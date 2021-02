Netflix dice que necesita más programación latina luego de una auditoría interna de diversidad

Latino

Nueva York (CNN Business) — Netflix ha progresado agregando contenido diverso creado y protagonizado por mujeres, negros y asiáticos en su plataforma en los últimos años, pero el servicio de transmisión y el estudio de cine aún no han tenido el mismo éxito con una creciente representación de latinos, según un nuevo estudio que encargó.

La auditoría de diversidad de Netflix fue realizada el año pasado por la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la USC, un grupo de expertos en diversidad de la industria del entretenimiento, que dio a conocer sus hallazgos el viernes. Los investigadores examinaron 126 películas originales de Netflix y 180 series con guión originales publicadas en la plataforma desde enero de 2018 hasta diciembre de 2019.

El análisis demográfico reveló que solo el 4,5% de los miembros principales del elenco fueron a actores y cineastas latinos durante ese período de dos años, a pesar de que los latinos representan aproximadamente el 18% de la población de EE. UU.

El porcentaje de miembros del elenco principal negros en Netflix alcanzó el 22,7% en 2019, frente al 16,2% en 2018. Alrededor del 13% de Estados Unidos es negro. Las personas asiáticas, que comprenden aproximadamente el 6% de los Estados Unidos, eran aproximadamente el 7% de los miembros del elenco principal de Netflix en 2018 y 2019.

Las mujeres de todas las razas, que representan alrededor del 51% de los Estados Unidos, representaron el 52% de los protagonistas y coprotagonistas en las películas y series originales de Netflix durante el período de dos años. Los investigadores también dijeron que Netflix necesita más contenido centrado en los nativos americanos, los miembros de la comunidad LGBTQ + y las personas con discapacidades.

Hay pocos latinos dirigiendo o protagonizando programas en Netflix

La autora principal, Stacy L. Smith, dice que Netflix «lo está haciendo bastante bien» cuando se trata de papeles principales para mujeres y la mayoría de las personas de color. Pero el servicio de transmisión, y Hollywood en general, todavía tienen un gran problema para dar luz verde a películas y programas hechos por y protagonizados por latinos, quienes los investigadores han determinado que compran más boletos de cine per cápita que cualquier otro grupo demográfico racial de EE. UU.

En 2018, los latinos compraron el 23% de las entradas de cine vendidas en Estados Unidos, según un estudio de la Motion Picture Association of America. El poder adquisitivo colectivo de los latinos estadounidenses alcanzó los US$1,3 billones en 2015 y se proyectaba que llegaría a US$1,9 billones en 2023 antes de la pandemia de covid-19, según datos de Nielsen.

«La industria está en el piso sobre la representación de latinx», dijo Smith a CNN Business el jueves. «Esperamos que cifras como esta ayuden a encender realmente un movimiento en la comunidad».

Netflix dijo esta semana que necesita dar luz verde a más contenido latinx original. El estudio contrató recientemente al exejecutivo de cine de Sony, Alexander Zahn, para administrar su equipo de cine independiente y eligió a Jennifer Lopez para interpretar a una asesina en una nueva película llamada «The Mother».

La estrella de «Ugly Betty», América Ferrera, también hará su debut como directora en una nueva serie de Netflix llamada «I Am Not Your Perfect Mexican Daughter», basada en la novela de la autora Erika Sánchez, un bestseller.

«Deberían ser empresas como la nuestra y otros estudios que ayuden en ese espacio», dijo el vicepresidente de Cine Global de Netflix, Scott Stuber, sobre la contratación de talento latinoamericano durante un simposio virtual el jueves. «Es importante para nosotros acercarnos a la gente de esa comunidad para contar historias, pero también para ayudar a construir puentes. Es algo en lo que estamos trabajando duro como empresa».

Falta también liderazgo ejecutivo latino

El ejecutivo de Hollywood Jaime Dávila Jr fundó Campanario en 2014 para ayudar a dar voz a más actores y cineastas latinos. El exproductor de la cadena Bravo, de 36 años, cuyo padre trabajaba en la alta dirección en Univisión y Televisa, dice que la falta de latinos en el liderazgo ejecutivo en los principales estudios y los conceptos erróneos sobre las audiencias latinas son los culpables de la escasez de películas y programas de televisión latinoamericanos en inglés.

«A menudo, debido a que hablamos español, dicen, ‘Oh, consigamos nuestra edición en español sobre eso’», dijo Dávila a CNN Business. «Mi objetivo es que Hollywood se despierte. Les hemos mostrado que hay una gran audiencia. ¿Qué estás haciendo para ellos?».

El estudio de Dávila ha producido y vendido varios programas exitosos a los principales estudios, incluidos Netlfix y ABC, propiedad de Disney. Netflix compró «Selena: La serie» de Campanario.

Tanto Smith como Dávila dijeron que Hollywood necesita contratar más ejecutivos latinoamericanos.

«No hay muchos productores y directores latinos en estos medios», dijo Dávila. «Hay historias increíbles que pueden salir de nuestra comunidad. No estoy haciendo algo loco o secreto. Solo estoy cubriendo el mundo».