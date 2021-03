Premios Grammy: Beyoncé hace historia y se convierte en la cantante femenina con más victorias en la historia de los premios

Latino

(CNN Español) — Este domingo se llevaron a cabo los premios Grammy y en lo que ya se ha convertido en la nueva normalidad en Hollywood, la ceremonia se realizó con distanciamiento social y una cantidad limitada de nominados en la ceremonia como tal.

El comediante Trevor Noah estuvo a cargo de la conducción del evento, que tuvo lugar en una terraza frente al Staples Center de Los Ángeles –sede usual de los premios–. Los Grammy también acondicionaron un salón con varios escenarios para las presentaciones musicales.

Bad Bunny ganó el primer Grammy en su carrera. El cantante puertorriqueño se impuso en la categoría «mejor álbum pop latino/urbano» por su disco «YHLQMDLG» (siglas de Yo hago lo que me da la gana).

Bad Bunny competía en esa categoría con artistas como Camilo, Kany García, Ricky Martin y Debi Nova.

Bad Bunny. Crédito: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

Grammy 2021: la noche de la mujer

Las mujeres tuvieron un protagonismo especial al triunfar en las categorías de rap, rock, pop, música alternativa, R&B, country, jazz, regional mexicano, americana, folk, entre otras.

Beyoncé llegó como la artista con más nominaciones para la entrega, nueve en total. La cantante se llevó a casa 4 gramófonos y entra en un capítulo especial de la historia musical anglosajona.

Con las victorias de esta edición, Beyoncé se convierte en la cantante femenina con más premios Grammy ganados en la historia de la ceremonia, 28 en total.

Una de las curiosidades de la noche es que Blue Ivy Carter, hija de Beyoncé y Jay-Z, ganó su primer Grammy a los 9 años en la categoría «mejor video musical» por «Brown Skin Girl», un tema de su madre, Beyoncé, junto a SAINt JHN y WizKid.

La rapera Megan Thee Stallion ganó como mejor nuevo artista y alzó el Grammy a la «mejor canción de rap» y «mejor interpretación de rap» por «Savage» junto a Beyoncé.

Taylor Swift obtuvo «álbum del año» por «folklore». Este es el décimo primer Grammy que la artista gana en su carrera. También, Swift se convierte en la primera mujer en conquistar «álbum del año» en tres oportunidades.

Laura Sisk, Taylor Swift, Jack Antonoff y Aaron Dessner. Crédito: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

Billie Eilish fue la triunfadora en la categoría más importante de la noche, «grabación del año», por «Everything I wanted». Una victoria que, según dijo Eilish en su discurso, merecía Megan Thee Stallion.

Eilish también ganó el Grammy a la «mejor canción escrita para medios visuales» por «No time to die», de la nueva película de James Bond.

La canción inspirada en George Floyd

H.E.R. ganó el Grammy a la «canción del año» por el tema «I can’t breathe», inspirado por las últimas palabras de George Floyd y cuya muerte desató una serie de protestas en Estados Unidos y a nivel mundial en contra de la violencia policial.

«La canción nació de una conversación. La escribimos desde la percepción de nuestros sentimientos y se convirtió en parte del movimiento (Black Lives Matter) y parte de la historia», dijo H.E.R. a los medios tras ganar el ahnelado gramófono.

H.E.R. y Tiara Thomas. Crédito: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

«Creo que esta canción creará una huella en el tiempo y la gente pensará en esta canción cuando piensen en George Floyd, cuando piensen en Breonna Taylor, cuando piensen en todas estas personas por las que aún estamos luchando y espero sea una contribución al movimiento, que continúe la lucha y le de a la gente esperanza, porque eso es lo que hace la música», agregó la intérprete.

Ganadores de las categorías principales de la edición 63 de los premios Grammy:

Grabación del Año

«Black Parade» de Beyoncé

«Colors» de Black Pumas

«Rockstar» de DaBaby feat. Roddy Ricch

«Say so» de Doja Cat

«Everything I wanted» de Billie Eilish *Ganadora*

«Don’t start now» de Dua Lipa

«Circles» de Post Malone

«Savage» de Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

Álbum del año

«Chilombo» de Jhené Aiko

«Black Pumas (deluxe edition)» de Black Pumas

«Everyday life» de Coldplay

«Djesse Vol. 3» de Jacob Collier

«Women in Music Pt. III» de Haim

«Future Nostalgia» de Dua Lipa

«Hollywood’s bleeding» de Post Malone

«folklore» de Taylor Swift *Ganadora*

Canción del año

«Black parade» de Beyoncé

«The box» de Roddy Ricch

«cardigan» de Taylor Swift

«Circles» de Post Malone

«Don’t start now» de Dua Lipa

«Everything I wanted» de Billie Eilish

«I can’t breathe» de H.E.R. *Ganadora*

«If the world was ending» de JP Saxe feat. Julia Michaels

Mejor nuevo artista

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion *Ganadora*

Mejor interpretación vocal pop solista

«Yummy», Justin Bieber

«Say so», Doja Cat

«Everything I wanted», Billie Eilish

«Don’t start now», Dua Lipa

«Watermelon Sugar», Harry Styles *Ganador*

«Cardigan», Taylor Swift

Mejor álbum country

«Lady like», Ingrid Andress

«Your life is a record», Brandy Clark

«Wildcard», Miranda Lambert *Ganadora*

«Nightfall», Little Big Town

«Never will», Ashley McBryde

Mejor álbum vocal pop

«Future Nostalgia», Dua Lipa *Ganadora*

«Changes», Justin Bieber

«Chromatica», Lady Gaga

«Fine line», Harry Styles

«folklore», Taylor Swift

Dua Lipa. Crédito: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

Ganadores latinos de la edición 63 de los premios Grammy

Mejor álbum pop latino/urbano

«YHLQMDLG» de Bad Bunny *Ganador*

«Pausa» de Ricky Martin

«3:33» de Debi Nova

«Mesa para dos» de Kany García

«Por primera vez» de Camilo

Mejor álbum de rock latino o alternativo

«Aura» de Bajofondo

«Monstruo» de Cami

«Sobrevolando» de Cultura Profética

«La conquista del espacio» de Fito Páez *Ganador*

«Miss Colombia» de Lido Pimienta

Mejor álbum de música regional mexicana (incluida tejano)

«Hecho en México» de Alejandro Fernández

«La Serenata» de Lupita Infante

«Un canto por México, Vol. 1» de Natalia Lafourcade *Ganadora*

«Bailando sones y huapangos con Mariachi Sol de México de José Hernández» de Mariachi Sol de México de José Hernández

Mejor álbum tropical latino

«Mi tumbao» de José Alberto «El Ruiseñor»

«Infinito» de Edwin Bonilla

«Sigo cantando al amor (deluxe)» de Jorge Celedón y Sergio Luis

«40» de Grupo Niche *Ganador*

«Memorias de Navidad» de Víctor Manuelle

La lista completa de ganadores la puedes consultar en la página de los premios Grammy.

