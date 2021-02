La gente está comprando oxímetros de pulso para tratar de detectar el coronavirus en casa. ¿Es necesario que tengas uno?

Latino

(CNN) — Se ha demostrado que muchos pacientes con casos graves de covid-19 tienen niveles extremadamente bajos de oxígeno en la sangre. Otros que han resultado positivos para coronavirus tienen dificultad para respirar.

Quizás es por eso que las personas están tan interesadas últimamente en los oxímetros de pulso, que son dispositivos médicos que miden la saturación de oxígeno en los glóbulos rojos.

Los oxímetros de pulso se agotaron en los sitios web de CVS y Walgreens, según mostró una búsqueda el viernes. Las ventas de oxímetros de pulso en Estados Unidos aumentaron el 20 de enero cuando se confirmó el primer caso covid-19 en el país, y nuevamente a mediados de febrero, según Quartz. Si bien la tasa de aumento se ha desacelerado, las ventas han seguido creciendo cada semana desde entonces, informó el medio.

Mientras tanto, las búsquedas en Google de «oxímetros de pulso» se dispararon a principios de abril y alcanzaron su punto máximo en los últimos días, luego de que el médico de emergencias Richard Levitan publicara un artículo de opinión en The New York Times sugiriendo que los dispositivos podrían proporcionar advertencias tempranas sobre la necesidad de tratamiento contra covid-19.

Entonces, ¿deberías salir y comprar uno? Esto es lo que debes saber.

Qué es un oxímetro de pulso

Un oxímetro de pulso es un dispositivo médico que mide la saturación de oxígeno en los glóbulos rojos de una persona. Por lo general, se sujeta al dedo, aunque también se puede poner en la oreja, la frente, la nariz o los dedos de los pies.

El dispositivo funciona alumbrando una luz a través de la piel, que luego analiza para determinar cuánto oxígeno transporta la sangre.

Los médicos y otros profesionales médicos usan oxímetros de pulso en pacientes que experimentan dificultad para respirar o aquellos que tienen problemas pulmonares o cardíacos para determinar si están recibiendo suficiente oxígeno. Los profesionales de la salud los usan habitualmente en hospitales y clínicas cuando controlan los signos vitales.

Los pulsoxímetros se usan ocasionalmente en entornos domésticos para personas que tienen afecciones de salud subyacentes. También se pueden encontrar en Amazon, en farmacias y en tiendas de suministros médicos, aunque los precios y la calidad pueden variar ampliamente.

Un médico sugiere una evaluación generalizada

Levitan, que pasó 10 días en Nueva York tratando casos de neumonía causada por el coronavirus, escribió en The New York Times que los oxímetros de pulso podrían detectar una forma de privación de oxígeno en la que los pacientes no experimentan dificultad para respirar, a pesar de los bajos niveles de oxígeno y las lecturas de neumonía a través de radiografías de tórax.

Según Levitan, los dispositivos les indicaron a dos médicos de emergencia que él conocía que necesitaban tratamiento desde el principio, y ambos fueron hospitalizados y se recuperaron.

«El monitoreo generalizado de oximetría para la neumonía por covid, ya sea que las personas se revisen a sí mismas en dispositivos domésticos o vayan a clínicas o consultorios médicos, podría proporcionar un sistema de alerta temprana para los tipos de problemas respiratorios asociados con la neumonía por covid», escribió.

Pero probablemente no necesites uno, dicen los expertos

Los expertos de la Asociación Estadounidense del Pulmón y de la Sociedad Torácica Estadounidense dijeron que para la mayoría de las personas tener un oxímetro de pulso en el hogar no sería particularmente útil para detectar el coronavirus.

«Si la pregunta es, ‘¿Sería un buen indicador temprano si alguien tiene una infección por covid-19?’, diría que probablemente no», dijo el Dr. J. Randall Curtis, profesor de medicina pulmonar y de cuidados críticos en el Universidad de Washington.

Eso se debe a que los bajos niveles de oxígeno son un indicador relativamente tardío de que una persona tiene covid-19, dijo Curtis. Las personas que potencialmente tienen la enfermedad probablemente experimentarán otros síntomas, como fiebre, tos seca, dolores corporales o fatiga, que los llevarían a buscar atención médica días antes de notar una disminución en sus niveles de oxígeno en la sangre.

También es posible que las personas que usan oxímetros de pulso en el hogar puedan ver lecturas inexactas. El esmalte de uñas, las uñas artificiales, las manos frías y la mala circulación son cosas que pueden interferir con la luz utilizada por los dispositivos y dar lugar a números falsos, dijo el Dr. David Hill, médico pulmonar y de cuidados críticos y portavoz de la Asociación Estadounidense del Pulmón.

«Una razón para no alentar a todos a salir y obtener un oxímetro es que hay una mayor probabilidad de tener lecturas falsamente bajas en una población normal», dijo. «Entonces esas personas llamarán a médicos o irán a salas de emergencia que ya están ocupadas por algo que potencialmente no es nada».

Hay casos en los que tendría sentido usar un oxímetro de pulso en el hogar, dijeron Curtis y Hill.

Las personas que ya han dado positivo por covid-19 y se están recuperando en casa pueden consultar a su médico sobre el uso de un oxímetro de pulso para controlar si necesitan oxígeno o más atención de apoyo. Pero aquellos que están sanos y no experimentan síntomas probablemente puedan ahorrar los US$ 50 o más, de lo contrario podrían gastar en el dispositivo, dijo Hill.

Algunas personas recurren a las aplicaciones

Debido a la escasez de dispositivos, algunas personas recurren a las aplicaciones de oxímetro. Pero un estudio reciente sugiere que las aplicaciones no necesariamente funcionan tan bien, e incluso podrían ser peligrosas.

Un análisis de la Universidad de Oxford examinó el uso de aplicaciones de oxímetro en el contexto de la pandemia de covid-19 y concluyó que no eran confiables.

«No se debe confiar en los niveles de saturación de oxígeno obtenidos de tales tecnologías», escribieron los autores.

Los oxímetros de pulso miden la luz transmitida o reflejada a través de la piel en dos longitudes de onda diferentes (generalmente roja e infrarroja) para determinar el nivel de saturación de oxígeno en la sangre, explicaron los autores.

Las aplicaciones para teléfonos inteligentes, que generalmente dicen medir la saturación de oxígeno a través de la luz del flash y la cámara, no generan lecturas tan precisas porque la cámara no puede medir el reflejo de la luz en dos longitudes de onda. Una aplicación afirmó usar una fuente de luz roja, pero los autores descubrieron que solo usaba una sola medición de longitud de onda, lo que hacía que la lectura fuera inexacta.