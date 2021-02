El clima invernal amenaza con cubrir de hielo la costa este después de ser fatal en el sur

Latino

(CNN) — Decenas de personas en todo Estados Unidos han muerto a causa de una serie de tormentas invernales, y ahora el clima amenaza con azotar el Atlántico medio y el noreste con nieve y hielo.

Más de 100 millones de personas que se extienden desde Texas hasta Massachusetts están bajo una advertencia de tormenta invernal o una advertencia de clima invernal, y más días de congelación profunda podrían significar una multiplicación de las desgarradoras historias de dificultad.

Se espera que el clima frío feroz que ha traído mantos de nieve y cortes de energía generalizados en Texas y Oklahoma se mueva hacia el este el jueves, trayendo consigo un centímetro de hielo a partes de Carolina del Norte y Virginia, según el meteorólogo de CNN Taylor Ward.

Una alerta de tornado está vigente para partes del Panhandle de Florida, el suroeste de Georgia y el sureste de Alabama hasta las 8 am ET. Washington estará cubierto de nieve, aguanieve y lluvia helada el jueves por la mañana, mientras que Nueva York debería ver de 15 a 20 cms de nieve por la tarde, dijo Ward.

El clima no es el típico frío de invierno. Algunos de los que ya han sido afectados por las tormentas han pasado días sin electricidad ni agua, y es probable que no vean que las temperaturas suban por encima del punto de congelación hasta la próxima semana.

Sin electricidad para sobrevivir al frío, muchos han recurrido a otros medios como estufas de gas y generadores para mantenerse calientes, corriendo el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Hasta la fecha, se han atribuido 38 muertes a las tormentas invernales desde el jueves.

Los texanos han soportado la peor parte de la angustia.

Una madre le dijo a CNN que está considerando conducir a México para mantener a su familia a salvo en un hotel. Con otra congelación prevista, se está quedando sin opciones para tres de sus hijos cuya insulina se está echando a perder y su hijo en el espectro autista que tiene un sistema inmunológico comprometido.

«O vas al refugio para calentarte, o te quedas en casa, te quedas frío y te mantienes alejado de la pandemia», le dijo Sylvia Cerda Salinas a Don Lemon de CNN.

Sara Castillo carga madera en su auto el miércoles en Dallas.

El clima se vuelve fatal

El clima severo continuo significa más días de riesgo de fatalidades y lesiones.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) advirtieron a los médicos el miércoles que estén al tanto del mayor riesgo de intoxicaciones y muertes por monóxido de carbono a medida que las tormentas azotan el país.

El monóxido de carbono es un gas insípido e inodoro que puede acumularse cuando se quema cualquier tipo de combustible fósil: gasolina, carbón o gas natural. Los sistemas de calefacción doméstica son una fuente común, pero el peligro es especialmente alto cuando las personas recurren a fuentes inusuales de calor o energía durante los cortes de electricidad.

De sábado a lunes, cuatro adultos en Oregon murieron por intoxicación por monóxido de carbono mientras intentaban mantenerse calientes, según la Oficina del Sheriff del condado de Clackamas. Una persona parece haber encendido briquetas de carbón en el interior mientras que otras tres se refugiaban en vehículos recreativos.

Si bien los funcionarios de Kentucky han respondido a las llamadas relacionadas con el monóxido de carbono, la policía estatal informó el miércoles que un joven de 25 años fue encontrado muerto el viernes como resultado de la hipotermia.

Texas ha perdido 16 residentes debido al clima, mientras que el resto del balance se extiende por Tennessee, Oregon, Kentucky, Carolina del Norte, Luisiana, Ohio, Oklahoma y Arkansas.

Los residentes buscan refugio en sus autos

Con poco más disponible, muchas familias confían en sus vehículos para sobrevivir al frío.

En San Antonio, Jordan Orta y su hijo de 2 años durmieron en su automóvil el martes por la noche porque su hogar sin luz estaba muy frío, ya que la temperatura exterior bajó a -7 grados Celsius. Su casa estuvo sin electricidad desde el martes por la noche hasta la madrugada del miércoles, después de cortes anteriores.

Otra familia tejana, enfrentada a una casa sin electricidad, optó por conducir más de 320 kms a través de la nieve y el hielo, en busca de refugio.

El viaje que normalmente duraba dos horas y media se convirtió en una travesía de cinco o seis horas, dijo Bryce Smith. Dijo que lo único que hizo posible el viaje de Austin a Royce City fue que él es de Iowa y sabe cómo conducir en la nieve.

«Aquí no hay quitanieves. No hay ninguna ayuda. Si sales aquí, solo hay nieve fresca y hielo. No hay arena», dijo.

1 de 10

| Un globo del Día de San Valentín sobre las huellas de la nieve en Houston, el 15 de febrero. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que la Casa Blanca emitió una Declaración Federal de Emergencia para Texas en respuesta al severo clima invernal en todo el estado. (Foto de Mark Felix / AFP)

2 de 10

| Una persona camina por el Partenón en Centennial Park mientras cae una lluvia helada el 15 de febrero en Nashville, Tennessee. (Foto de Brett Carlsen / Getty Images)

3 de 10

| Un corredor cruza una calle nevada el 13 de febrero en Seattle, Washington. (Foto de David Ryder / Getty Images)

4 de 10

| El 15 de febrero, gran parte de Estados Unidos estuvo ante una tormenta invernal “sin precedentes”. El aire gélido del Ártico ha hecho caer las temperaturas, cancelando cientos de vuelos y dejando a millones sin electricidad. (Foto de David Ryder / Getty Images)

5 de 10

| Perros juegan en la nieve cerca de una tienda de campaña en un parque frecuentado por personas sin techo el 13 de febrero de 2021 en Seattle, Washington. (Foto de David Ryder / Getty Images)

6 de 10

| Cables eléctricos helados en un edificio en Louisville, Kentucky. Funcionarios estatales dijeron que la gente debe ser cautelosa ya que se acerca un clima más gélido.(Foto de Jon Cherry / Getty Images)

7 de 10

| La gente lleva comida desde una gasolinera local el 15 de febrero en Austin, Texas. La tormenta invernal Uri ha llevado un clima frío histórico a Texas, provocando retrasos en el tráfico y cortes de energía. (Foto de Montinique Monroe / Getty Images)

8 de 10

| Gente cena al aire libre en un restaurante el 13 de febrero en Seattle, Washington. Seattle ya ha registrado más de 28 centímetros de nieve durante el fin de semana, la mayor cantidad desde enero de 1972. (Foto de David Ryder / Getty Images)

9 de 10

| Hielo formado a lo largo de la costa del lago Michigan cerca del centro de Chicago, el 9 de febrero. “Se pronostica que la ola de frío resultará en temperaturas bajas récord comparables a las históricas olas de frío de febrero de 1899 y 1905”, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. (Foto de Scott Olson / Getty Images)

10 de 10

| Residentes del este de Austin empujan un automóvil fuera de la nieve el 15 de febrero. Al menos 15 personas en el país han muerto en accidentes automovilísticos relacionados con el clima desde que comenzaron las bajas temperaturas. (Foto de Montinique Monroe / Getty Images)

Una larga espera para que vuelva la energía

Más de 1,7 millones de clientes en EE.UU. se quedaron sin energía la madrugada del jueves, según PowerOutages.US. Y el daño a los servicios públicos significa que muchos estarán agazapados por un tiempo más.

Las tormentas invernales en Kentucky han causado «daños físicos a la infraestructura que transmite y entrega electricidad a los hogares» y es posible que algunos residentes aún no tengan electricidad al final de la semana, dijeron funcionarios estatales.

«Creemos que vamos a lograr avances sustanciales hasta el final de esta semana para devolverle la electricidad a la gente, pero en algunas áreas del este de Kentucky puede llevar más tiempo que hasta el final de la semana», dijo el gobernador Andy Beshear, quien reconoció que era una mala noticia para los residentes.

Con la expectativa de más nieve y hielo el jueves, Entergy, una compañía eléctrica de Arkansas, Louisiana, Mississippi y Texas, dijo que alrededor de 40.000 de sus clientes en Louisiana seguían sin electricidad el miércoles como resultado de las tormentas invernales, según un comunicado de la empresa.

El clima también ha destruido las plantas de agua en muchos lugares, incluida Marlin, una ciudad en el centro de Texas con una población de más de 5.500 residentes.

Hablando de la frustración de los residentes, el administrador de la ciudad de Marlin, Cedric Davis, dijo: «Nos están maldiciendo, insultándonos, diciendo que no entienden, no entienden. Lloramos anoche. Lo estamos dando todo. La gente es tan inhumana. No entienden. Nunca había visto algo así», informó el Waco Tribune-Herald.

Afortunadamente, el proveedor de energía de Texas, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT), dijo el miércoles que estaba progresando en la restauración de la energía del sistema eléctrico del estado y esperaba que los servicios públicos locales volvieran a interrupciones rotativas en lugar de interrupciones prolongadas el jueves por la mañana.

Melissa Alonso, Konstantin Toropin, Dave Alsup, Artemis Moshtaghian, Rebekah Riess, Jason Hanna, Steve Almasy, Ed Lavandera, Joe Sutton y Keith Allen de CNN contribuyeron a este informe.