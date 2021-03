Directora de los CDC firma recomendación para la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson

Latino

(CNN) — La Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), dijo este domingo que había firmado la recomendación de un comité asesor para usar la vacuna contra el covid-19 de dosis única de Johnson & Johnson.

Ese es el último obstáculo que debía superar la vacuna, fabricada por el brazo de vacunas Janssen de J&J, antes de que pueda distribuirse en EE.UU. y administrarse a las personas.

La vacuna se convierte en la tercera disponible en EE.UU.

«Esta recomendación oficial de los CDC, que sigue a la decisión de la FDA del sábado de autorizar el uso de emergencia de la vacuna, es otro hito hacia el fin de la pandemia», dijo Walensky en un comunicado.

“A medida que aumenta la vacunación, también lo hace la protección general de nuestra nación contra los resultados graves debidos al covid-19. Se ha demostrado que la vacuna Janssen es segura y eficaz para prevenir la enfermedad grave por covid-19, la hospitalización y la muerte”, agregó Walensky.

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos autorizó la vacuna J&J el sábado.

Más temprano el domingo, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC recomendó el uso de la vacuna de Johnson & Johnson. El comité asesor es un grupo de expertos en vacunas y salud pública que ayuda a establecer pautas para los CDC con respecto a las mejores prácticas con las vacunas. Los miembros votaron por unanimidad, con una recusación por un posible conflicto de intereses, para recomendar la vacuna. No hicieron ninguna recomendación sobre grupos específicos que deberían recibir la vacuna.

FDA autoriza uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson

Vacuna Johnson & Johnson protegería contra una variante 0:57

El comité votó sobre la siguiente pregunta: ¿se recomienda la vacuna de Janssen contra el covid-19 para personas mayores de 18 años en la población de Estados Unidos bajo la autorización de uso de emergencia de la FDA?”.

Esta es la tercera vacuna contra el coronavirus en ganar una autorización de uso de emergencia, después de Pfizer / BioNTech y la vacuna de Moderna.

La de J&J se puede mantener a la temperatura normal del refrigerador durante tres meses y solo requiere una dosis, algo que los miembros del comité dijeron que facilitaría su distribución y administración. Según los expertos, haría mucho más fácil de distribuir que las vacunas fabricadas por Moderna y Pfizer / BioNTech.

Un voto de este grupo es uno de los últimos pasos regulatorios federales necesarios antes de que la vacuna pueda enviarse a los estados y programas de vacunación.

Las ventajas de la vacuna de Johnson & Johnson 0:32

La vacuna de Johnson & Johnson

La vacuna se probó en más de 44.000 personas en EE.UU., Sudáfrica y América Latina. A nivel mundial, tuvo una eficacia del 66,1% contra el covid-19 de moderado a grave / crítico al menos cuatro semanas después de la vacunación, según un análisis de la FDA. En Estados Unidos, se considera un 72% de eficacia y ofrece un 86% de protección contra formas graves de la enfermedad.

En general, los eventos adversos graves no mortales fueron poco frecuentes, según el análisis de la FDA, y no se notificaron casos de anafilaxia después de la vacunación en el ensayo. Ha habido una pequeña cantidad de reacciones alérgicas graves con las vacunas Moderna y Pfizer / BioNTech. Por ejemplo, en la primera semana del lanzamiento de la vacuna Pfizer, solo hubo 29 casos de 1,9 millones de dosis administradas, según los CDC.

Se necesita más investigación hasta ahora, pero el análisis de la FDA también insinuó que la vacuna J&J puede ayudar a prevenir infecciones asintomáticas.

Un estudio de enero de los CDC mostró que la mayoría de los casos de coronavirus son transmitidos por personas sin síntomas. Si una vacuna previno una infección asintomática, podría ayudar a reducir las oportunidades de transmitir la enfermedad, no solo evitar que los vacunados se enfermen.

La vacuna de J&J, una vacuna diferente

Existe cierta preocupación entre los líderes de salud pública de que algunas personas pensarán que la vacuna J&J es de «segunda clase» porque su eficacia es menor que la de las vacunas Moderna y Pfizer, pero los expertos dicen que es importante que la gente recuerde que estas son vacunas totalmente diferentes.

La vacuna J&J se probó en un momento en que había más variantes en circulación. Tras pruebas en Sudáfrica y Brasil, un análisis de la FDA encontró que la mayoría de los casos de covid-19 en los ensayos de J&J se debieron a variantes que se cree que son más contagiosas.

«La vacuna Johnson & Johnson fue probada contra la variante de Sudáfrica en Sudáfrica, fue probada contra la variante en Brasil. Las vacunas Moderna y Pfizer no lo hicieron así, no estamos comparando lo mismo», dijo el Dr. Ashish Jha, el decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown. «Cuando miras lo que realmente comparamos sobre la prevención de hospitalizaciones y muertes, la vacuna Johnson & Johnson llega al 100% una vez que ha tenido la oportunidad de funcionar».

«Esta es una vacuna excelente y ciertamente, la tomaría», dijo Jha el domingo en Inside Politics de CNN. «Se lo recomendaría a mi familia y creo que las personas que están preocupadas por ese número de titular, digo que lo ignoren porque eso no es realmente lo que les importa».

Las tres vacunas Covid-19 no se han comparado cara a cara, por lo que sería imposible saber si una es mejor que la otra.

«Estas son tres vacunas altamente eficaces», dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. «Puedo decirles que me han vacunado por completo con una que estaba disponible. Era la Moderna. Si no me vacunaran ahora y tuviera la opción de recibir una vacuna J&J ahora o esperar otra vacuna, tomaría cualquier vacuna estar disponible para mí lo antes posible».

«Queremos vacunar a la mayor cantidad de personas de la manera más rápida y expedita posible», dijo Fauci el domingo en el programa State of the Union de CNN. «Así que esta es una buena noticia porque tenemos otra vacuna muy buena en la mezcla».