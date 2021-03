Lo que pueden y no pueden hacer las personas vacunadas contra el covid-19 en EE.UU., según los CDC

Latino

(CNN Español) – Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) publicaron un informe que indica que las personas que ya están completamente vacunadas contra el covid-19 pueden reunirse con otras personas inoculadas sin mascarilla.

También pueden visitar personas no vacunadas que no tengan enfermedades de alto riesgo. Pero los CDC recomiendan que los vacunados aún no viajen por el riesgo de las nuevas variantes del virus.

El doctor Elmer Huerta explica lo que pueden y no pueden hacer las personas que ya fueron completamente vacunadas.

Puedes escuchar este episodio en Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Al momento de escribir este episodio, en el mundo se han administrado ya poco más de 305 millones de dosis de distintas vacunas contra el covid-19, de las cuales, más de 67 millones ya han completado su esquema de vacunación, el que, dependiendo del tipo de vacuna, significa que ya recibieron dos dosis de las vacunas que necesitan refuerzo o una dosis única de las que no la necesitan.

Dicho eso, algunas de las preguntas más comunes que se hacen las personas vacunadas y sus familiares, es si los vacunados pueden reunirse entre ellos o con familiares no vacunados o salir de viaje, o dejar de usar mascarillas en público.

Pues algunas de esas respuestas han sido contestadas en el primer informe que sobre el tema ha publicado el 8 de marzo por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

¿Qué significa estar completamente vacunado?

En primer lugar, veamos cómo se define el estar completamente vacunado, recordando que, al ser guías dadas a conocer para la población estadounidense, solo toma en cuenta las tres vacunas autorizadas para su uso de emergencia en Estados Unidos, es decir, las de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

Los CDC consideran completamente vacunada a una persona dos semanas después de su segunda dosis de las vacunas Moderna y Pfizer, o dos semanas después de una dosis única de la vacuna Johnson & Johnson.

Pensamos que estas mismas guías podrían servir también para las personas que han completado sus esquemas de vacunación con las vacunas de AstraZeneca, Instituto Gamaleya, Sinopharm o Sinovac, entre otras.

Lo que pueden hacer los vacunados contra el covid-19:

Sabiendo entonces la definición de quiénes son las personas completamente vacunadas, la nueva guía de los CDC dice que estos individuos pueden hacer lo siguiente:

• Visitar a otras personas vacunadas en espacios cerrados –en su casa, por ejemplo– sin necesidad de usar mascarillas ni mantener distancia física de dos metros.

• Visitar a personas no vacunadas que vivan juntas en una casa. Siempre y cuando estas personas no vacunadas tengan un riesgo bajo de desarrollar covid-19 grave, como niños, por ejemplo.

• No hacerse la prueba de covid-19 ni estar en cuarentena si se expuso a alguien con covid-19. Siempre y cuando permanezca asintomático, aunque debe monitorear los síntomas de la enfermedad durante 14 días y hacerse la prueba si desarrolla síntomas.

En términos prácticos, eso significa que, por fin, los abuelos vacunados podrán visitar a sus nietos no vacunados y darles el gran abrazo por el que han esperado tantos meses.

LEE: Esta podría ser la tormenta perfecta para la propagación de variantes del coronavirus. No dejes que eso suceda

Lamentablemente, debido a que los CDC aún no recomiendan los viajes de las personas vacunadas. Esa visita a los nietos solo podrá ser para los que viven cerca. Siempre y cuando, en esa casa no vivan personas no vacunadas que tengan riesgo de desarrollar covid-19 grave, como alguien con cáncer, trasplante de órgano, obesidad mórbida, o una enfermedad crónica respiratoria o del corazón.

Esta nueva disposición también indica que dos o más amigos vacunados pueden tener una cena juntos sin usar mascarillas, es decir, un casi regreso a la vida antes de la pandemia.

No es un regreso completo a la normalidad

Y decimos casi un regreso, porque las personas completamente vacunadas deben aún tomar precauciones en muchos escenarios, como, por ejemplo:

• Usar una mascarilla y mantener distancia física alrededor de personas no vacunadas que tengan un mayor riesgo de desarrollar covid-19 grave, o que tengan familiares con ese riesgo.

• Usar mascarillas y mantener distancia física al ir a una reunión en la que hay gente de varios hogares.

• Continuar las medidas de prevención habituales en su vida diaria y en su trabajo. Tales como usar una mascarilla que le cubra completamente la nariz y la boca, mantener la distancia física en público, evitar aglomeraciones de tamaño mediano y grande, evitar espacios públicos mal ventilados y lavarse las manos con frecuencia.

• Hacerse la prueba de covid-19 si se sienten enfermos.

Y la razón por la cual las personas vacunadas deben aún tomar esas precauciones, es que –como lo dijimos en los episodios del 4 y 5 de marzo– aun cuando los estudios de efectividad de vacunas en Israel y Reino Unido demuestran que las personas inmunizadas no son capaces de transmitir el covid-19, esa información está todavía en desarrollo, pensándose además que las personas vacunadas podrían infectarse por alguna variante del SARS-CoV-2 y contagiar a otras.

En ese sentido, las guías dicen que las personas vacunadas deben tomar precauciones al ir al gimnasio o a un restaurante, ya que el riesgo de transmisión en esos ambientes es mayor debido a la presencia de personas no vacunadas. Se recomienda por lo tanto, que usen mascarillas en el gimnasio y en la mesa del restaurante mientras esperan su comida.

En relación a los viajes, los CDC recomiendan, que, en lo posible las personas vacunadas se abstengan de viajar. Eso debido a que, en esa eventualidad, es muy fácil exponerse a grandes aglomeraciones y a las variantes del virus.

Falta aún mucho para regresar a la vida que teníamos antes de la pandemia, pero pensamos que estas recomendaciones representan, sin duda, un paso hacia adelante y nos dan esperanza de que el control de la pandemia esta en camino.

¿Tienes preguntas sobre el coronavirus?

Envíame tus preguntas por Twitter, intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Puedes encontrarme en @DrHuerta. Ya ve que las respondemos.

Si crees que este podcast es útil, ayuda a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en tu aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrate de suscribirte para obtener el último episodio en tu cuenta.

Y para obtener la información más actualizada, siempre puedes dirigirte a CNNEspanol.com. Gracias por tu atención.