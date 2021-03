La familia real británica se hunde en una crisis tras las acusaciones de racismo en la entrevista de Harry y Meghan

Latino

(CNN) — La familia real británica enfrenta una crisis singular después de que el príncipe Harry y Meghan, duques de Sussex, sacudieran la institución de la corona con una serie de acusaciones devastadoras en su esperada entrevista con Oprah Winfrey.

En el transcurso del especial de dos horas, Meghan y Harry —que a pesar de su ruptura de las labores de la realeza todavía está a cinco parientes del trono— pintaron una imagen de una familia tan obstinadamente arraigada en sus costumbres que dejó a una joven pareja birracial sola para defenderse del abuso racista y su propia salud mental problemática, obligándolos a guardar silencio y, finalmente, dejándolos sin otra opción que huir de las garras del palacio.

Meghan dijo que estaba tan aislada y sola mientras trabajaba como miembro de la realeza que pensó en suicidarse y le dijo a Winfrey que «simplemente ya no quería estar viva». La pareja criticó intensamente la forma en que la institución los trató, y Meghan reveló una asombrosa acusación de racismo por parte de un miembro del clan que amenaza con poner en crisis su reputación.

Mientras tanto, Harry admitió que sus relaciones con su padre y heredero al trono, el príncipe Carlos, y su hermano, el príncipe William, se han visto sometidas a una gran tensión en los últimos años, y sugirió que la institución puede haber plantado historias en los medios que los mostraron a él y a Meghan bajo una luz negativa.

Entrevista Harry y Meghan: 11 cosas que aprendimos de la explosiva conversación con Oprah Winfrey

‘Simplemente ya no quería estar viva’, dijo Meghan

El palacio enfrentó críticas en múltiples frentes al amanecer en Londres el lunes.

La entrevista había sido vista mostrada de forma implacable en los medios de comunicación durante los últimos días, haciendo comparaciones con una revelación real dada por la madre de Harry, la princesa Diana, en 1995, que arrojó luz sobre la ruptura de su matrimonio con Carlos.

Pero las revelaciones en el programa del domingo pueden haber empequeñecido incluso a aquellas en magnitud, ya que el confesionario de Harry y Meghan planteó un problema tras otro para el personal del palacio y la realeza de alto nivel.

1 de 32

| El príncipe Harry y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, durante su entrevista con Oprah Winfrey, que se emitió en Estados Unidos el domingo 7 de marzo. Esta fue su primera aparición mediática desde que abandonaron Gran Bretaña el año pasado. (Crédito: Harpo Productions/Joe Pugliese)

2 de 32

| Harry y Meghan compartieron esta imagen en febrero de 2021 para anunciar que esperan su segundo hijo, que será una niña, dijo la pareja. (Crédito: Misan Harriman)

3 de 32

| Meghan celebra el primer cumpleaños de su hijo Archie con una lectura del libro infantil “Duck! Rabbit!” en mayo de 2020. En un video publicado en línea ––y que grabó su esposo–– Meghan leyó el popular libro a Archie y alentó a los fanáticos a donar a una serie de causas destinadas a ayudar a los jóvenes. (Crédito: The Duke of Sussex/@SaveChildrenUK)

4 de 32

| Harry y Meghan asisten al servicio anual del Día de Commonwealth en la Abadía de Westminster de Londres en marzo de 2020. Este evento marcó el último compromiso de los duques de Sussex como miembros de alto rango de la familia real. (Crédito: Frank Augstein/AP)

5 de 32

| Harry y Meghan asisten a los premios Endeavour Fund Awards en Londres en marzo de 2020. (Crédito: Samir Hussein/WireImage/Getty Images)

6 de 32

| Meghan y Harry visitan la Casa de Canadá en Londres, en enero de 2020. Los duques anunciaron al día siguiente que dejarían sus roles como miembros principales de la familia real británica. (Crédito: Daniel Leal-Olivas/Pool Photo via AP)

7 de 32

| Meghan y Harry visitan un centro comunitario en Windsor, Gran Bretaña, en noviembre de 2019. (Crédito: Sgt Paul Randall/MoD/PA Wire/Getty Images)

8 de 32

| La pareja asiste al Festival of Remembrance anual en noviembre de 2019. (Crédito: Chris Jackson/Pool/AFP/Getty Images)

9 de 32

| Harry y Meghan asisten a una recepción previa a la ceremonia de los premios WellChild en octubre de 2019. (Crédito: Toby Melville/WPA Pool/Getty Images)

10 de 32

| Meghan comparte con varias personas durante una gira real en Sudáfrica en 2019. (Crédito: Karwai Tang/WireImage/Getty Images)

11 de 32

| El arzobispo Desmond Tutu besa a Archie, hijo de Meghan y Harry en septiembre de 2019. (Crédito: Toby Melville/Pool/Getty Images)

12 de 32

| Harry y Meghan bailan durante su gira real por Sudáfrica en septiembre de 2019. (Crédito: Robin Nunn/Pool/Samir Hussein/WireImage/Getty Images)

13 de 32

| Meghan carga a Archie durante la gira por Sudáfrica. (Crédito: Toby Melville/Pool/Getty Images)

14 de 32

| Harry y Meghan saludan a la cantante Beyoncé y a su esposo, el rapero Jay-Z, mientras asisten al estreno en Europa de la película “El Rey León” en julio de 2019. (Crédito: Niklas Halle’n/AFP/Getty Images)

15 de 32

| El mánager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, entrega a la pareja una camiseta para Archie antes de un partido de béisbol de las Grandes Ligas en Londres en junio de 2019. (Crédito: Alex Trautwig/MLB via Getty Images)

16 de 32

| La reina Isabel II mira a su nuevo bisnieto, Archie, en mayo de 2019. El príncipe Felipe está en el extremo izquierdo. La madre de Meghan, Doria Ragland, está junto a ella a la derecha. (Crédito: Chris Allerton/SussexRoyal via Getty Images)

17 de 32

| Meghan y Harry presentan a su hijo recién nacido en el Castillo de Windsor en mayo de 2019. (Crédito: Dominic Lipinski/Pool via AP)

18 de 32

| Meghan y Harry caminan junto a tapices durante una visita a Rabat, Marruecos, en febrero de 2019. (Facundo Arrizabalaga/Getty Images)

19 de 32

| Meghan y Harry asisten a un servicio religioso el día de Navidad en diciembre de 2018. Junto a ellos, de izquierda a derecha, están el príncipe Carlos, el príncipe William y la esposa de William, Catherine, duquesa de Cambridge. Harry y William son los dos hijos del príncipe Carlos y la difunta princesa Diana. (Crédito: Samir Hussein/WireImage via Getty Images)

20 de 32

| Meghan y Harry animan a marineros durante los Juegos Invictus en Australia en octubre de 2018. (Crédito: Chris Jackson/Getty Images)

21 de 32

| La pareja habla con miembros de OneWave, un grupo de concientización sobre salud mental y bienestar, en Sydney en octubre de 2018. (Crédito: Chris Jackson/Getty Images)

22 de 32

| Meghan y Harry posan con el elenco y el equipo del musical “Hamilton”, después de una función en Londres en agosto de 2018. Harry protagonizó un momento para recordar después de intentara cantar al final del espectáculo. El evento buscaba recaudar fondos para su organización benéfica contra el VIH, Sentebale. (DAN CHARITY/AFP/Getty Images).

23 de 32

| Miembros de la familia real observan un espectáculo de aeronaves durante un evento en julio de 2018, que marcó el centenario de Royal Air Force. De izquierda a derecha están el príncipe Carlos; el príncipe Andrés; Camilla, duquesa de Cornualles; la reina Isabel II; Meghan, duquesa de Sussex; el príncipe Harry; el príncipe William y Catherine, duquesa de Cambridge. (Crédito: Anwar Hussein/WireImage/Getty Images)

24 de 32

| Meghan y Harry asisten a las carreras de caballos Royal Ascot en junio de 2018. (Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images)

25 de 32

| La pareja posa con miembros de la familia después de casarse en mayo de 2018. (Crédito: Alexi Lubomirski/AP)

26 de 32

| Justo después de casarse, Harry y Meghan ​​saludan durante su recorrido en carruaje en Windsor, Inglaterra. (Crédito: Aaron Chown/WPA Pool/Getty Images)

27 de 32

| Harry y Meghan se unen al príncipe William y Catherine, duquesa de Cambridge, durante un foro de la Fundación Real en febrero de 2018. (Crédito: CHRIS JACKSON/AFP/Getty Images)

28 de 32

| La pareja observa una clase de baile durante una visita a Cardiff, Gales, en enero de 2018. (Crédito: Geoff Pugh/WPA Pool/Getty Images)

29 de 32

| Meghan mostró su anillo de compromiso a periodistas durante una sesión fotográfica en noviembre de 2017. El anillo, diseñado por Harry, presentaba un gran diamante de Botswana y dos diamantes exteriores más pequeños de la colección personal de la difunta madre de Harry, la princesa Diana. (Crédito: Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images)

30 de 32

| Esta foto de compromiso fue publicada por el Palacio de Kensington. (Crédito: Alexi Lubomirski/AP)

31 de 32

| Meghan y Harry hicieron su primera aparición pública como pareja en los Invictus Games en Toronto en septiembre de 2017. La pareja se conoció por amigos en común en julio de 2016 en Londres. (Crédito: Tim Rooke/Shutterstock)

32 de 32

| Harry y Meghan se abrazan en un partido de polo en mayo de 2017. (Crédito: Rupert Hartley/Shutterstock)

end div.modal

Quizás el problema más notorio fue la acusación de Meghan de que un familiar anónimo le había preguntado sobre el color de la piel de Archie y «qué significaría o cómo se vería eso». Dijo que esas discusiones le fueron transmitidas por Harry.

Harry se negó a nombrar al miembro de la familia, pero dijo que estaba «un poco sorprendido» por la conversación. Winfrey dijo en CBS el lunes por la mañana que «no fueron su abuela ni su abuelo los que formaron parte de esas conversaciones». En Gran Bretaña, la secretaria alternativa de educación, Kate Green, dijo que el Palacio de Buckingham debería iniciar una investigación.

Los funcionarios del palacio también se esfuerzan por responder a las afirmaciones de los duques de que la institución ignoró sus súplicas de ayuda con su bienestar mental y seguridad.

Luchando por contener las lágrimas en un momento, Meghan dijo que sus pensamientos suicidas eran increíblemente difíciles de soportar y que se mostraba reticente a compartirlos con su esposo. «Pero sabía que si no lo decía, lo haría, y simplemente ya no quería estar viva», dijo.

Harry, cuya madre Diana murió cuando él era un niño, dijo que estaba «aterrorizado» por la admisión de su esposa. El príncipe, que ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión al trono, dijo que existe una cultura del sufrimiento en silencio en la familia real. Pero la raza de Meghan y el abuso que sufrió hicieron que la situación fuera aún más difícil para la pareja, y su falta de apoyo percibida finalmente llevó, sobre todos los demás factores, a su dramática decisión de renunciar como miembros de la realeza en enero de 2020.

Entrevista de Meghan y Harry daña a la realeza británica, dice Mari Rodríguez Ichaso

Describieron con detalles emocionales los momentos más difíciles: Meghan le reveló sus pensamientos a Harry horas antes de que fueran a un evento; el príncipe llegaba a casa del trabajo todos los días para encontrar a su esposa llorando mientras amamantaba a su recién nacido, y dijo que «la falta de apoyo y la falta de comprensión» fueron las razones por las que decidieron alejarse.

Meghan dijo que la situación se vio agravada por los a menudo matices racistas y «coloniales anticuados» que aparecían repetidamente en la cobertura de la pareja en los tabloides notoriamente mordaces de Gran Bretaña. Ambos describieron una mezcla tóxica de intrusión de la prensa, amargura en las redes sociales y aislamiento de una estructura de apoyo.

Harry agregó que presionó el tema con la familia real. Le dijo a Winfrey que creía que había muchas oportunidades para que el palacio «mostrara algo de apoyo público» frente al continuo abuso racial en la prensa, «sin embargo, nadie de mi familia dijo nada. Eso duele».

«Lamento haberles creído cuando dijeron que estaría protegida», le dijo Meghan a Winfrey.

CNN se ha comunicado con la familia real para obtener comentarios.

1 de 20

| Meghan Markle visita los estudios AOL en Nueva York en marzo de 2016. Markle, fue una actriz conocida por su papel de Rachel Zane en la exitosa serie de televisión “Suits”. Su compromiso con el príncipe Enrique se anunció en noviembre de ese mismo año. Desiree Navarro / WireImage / Getty Images

2 de 20

| Markle asistió a la secundaria Immaculate Heart, una escuela católica privada para niñas en Los Ángeles. En ese momento usaba su primer nombre, Rachel. Meghan es su segundo nombre. Contact Press Images

3 de 20

| Markle asiste al evento Some Kind-a Gorgeous Style and Beauty Lounge en el Chateau Marmont en Los Ángeles en agosto de 2010. Charley Gallay / Getty Images

4 de 20

| Markle estuvo casada con el productor de cine Trevor Engelson durante dos años antes de divorciarse en 2013. Billy Farrell / Patrick McMullan / Getty Images

5 de 20

| Markle aparece en la serie de televisión “Suits” con su padre en pantalla, interpretado por el actor Wendell Pierce. Universal Cable Productions

6 de 20

| Markle habla durante una conferencia de las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Mujer en marzo de 2015. “Estoy orgullosa de ser mujer y feminista”, dijo Markle, quien fue nombrada Defensora de la ONU para la Participación y el Liderazgo Político. INB / Newscom / Ivan Nikolov / WENN.com / Newscom

7 de 20

| Markle interpreta a Kirsten en la película de 2015 “Antisocial”. RST Pictures / JRSM Films

8 de 20

| Markle organiza el almuerzo de la firma Women in Cable Telecommunications en McCormick Place en Chicago en mayo de 2015. Tasos Katopodis / Getty Images para WICT

9 de 20

| Markle asiste a los premios CFDA / Vogue Fashion Fund Awards en Nueva York en noviembre de 2015. Andrew Toth / Getty Images

10 de 20

| Markle visita Ruanda en enero de 2016. Ella fue al país africano con World Vision Canada. Cortesía de Gabor Jurina.

11 de 20

| Markle posa para un retrato en Toronto en abril de 2016. George Pimentel / Getty Images Portrait

12 de 20

| Markle y Crystal Valentine hablan durante los premios Glamour’s College Women of the Year Awards en abril de 2016. Nicholas Hunt / Getty Images for Glamour

13 de 20

| Markle aparece en la portada de Vanity Fair en septiembre de 2017. En una entrevista, Markle habló por primera vez públicamente sobre su relación con el príncipe Enrique. Peter Lindbergh para Vanity Fair

14 de 20

| Markle asiste a los Juegos Invictus con el príncipe Harry en septiembre de 2017. Chris Jackson / Getty Images para la Fundación Invictus Games

15 de 20

| Markle y el príncipe Harry posan para una foto en el Palacio de Kensington luego del anuncio de su compromiso el 27 de noviembre de 2017. DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP / Getty Images

16 de 20

| Harry y Meghan se unen al príncipe William y Catalina, la duquesa de Cambridge, durante un Foro de la Fundación Real en febrero de 2018. CHRIS JACKSON / AFP / Getty Images

17 de 20

| Justo después de la boda, los recién casados saludan durante su procesión de carruajes en Windsor, Inglaterra. Aaron Chown / WPA Pool / Getty Images

18 de 20

| La pareja posa con miembros de la familia real después de casarse en mayo de 2018. Alexi Lubomirski / AP

19 de 20

| Meghan y Harry presentan a su hijo recién nacido en el Castillo de Windsor en mayo de 2019. Dominic Lipinski / Pool a través de AP

20 de 20

| Meghan sostiene a su hijo, Archie, durante una gira por Sudáfrica. Toby Melville / Pool / Getty Images

end div.modal

Harry revela serias rupturas en la familia

Si hubo la más leve sugerencia de que Harry y Meghan algún día podrían volver a unirse a la misión de la familia real, el programa del domingo con Oprah probablemente la extinguió para siempre. La entrevista puso al descubierto las profundidades de la división entre la pareja y el resto de la familia, un abismo que habría sido inimaginable cuando se casaron en Windsor hace solo tres años.

Le dijeron a Winfrey que la familia había bienvenido a Meghan al principio, y que cuando se casaron, estaban comprometidos con sus roles.

Pero las cosas cambiaron rápidamente. Harry le dijo a Winfrey que su relación con su padre Carlos llegó al punto en que el heredero al trono dejó de atender sus llamadas, tan enojado por la decisión de la pareja de irse como miembros de la realeza en 2020. «Hay mucho que trabajar allí», dijo Harry. «Me siento realmente decepcionado, porque él ha vivido algo similar, él sabe cómo se siente el dolor».

¿Qué deja la entrevista de Harry y Meghan con Oprah? 2:36

Sobre su hermano, William, con quien Harry creció y cuya infancia compartida fue seguida meticulosamente por los medios de comunicación, el príncipe dio a entender que la comunicación es prácticamente inexistente. «Estamos en caminos diferentes», dijo, y agregó que «la relación es un espacio en este momento» y que «el tiempo cura todas las cosas, con suerte».

Quizás el único lado positivo para la familia es que su lideresa sobrevivió a la entrevista relativamente ilesa. Harry y Meghan hablaron efusivamente de la reina Isabel II, describiéndola como cariñosa y amable desde el principio.

«Mi abuela y yo tenemos una relación realmente buena, y la comprendo y tengo un profundo respeto por ella», dijo Harry. Meghan dijo que ha hablado con ella con frecuencia durante el último año, incluido el día en que el príncipe Felipe ingresó en el hospital el mes pasado.

Meghan agregó que a pesar de la terrible experiencia, era importante diferenciar a la familia real de «las personas que dirigen la institución».

Habló de los rumores de una disputa con Catherine (Kate), duquesa de Cambridge. Meghan dijo que los informes de que hizo llorar a Kate por los vestidos de las niñas de las flores en su boda no eran ciertos y, de hecho, fue la duquesa de Sussex la que lloró. Pero «no hubo confrontación», dijo Meghan, y describió a su cuñada como una «buena persona».

Pero la dinámica familiar evidentemente tensa eclipsará los próximos compromisos de la realeza. Ninguno de sus equipos de comunicaciones ha emitido declaraciones a raíz de la entrevista.

Meghan y Harry (derecha) con la reina, el príncipe Carlos y otros miembros de la realeza en 2019. Durante su entrevista con Oprah, Harry detalló una ruptura en las relaciones con varios de sus parientes.

La reacción en Gran Bretaña a la entrevista

A medida que pasaban las horas y el polvo de la transmisión se asentaba el lunes, el Palacio de Buckingham permaneció en silencio. Pero los medios británicos se apresuraron a cubrir las consecuencias, y algunos periódicos publicaron ediciones tempranas adicionales de la noche a la mañana para presentar la entrevista en sus portadas.

Como ha sucedido tantas veces con la pareja, la cobertura varió desde lo mesurado hasta lo histérico. El Daily Mail publicó un titular que decía «Kate me hizo llorar» en su edición de las 2 a.m., antes de encabezar la acusación de racismo de Meghan más tarde en la mañana. El sitio web del tabloide también incluía un título prominente que decía: «QUERÍA MATARME».

The Sun presentó un nuevo apodo para Meghan en medio de su ruptura con la familia real: «Megxile», y el Daily Express describió la transmisión como «una charla televisiva egoísta con Oprah».

El lunes por la tarde, varios periodistas utilizaron la conferencia de prensa de Boris Johnson sobre el covid-19 para preguntarle qué pensaba sobre la entrevista de Oprah. El primer ministro se negó a intervenir, además de decir que siempre había tenido «la más alta admiración por la reina y el papel unificador que desempeña en nuestro país».

El tratamiento de los medios de comunicación a la pareja real formó una parte importante de la entrevista, y ambos apuntaron a secciones de la prensa.

Harry dijo que el palacio tiene «miedo» a la cobertura de los medios, lo que significa que tenían poca libertad mientras eran parte de la familia.

«Para simplificarlo, se trata de un caso en el que si usted, como miembro de la familia, está dispuesto a tomar un vino, cenar y dar acceso completo a estos reporteros, entonces obtendrá una mejor prensa», dijo Harry. «Hay un nivel de control por el miedo que ha existido durante generaciones».

La entrevista fue transmitida en Gran Bretaña a las 9 p.m. el lunes — ITV obtuvo los derechos—. Pero sus principales puntos de conversación ya estaban siendo analizados en detalle por los británicos y los medios de comunicación mucho antes de su emisión en el Reino Unido.

Charles Anson, exsecretario de prensa de la reina, dijo el lunes que la pareja planteó «cuestiones que deben ser analizadas con detenimiento», pero afirmó a la BBC que «no había ni una pizca de racismo» dentro de la casa real.

Pero Julie Montagu, vizcondesa Hinchingbrooke, le dijo a la BBC que las revelaciones eran «asombrosas» y que, como mujer estadounidense que se casó con la aristocracia británica, podía relacionarse con las descripciones de Meghan. «Realmente no lo sabes hasta que estás adentro, y creo que ella lo dejó muy claro anoche en su entrevista», dijo.

Cómo obtener ayuda: En EE.UU., Llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y Befrienders Worldwide también proporcionan información de contacto para centros de crisis de todo el mundo.