Gobierno peruano pide no desinformar a la población tras publicaciones que critican eficacia de la vacuna de Sinopharm

Latino

(CNN Español) — La presidenta del Consejo de Ministros de Perú Violeta Bermúdez rechazó el reporte sobre la vacuna de Sinopharm que la televisora local Willax difundió este viernes, que sostiene que los resultados del ensayo clínico en Perú habrían arrojado una eficacia de 33% en el caso de la cepa de Wuhan y de 11,5% con la cepa de Beijing.

“Este gobierno de transición y emergencia es un gobierno transparente, nosotros no mentimos a la población ni manipulamos la información. Usted dice que tengo que demostrar la eficacia de una vacuna. Cuando el Perú contrató para adquirir un millón de vacunas de Sinopharm lo hicimos en base a una información técnica, clínica, que está consignada en Digemid respecto de los ensayos clínicos que se habían realizado en los Emiratos Árabes y cuya eficacia, de estas vacunas, arrojaba un 79,3%. No contentos con ello, existen publicaciones, estudios internacionales, los expertos lo dicen, no lo digo yo, sobre la eficacia de la vacuna que hemos adquirido en Perú. Así que por favor, no mal informemos a la población”, dijo Bermúdez.

MIRA: Vacunagate en Perú: renuncias y suspensión en universidad que coordina ensayos clínicos de Sinopharm

La presidenta del Consejo de Ministros recordó que el país adquirió esta vacuna el 6 de enero. Perú tiene contratos firmados a través de los cuales se han adquirido vacunas con otros laboratorios como Pfizer (20 millones) y AstraZeneca (14 millones). Con respecto a la vacuna de Sinopharm, de la que Perú compró 38 millones de dosis, Bermúdez también señaló que esta vacuna “se aplica en muchos lugares del mundo, de hecho es una de las vacunas que más se ha aplicado en el mundo a la fecha”.

Bermúdez finalizó diciendo que “este gobierno de transición y emergencia defenderá la salud pública y la democracia ante los ataques constantes que viene recibiendo, estos ataques tienen como objetivo desprestigiar la inoculación y polarizar a la población a 5 semanas de las elecciones generales”.

MÁS: Eutanasia en Perú: Ana Estrada habla sobre el histórico fallo de la Justicia a su favor

La empresa Sinophar difundió un comunicado a través de la cuenta de la Embajada de China en Perú en la que aclara que «Actualmente se están realizando las adjudicaciones de los casos de COVID-19 de acuerdo con los requerimientos del protocolo y no se han generado los datos definitivos del ensayo clínico en el Perú. Los datos en el reportaje son incompletos, no cuentan con caracter científico, y no reflejan de una manera auténtica ni completa eel efecto protector de la vacuna. No tiene valor de referencia. Con respecto a dichos reportajes falsos nuestra empresa se reserva el derecho de exigir la responsabilidades».

Carolith García, investigadora principal de los ensayos clínicos que lleva a cabo la Universidad Cayetano Heredia con el laboratorio chino Sinopharm en Perú le dijo a RPP Noticias que “el informe que se hizo público en otro medio es un reporte preliminar de los resultados del proyecto” y que los resultados de la eficacia de dichas dosis conocerá en unas 8 semanas.

García agregó que en ese informe preliminar también incluye información que no fue difundida en Willax TV. “El nivel de eficacia para los pacientes que tienen un PCR positivo y se hospitalizan es de un 91%, significa que una persona que se ha vacunado con la vacuna Beijing tiene 91% menos de probabilidad de hospitalizarse que una persona que ha recibido placebo”.