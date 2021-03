Al menos 10 mexicanos mueren en accidente de tráfico en California cerca de la frontera

Latino

(CNN) — Una camioneta repleta de personas chocó contra un semirremolque en un condado rural de California cerca de la frontera con México el martes por la mañana, lo que dejó al menos una docena de muertos y otros hospitalizados, dijeron las autoridades.

Al menos 10 ciudadanos mexicanos murieron en el accidente, dijo el consulado de México en un comunicado.

Agentes del orden trabajan en la escena de un accidente mortal en California, no lejos de la frontera con México. CNN ha difuminado una parte de esta imagen.

Un video aéreo en el condado de Imperial muestra las brutales secuelas del accidente, con el semirremolque estrellado contra el lado izquierdo de una camioneta Ford Expedition. Ambos vehículos terminaron en la orilla de un camino rural a 16 kilómetros al norte de la frontera.

Accidente de tráfico en Imperial, California, deja varios muertos

Funcionarios del hospital y de la policía dieron cifras ligeramente diferentes de heridos y muertos en el incidente.

El jefe de la División Fronteriza de la Patrulla de Caminos de California, Omar Watson, dijo en una sesión informativa matutina que había 25 ocupantes en la camioneta durante el accidente y que 13 murieron, incluido el conductor.

«Sería prematuro de mi parte especular sobre lo que sucedió en esta colisión. Lo importante es que 13 personas murieron en este accidente», dijo en una segunda actualización a los medios. «Le debemos a las familias de los muertos y heridos, así como al público, llevar a cabo una investigación completa y exhaustiva».

Una Ford Expedition normalmente puede acomodar de forma segura hasta ocho personas. Pero este vehículo no tenía asientos traseros, dijo Watson.

«No sé si fueron cortados o removidos, no estoy seguro, pero no estaban en el vehículo», dijo Watson. «Lo que indica que no había suficientes cinturones de seguridad para los pasajeros».

Funcionarios del consulado mexicano dijeron que estaban entristecidos por la noticia y que están trabajando para confirmar las nacionalidades de los otros tres pasajeros que murieron. Las autoridades mexicanas brindarán asistencia a las familias afectadas por el accidente, según el comunicado.

Watson dijo anteriormente que se desconoce de dónde son todas las personas en la camioneta. Algunos no tenían identificación. El conductor era de la ciudad mexicana de Mexicali, dijo.

«Estamos cerca de la frontera, por lo que tenemos personas que van y vienen todos los días para trabajar», dijo.

Las autoridades estadounidenses están trabajando con el consulado mexicano para determinar quién estaba en el vehículo y notificar a los familiares más cercanos.

Agentes especiales de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego están investigando si se trata de un caso de tráfico de personas, dijo a CNN una portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. en un comunicado.

Accidente en California: escena trágica

Watson describió una escena espantosa en la que algunos ocupantes fueron expulsados del vehículo y murieron, mientras que otros fueron encontrados muertos dentro de la camioneta. Dijo que 12 personas murieron en el lugar de la colisión y una persona falleció en un hospital.

La policía recibió una llamada sobre el accidente alrededor de las 6:15 am del martes. En el momento del accidente, el semirremolque viajaba hacia el norte por la carretera estatal 115 y la Expedition viajaba hacia el oeste por Norrish Road. Watson dijo que se desconoce si la Expedition se detuvo en una señal de alto, pero la camioneta entró en la intersección frente al semirremolque, lo que provocó la colisión.

Los pasajeros de la camioneta tenían entre 15 y 53 años, dijo Watson en una tercera conferencia de prensa.

Judy Cruz, directora gerente del departamento de la sala de emergencias del Centro Médico Regional El Centro, había dicho anteriormente que el vehículo llevaba 28 ocupantes y que 15 habían muerto.

«Como se puede imaginar, los pacientes están pasando por un momento difícil», dijo Adolphe Edward, director ejecutivo del Centro Médico Regional El Centro. «Este fue un accidente grave y los estamos atendiendo en la sala de emergencias».

Edward recomendó no referirse a los heridos como «indocumentados» y señaló que un miembro del consulado mexicano estaba presente en una conferencia de prensa junto a funcionarios del hospital.

El conductor del semirremolque, que tiene 69 años, tuvo lesiones moderadas. Los remolques que arrastraba no estaban cargados, dijo Watson.

Los ocupantes heridos fueron llevados al Centro Médico Regional El Centro, al Centro Médico Regional Desert en Palm Springs y al Hospital Pioneers Memorial en las cercanías de Brawley. UC San Diego Health dijo que recibió a tres pacientes transferidos desde El Centro en ambulancia aérea.

Tres de los cuatro pacientes que estaban siendo tratados en Desert Regional Medical Center estaban en la unidad de cuidados intensivos, dijo a CNN el director de comunicaciones del hospital, Todd Burke.

Al menos uno de los pasajeros heridos de la camioneta fue dado de alta del hospital, dijo Watson.

Esta es una historia en desarrollo y detalles como el número de muertes, el número de ocupantes en la camioneta y el número de heridos pueden seguir cambiando.

Steve Almasy, Priscilla Alvarez, Jaqueline Hurtado y Paul P. Murphy de CNN contribuyeron a este informe.