Es oficial: The Weeknd boicoteará los Grammy en el futuro

Nueva York (CNN Business) — Es oficial: The Weeknd boicoteará los Grammy, dijo el cantante a The New York Times.

La estrella del pop dijo que ya no presentará canciones para la entrega de premios anual más prestigiosa de la industria de la música después de que no fuera nominado para ningún galardón por su exitoso sencillo «Blinding Lights», que ha pasado 52 semanas en el top 10 de la Billboard Hot 100.

La noticia llega cuando la organización detrás de los Grammy se enfrenta a un escrutinio sobre su sistema de votación secreto y supuestos prejuicios contra artistas negros y mujeres. La edición 63 del evento anual se transmitirá este domingo.

CNN se ha puesto en contacto con The Weeknd en busca de comentarios.

El cantante se ha opuesto en particular a la falta de transparencia en el proceso de votación de los premios más codiciados. Las nominaciones son hechas por miembros de la Recording Academy, una organización sin fines de lucro con sede en Santa Mónica, California, cuya membresía está compuesta por artistas, productores y ejecutivos de la industria y otros miembros.

Pero desde 1995, los premios Grammy más codiciados, incluidos Mejor Artista Nuevo, Disco del Año, Canción del Año y Álbum del Año, han sido elegidos por un comité secreto de miembros de la academia, según Billboard.

El proceso del comité se implementó originalmente para asegurar que las nominaciones finales fueran más progresivas y «musicalmente aventureras», informó Billboard. Pero el proceso ha sido criticado en los últimos años en respuesta a que artistas negros como The Weeknd y Kendrick Lamar fueron repetidamente desairados en las llamadas «Cuatro Grandes» categorías de los Grammy.

Solo cuatro artistas negros han ganado los Grammy principales en los últimos nueve años. El último artista negro en ganar el premio al Álbum del año fue el pianista Herbie Hancock en 2008.

Un estudio de la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la USC presentado el martes encontró que los artistas negros representaban alrededor del 38% de todos los artistas en Billboard Hot 100 de 2012 a 2020, pero solo recibieron alrededor de 27% de las principales nominaciones al Grammy durante ese lapso. Y solo el 24% de los principales nominados al Grammy de este año son negros.

Se incluye a Beyoncé, quien este año ha sido nominada a nueve premios Grammy, entre ellos el de Grabación del año por «Savage», junto con la rapera Megan Thee Stallion, y la Canción del año por «Black Parade», su carta de amor sonora a la diáspora africana.

Cuando The New York Times le preguntó por qué realizaba el boicot, The Weeknd dijo: «Por los comités secretos».

«Blinding Lights» es una de las cinco canciones No. 1 de Billboard que no ha recibido una nominación al Grammy en los últimos 30 años, según Associated Press. El álbum en el que aparece la canción, «After Hours», también fue desairado.

La estrella del pop nacida en Toronto, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, no es el único artista que critica la entrega de premios más prestigiosa de la industria musical antes de su transmisión anual número 63 este domingo.

El cantante y compositor británico Zayn Malik tuiteó una desaprobación llena de improperios contra los Grammy, acusando al espectáculo de tener favoritos después de la negativa a nominarlo para «Nobody Is Listening», su tercer álbum de estudio.

«Que se j**** los Grammy y todos sus asociados», escribió Malik. «A menos que des la mano y envíes regalos, no hay consideraciones de nominación. El año que viene les enviaré una canasta de dulces».

Malik dijo que su tuit no era personal, sino que «se trataba de la necesidad de inclusión y la falta de transparencia del proceso de nominación y el espacio que crea y que permite que el favoritismo, el racismo y la política de redes influyan en el proceso de votación».