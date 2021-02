Marjorie Taylor Greene pone un letrero antitransgénero justo frente a la oficina de una legisladora con una hija transgénero

Latino

(CNN) –– Marjorie Taylor Greene, representante republicana, enfrenta a fuertes críticas después de que puso un letrero antitransgénero afuera de su oficina, directamente frente al despacho de otra congresista que tiene una hija transgénero.

La acción de Greene ocurre mientras se espera que la Cámara apruebe la Ley de Igualdad este jueves. Justamente, un proyecto que prohibiría la discriminación contra los estadounidenses LGTBQ. Esto después de que Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, fracasara en su intento por bloquear la ley este miércoles. La decisión de poner el letrero también llega tras una serie de declaraciones y acciones incendiarias de la congresista de primer año. De hecho, Greene fue retirada de sus asignaciones de comisión a principios de este mes luego de que se descubrieran comentarios violentos de su parte en el pasado.

La Cámara de Representantes aprueba despojar a la representante Marjorie Taylor Greene de sus asignaciones en comisiones (en votación bipartidista)

La representante de Illinois Marie Newman, cuya hija es transgénero, publicó un video en Twitter, en el que aparece colgando la bandera rosada y azul del orgullo transgénero afuera de su oficina en la tarde del miércoles. El mensaje que acompañó las imágenes indicó que Greene trató de bloquear el acto. Esto «porque ella cree que prohibir la discriminación contra las personas trans es ‘asqueroso, inmoral y malvado’», escribió Newman. Y añadió: «Pensamos que pondríamos nuestra bandera transgénero para que ella (Greene) pueda mirarla cada vez que abra su puerta». La última frase estuvo seguida de emojis de guiños y banderas transgénero.

Esa noche, Greene retuiteó la publicación de Newman. Pero, agregó un video de ella colgando un letrero que decía «Hay DOS géneros: MASCULINO Y FEMENINO… ¡Confien en la ciencia!»

La representante Marjorie Taylor Greene enfrenta a fuertes críticas después de que puso un letrero antitransgénero afuera de su oficina, directamente al frente del despacho de otra legisladora que tiene una hija transgénero.

«Nuestra vecina, @RepMarieNewman, quiere aprobar la llamada Ley de ‘Igualdad’ para destruir los derechos de las mujeres y las libertades religiosas. Pensamos que pondríamos los nuestros para que ella pueda verlos cada vez que abre la puerta», escribió Greene. Y también incluyó emojis de guiños y de la bandera estadounidense.

Newman le dijo a CNN este jueves que el intercambio con Greene nunca tuvo la intención de ser una pelea. Luego añadió que le tiene sin preocupación la reacción de Greene a su bandera.

«Fue una declaración que sentí era muy necesaria… Sentí que ella necesitaba escuchar de nosotros», dijo la congresista demócrata a Alisyn Camerota, de CNN en «New Day». «Y lo que quise decir con eso es que simplemente quería hacer una declaración para que ella vea a las personas LGBTQ+. Y, por lo tanto, el simbolismo era simplemente poner la bandera allí para que ella tuviera que ver a nuestra comunidad todos los días. Sabes, estoy inmensamente orgullosa de mi hija. Todo lo que estamos pidiendo es que sean tratados como cualquier otra persona. Y eso es lo que quiero que vea la representante Greene», explicó.

¿Quién es Marjorie Taylor Greene, la congresista proQanon? 2:52

Después añadió que Marjorie Taylor Greene puede seguir «con lo que sea que esté haciendo y no tengo ningún interés en eso». También mencionó que está preocupada por la distribución de las vacunas. «Si ella va a pasar tiempo corriendo hacia FedEx y creando carteles ridículos, que lo haga», indicó.

Cuando se le pidió un comentario sobre las declaraciones de Newman, Nick Dyer, director de comunicaciones de Greene, dijo a CNN en un correo electrónico el jueves que «el letrero lo dice todo».

La acción de Greene provocó críticas bipartidistas. Incluidas las del representante republicano Adam Kinzinger de Illinois, un crítico abierto de Greene. Kinzinger fue uno de los 11 legisladores republicanos que votaron a favor de despojarla de las asignaciones de comisión.

«Esto es triste y lamento que haya sucedido. La hija de la representante Newman es transgénero. Y este video y tuit representa la política de autopromoción impulsada por el odio y la fama a toda costa», tuiteó Kinzinge. Además agregó: «Esta basura debe terminar «para restaurar el Partido Republicano.

Don Byer, representante demócrata de Virginia, expresó este miércoles en Twitter «ciberacoso a la hija de su colega» por parte de Greene. Señaló que se trató de un «ataque feo e intolerante que está absolutamente fuera de lo común». En ese sentido, pidió a los legisladores que apoyaran a Newman.

Marjorie Taylor Greene se opone a la Ley de Igualdad

Greene tiene un historial de hacer declaraciones ofensivas e impulsar teorías de conspiración. En esa línea, mientras argumentaba en contra de aprobar la Ley de Igualdad en la Cámara este miércoles, hizo comentarios incendiarios.

«Una cosa es detener la discriminación contra una clase de personas. Pero, otra es violar y destruir por completo los derechos de las niñas y las mujeres para lograrlo», dijo Greene.

En su argumento de que la igualdad para un grupo de personas le quitaría la igualdad a los demás, Greene también afirmó que esta legislación haría que los deportes fueran injustos.

«Las mujeres biológicas no pueden competir contra los hombres biológicos. Las niñas biológicas no pueden competir contra los niños biológicos y no deberían tener que hacerlo», sostuvo.

Greene también dijo que el proyecto de ley «pondría los derechos trans por encima de los derechos de las mujeres, por encima de los derechos de nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras abuelas, nuestras tías. Es demasiado».

Durante los últimos años, deportistas transgénero han luchado contra leyes destinadas a limitar su participación debido a su identidad de género. Muchos argumentan que tales políticas violan el Título IX, la ley federal contra la discriminación en la educación a la que se le atribuye la igualdad de condiciones para las mujeres en los deportes.

Los comentarios y comportamientos extremistas de Marjorie Taylor Greene en el pasado han preocupado a los legisladores. Incluso llevaron a la representante de Missouri Cori Bush, demócrata, a mudar su oficina lejos de Greene después de un acalorado intercambio de opiniones sobre que la republicana no usara una máscara en el pasillo del Capitolio.

Congresista Marjorie Taylor Greene: «Mi cuerpo, mi decisión» ante el uso de mascarilla

La votación sobre la Ley de Igualdad ocurre en un momento importante para los derechos de las personas transgénero. Precisamente, mientras el gobierno de Biden ha tomado medidas para ayudar en el esfuerzo. Entre ellas, el fin de la prohibición del expresidente Donald Trump a las personas transgénero en el servicio militar. También este jueves, se llevará a cabo una audiencia de confirmación en el Senado para la Dra. Rachel Levine, elegida por Biden como secretaria adjunta de salud. Levine haría historia como la primera funcionaria federal transgénero en ser confirmada por el Senado.

Annie Grayer, Clare Foran, Daniella Diaz, Madeline Holcombe y Andy Rose, todos de CNN, contribuyeron a este informe.