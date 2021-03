Es seguro usar la vacuna de AstraZeneca, dice regulador europeo tras preocupaciones por coágulos. ¿Cómo recobrar la confianza del público?

Latino

Londres (CNN) — El regulador de medicamentos de la Unión Europea ha llegado a la conclusión de que la vacuna Oxford-AstraZeneca Covid-19 es segura de usar después de que varios países de la UE suspendieron sus lanzamientos tras informes de que podría estar relacionada con coágulos de sangre.

La directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), Emer Cooke, dijo que la agencia había «llegado a una conclusión científica clara: esta es una vacuna segura y eficaz».

Cooke dijo que el grupo no encontró que la vacuna cause coagulación, pero agregó que no podía descartar definitivamente un vínculo con un trastorno de la coagulación de la sangre poco común, de los cuales se han reportado siete casos de 20 millones de dosis administradas en el Reino Unido. Pero dijo que los beneficios de usar la vacuna superan el riesgo.

La decisión de la agencia se produce después de que más de una docena de países europeos detuvieran el uso de la vacuna, citando informes de un puñado de pacientes en toda Europa que desarrollaron coagulación después de ser inoculados.

MIRA: Estados Unidos considera enviar algunas dosis de la vacuna de AstraZeneca a México y Canadá

(Crédito: Jens Schlueter/Getty Images)

¿Cómo lograr que las personas vuelvan a confiar en la vacuna?

La mayoría de los países dijeron que esperarían la luz verde de la EMA antes de reanudar la vacunación con este antígeno, pero persisten las preocupaciones sobre el impacto de las suspensiones en el escepticismo sobre las vacunas en todo el continente.

«Quiero reiterar que nuestra posición científica es la siguiente: esta vacuna es una opción segura y eficaz para proteger a los ciudadanos contra el covid-19», dijo Cooke en una conferencia de prensa el jueves.

«Demostró que al menos el 60% de eficacia en los ensayos clínicos y la prevención de la enfermedad por coronavirus, y de hecho, la evidencia del mundo real sugiere que la eficacia podría ser incluso mayor que eso».

El grupo dijo que recomendó crear conciencia sobre los informes de coágulos de sangre para que pudieran analizarse más a fondo. Pero dijeron que esos informes eran raros y que más de 7 millones de personas han recibido la vacuna en la UE.

«El comité también concluyó que la vacuna no está asociada con un aumento en el riesgo general de eventos tromboembólicos o coágulos de sangre», dijo Cooke.

Prácticamente toda Europa occidental había dejado de usar temporalmente la vacuna en los últimos días, incluso en medio de una tercera ola de infecciones por coronavirus en la región, después de que surgieran una pequeña cantidad de informes de coágulos.

La muerte de una persona en Austria, una mujer en Dinamarca y un tercer paciente en Noruega provocó las suspensiones. Pero las decisiones fueron criticadas por gran parte de la comunidad médica, y otros países continuaron respaldando el uso de la vacuna, incluido el Reino Unido, que ha distribuido más de 11 millones de dosis de AstraZeneca hasta ahora.

En la UE, los líderes ahora se enfrentarán a la cuestión de cómo reconstruir la confianza en la vacuna AstraZeneca que se ha perdido durante la semana pasada. El lanzamiento de la inyección por parte del bloque ha tropezado de un obstáculo a otro desde que fue aprobada para su uso en enero, y los gobiernos han luchado para asegurar suministros limitados de la vacuna al mismo tiempo que arrojan dudas sobre su eficacia y seguridad.

El centro de vacunas más grande de Milán le dijo a CNN que reanudaría las vacunas contra AstraZeneca el viernes si la EMA daba luz verde, y que reservaría más citas en un intento por compensar las deficiencias de los últimos días. El primer ministro de Irlanda le había dicho anteriormente a CNN que esperaba que su país pudiera «ponerse al día con bastante rapidez» una vez que se reanudara el programa de vacunación.

Pero los expertos temen que ya se haya hecho algún daño. En Francia, una encuesta de Elabe mostró esta semana que solo el 22% de la población ahora confía en la vacuna AstraZeneca. Remi Salomon, un alto funcionario de hospitales franceses, dijo a BFM TV el jueves que «la gente está siendo demasiado cautelosa» en el país y que temía que «la gente no interprete» las suspensiones «de la manera correcta».

«Un susto como este tiene el potencial de aumentar las dudas sobre las vacunas», dijo a CNN Michael Head, investigador principal en Salud Global de la Universidad de Southampton en Gran Bretaña, a principios de semana. «Estas vacunas son para proteger contra un virus pandémico. Existe una urgencia en la vacunación».