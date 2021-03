Meghan y Harry: estas son las mayores revelaciones de la entrevista con Oprah

Latino

(CNN) — Finalizó la entrevista televisiva de Oprah Winfrey con Meghan y Harry. Aquí están las conclusiones más importantes:

Los pensamientos suicidas de Meghan: reveló que la vida dentro de la familia real era tan aislada, solitaria y carente de apoyo que experimentó pensamientos suicidas. Se lo contó a Harry porque «sabía que si no lo decía, lo haría, y simplemente no quería estar viva».

La raza de Archie: el hijo de la pareja, Archie, no recibiría un título o seguridad, reveló Meghan, y dentro de la familia real, hubo varias «preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser la piel de (Archie) cuando naciera». Harry confirmó estas conversaciones, pero agregó que nunca compartiría detalles sobre estas.

¡Es una chica!: La pareja, sentados uno al lado del otro, informó que espera una niña para el verano.

La boda real: se casaron tres días antes de la glamorosa boda real, dijo Meghan, y los votos de esa boda privada están enmarcados en su casa.

Atrapado sin saberlo: Harry dijo que, al igual que Meghan, también había estado atrapado dentro del sistema, pero que no lo sabía. Agregó que su hermano y su padre también estaban atrapados y que la institución real era un ambiente sofocante.

Harry y su familia: Harry reveló que su padre, el príncipe Carlos, dejó de atender sus llamadas mientras la pareja ocupaba sus nuevos roles después de alejarse de la familia real. No obstante, Carlos comenzó a recibir sus llamadas nuevamente. Harry expresó su amor por su hermano, el príncipe William, pero su relación experimenta algo de «espacio» en este momento.

Meghan y la familia real: había sido bien recibida en la familia real y dijo que la reina había sido maravillosa y acogedora, pero más allá de eso, casi no había orientación ni apoyo. No se le permitió salir de casa durante meses debido a preocupaciones con respecto a la óptica. Cuando finalmente expresó su maltratada salud mental y pidió ayuda a la institución, dice que le dijeron que no.

Meghan y Catalina: Meghan negó los rumores de que había hecho llorar a Catalina, duquesa de Cambridge, durante su boda real. De hecho, fue al revés: un desacuerdo con Catalina había hecho llorar a Meghan, dijo. Catalina se disculpó y el problema se resolvió, pero los ataques públicos fueron difíciles de soportar sin forma de decir la verdad, dijo Meghan.