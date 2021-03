La Cámara de Representantes probablemente vote el miércoles el paquete de estímulo económico

Latino

(CNN) — La Cámara de Representantes se encamina a realizar el miércoles la votación final del paquete de estímulo económico frente al covid-19 del presidente Biden, con un valor de US$ 1,9 billones.

El líder de la mayoría en la Cámara, Steny Hoyer, había dicho que votarían el martes tras la aprobación por parte del Senado el fin de semana. Sin embargo, ahora lo «más probable» es que la votación suceda el miércoles, dijo a CNN un asistente de los líderes demócratas.

Otro asistente demócrata de alto rango le dijo a CNN que la demora no tiene nada inesperado. «Es un proyecto de ley amplio y detallado, lleva un tiempo procesarlo todo», explicó.

Si, tal como se prevé, la Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley, se espera que Biden lo firme poco después, días antes de la fecha en que expiran los beneficios contenidos en el paquete de estímulo de diciembre.

El paquete actual, con un valor cercano a los US$ 2 billones, incluye cheques de estímulo con un valor de hasta US$ 1.400 para muchos estadounidenses. También prevé la entrega de miles de millones de dólares a los estados y gobiernos locales, escuelas y negocios pequeños, así como fondos para la distribución de vacunas.

Los detalles del posible nuevo cheque de estímulo de EE.UU 3:46

Jornada intensa en el Senado para la aprobación del paquete de estímulo económico

Estos últimos pasos para la aprobación del paquete de estímulo tienen lugar luego de una sesión dramática en el Senado que duró toda la noche y un lobby intenso entre los dos partidos tras la inesperada oposición del senador demócrata de Virginia Occidental Joe Manchin a un acuerdo de los demócratas para aumentar los subsidios de desempleo.

Sin embargo, luego de una negociación extensa el viernes por la noche —y con un aluvión de enmiendas a considerar— Manchin finalmente acordó extender los subsidios por desempleo semanales de US$ 300 hasta el 6 de septiembre. Esta fecha es, no obstante, aproximadamente un mes antes de la que los demócratas habían previsto. El legislador de Virginia Occidental también limitó una disposición para que los primeros US$ 10.200 en beneficios no tributables se apliquen solo a los hogares que ganan menos de US$ 150.000.

‘No hay lugar para la complacencia’

Biden celebró la aprobación del estímulo económico en el Senado en declaraciones que hizo desde la Casa Blanca el sábado por la tarde. El presidente destacó el gran apoyo público a su plan, incluso cuando ningún republicano lo votó. «Al aprobar este plan, habremos probado que este gobierno, esta democracia, aún puede funcionar. Hay que hacerlo. Va a mejorar la vida de las personas», dijo el presidente.

Sin embargo, aunque la legislación se acerca a su aprobación final, los principales asesores de Biden advierten a los funcionarios de la Casa Blanca que, de cara al futuro, no hay lugar para la complacencia.

Un memorando de dos páginas que obtuvo CNN y que fue redactado por la asesora de la Casa Blanca Anita Dunn y el director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese, deja en claro que entre la implementación de las disposiciones del proyecto de ley y la agenda ambiciosa de Biden, el presidente no tiene planes de dormirse en los laureles.

«Todavía queda mucho por hacer y no hay lugar para la complacencia», escribieron los funcionarios en el memo. «Estamos corriendo para finalizar la aprobación de este proyecto de ley, y el presidente espera firmarlo y que se convierta en ley. Y entonces comenzará el trabajo real», agregaron.

Paul LeBlanc, Manu Raju, Ted Barrett, Phil Mattingly y Alex Rogers de CNN contribuyeron a este informe.