala o espantosa, cuatro puntos más que en la última encuesta, y la más alta desde que asumió el cargo en enero de 2019. El 30% de los encuestados juzga el gobierno de Bolsonaro como bueno o genial y otro 26% lo ve como regular.

Bolsonaro nombró esta semana a un nuevo ministro de salud, el cuarto en un año, a medida que se disparaban las tasas de mortalidad y la UCI. El nuevo ministro, el cardiólogo Marcelo Queiroga, reemplaza al general del Ejército Eduardo Pazuello, pero hay pocas señales de cambio en el enfoque de la administración ante la crisis.

El martes, Queiroga en una entrevista con CNN Brasil se hizo eco del presidente al decir que los confinamientos solo se aplican en «situaciones extremas» y no serían impuestos por el gobierno federal.

Los periodistas Rodrigo Pedroso y Marcia Reverdosa contribuyeron a este informe desde Sao Paulo, Brasil. Caitlin Hu de CNN también contribuyó desde Nueva York, Matt Rivers de Río de Janeiro y Vasco Cotovio de Londres. Lauren Said-Moorhouse de CNN escribió desde Londres.