Millones continúan sin electricidad en EE.UU.; pronostican más frío y heladas en los estados más afectados

(CNN) — Mientras millones de personas en Estados Unidos continúan capeando una mortal tormenta invernal sin electricidad, los pronósticos predicen que el hielo y las bajas temperaturas podrían continuar en algunos de los estados más afectados.

«Serán posibles franjas de media pulgada de hielo» durante los próximos tres días para áreas desde Texas hasta Mississippi y hasta Virginia, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). «Todos los riesgos climáticos severos serán posibles, incluyendo un par de tornados» desde Florida hasta la costa de las Carolinas el jueves, dijo NWS.

Qué hacer si te encuentras en medio de un corte de energía

Esto ocurre mientras estados con inviernos típicamente suaves, como Texas, Oklahoma, Mississippi y Kentucky, se enfrentan a carreteras peligrosas, cortes de energía y de agua por las tormentas invernales. Esto ha provocado al menos 26 muertes, incluidas tres personas que murieron en incidentes relacionados con el monóxido de carbono y un conductor que chocó con una máquina quitanieves.

La actual ronda de clima invernal está en marcha en las llanuras del sur y continuará desarrollándose a medida que empuja el clima invernal hacia el noreste. Luego, la tendencia al calentamiento comenzará en Texas este fin de semana y se moderará para el resto de las regiones que han sido afectadas por las gélidas temperaturas, dijo el meteorólogo de CNN Michael Guy.

Muchos de los que se enfrentarán a las duras temperaturas se encuentran entre los casi 3,5 millones de clientes que todavía están en la oscuridad, según PowerOutage.US.

Con la demanda de electricidad en un «máximo histórico», Nueva Orleans ha tenido que prepararse para cortes continuos de energía hasta la medianoche del miércoles, según NOLA Ready, la campaña de preparación para emergencias de la ciudad de Nueva Orleans.

En un estado con casi 3 millones de los apagones registrados en el país, el director ejecutivo del Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT), Bill Magness, dijo que no sabe con certeza cuándo podría regresar la electricidad a los clientes.

«No podemos dejarnos caer en una situación en la que, al actuar prematuramente –odio decirlo porque ha sido un evento muy largo– pero al actuar prematuramente para cerrarlo por completo, terminemos en ese apagón que podría durar, ya saben, una cantidad de tiempo indeterminada», dijo Magness.

Lesiones y destrucción

Junto con los cortes de energía, el clima severo ha traído destrucción, lesiones e incluso la muerte.

Tulsa, Oklahoma, informó más de 100 roturas de líneas principales y de servicio de agua debido a las condiciones árticas, según la Junta de rotura de líneas de agua en el sitio web de la ciudad de Tulsa.

Cómo evitar la intoxicación por monóxido de carbono mientras tratas de mantenerte caliente durante los cortes de energía

«Las roturas de la línea de agua en Tulsa están creando condiciones peligrosas», tuiteó la policía de Tulsa con una foto de una patrulla estacionada que se atascó cuando se rompió una línea de agua y el líquido se congeló alrededor de las ruedas del vehículo.

Hasta el lunes, 123 personas habían sido hospitalizadas en todo el estado con lesiones relacionadas con el clima.

Funcionarios han advertido a los residentes que las condiciones hacen que las carreteras sean peligrosas y se han informado incidentes de tráfico mortales.

Una persona en el condado de Medina, en las afueras de Cleveland, murió cuando chocó contra una máquina quitanieves con su vehículo, anunció el martes el director de transporte de Ohio, Jack Marchbanks.

Según el director, 11 quitanieves han sido golpeados en Ohio solo en las últimas dos semanas, en comparación con ocho durante todo el invierno pasado. «Así que es muy traicionero allá afuera», dijo Marchbanks.

En Carolina del Norte, el sistema meteorológico produjo un tornado que arrasó el condado de Brunswick el lunes, lo que dejó tres personas muertas y 10 heridas, dijeron las autoridades.

«Tuvimos una advertencia mínima», dijo Edward Conrow, director de servicios de emergencia del condado de Brunswick a periodistas en una conferencia de prensa el martes. «Tuvimos una advertencia de tornado del Servicio Meteorológico Nacional que se transmitió, pero en ese momento la tormenta ya estaba en tierra, causando daños».

Las condiciones de viaje también han provocado la cancelación de 9.210 vuelos de lunes a jueves, según FlightAware.com

El clima retrasa las vacunas contra el covid-19

Los peligros climáticos también han provocado obstáculos en la batalla nacional contra la pandemia del coronavirus.

Los estados que van desde Colorado hasta Georgia han retrasado sus envíos o citas de vacunación debido a las condiciones climáticas.

El impacto en un centro de distribución de vacunas en Tennessee retrasará el envío de dosis a Colorado y otros estados, según el Centro de Información Conjunto del Estado de Colorado. Ohio esperaba envíos directamente de Pfizer y Moderna que se retrasarán uno o dos días debido a la severidad del clima, dijo el martes el gobernador Mike DeWine.

Ciudades y estados de EE.UU. retrasan la distribución de vacunas debido a las tormentas invernales

Muchos proveedores de atención médica en Georgia están reprogramando sus citas de vacunación debido a los retrasos, pero la fecha en que puedan reprogramarlas dependerá de cuándo se reanuden los envíos, lo que podría ocurrir la próxima semana, dijo el martes el Departamento de Salud Pública de Georgia.

Las vacunas que se mandan a Illinois se enviarán a su «Sitio de recepción, almacenamiento y etapa de reservas nacionales estratégicas» en previsión de tales retrasos, según un comunicado de prensa del estado.

Alcaldesa en Texas pasó 38 horas sin calefacción ni agua por tormenta

Texas ha sufrido la peor parte de la tormenta y muchos están sufriendo las bajas temperaturas sin energía para calentar sus hogares.

La alcaldesa de Fort Worth, Betsy Price, le dijo a CNN el martes por la noche que estuvo sin electricidad ni agua durante unas 38 horas.

«Anoche bajó a un mínimo histórico, dos grados bajo cero», dijo Price. «Entonces, hace mucho frío, y esto es Texas, el norte de Texas. No tenemos este tipo de clima. La gente no siempre tiene la ropa adecuada y ciertamente así no conduce muy bien».

«Si las personas tienen vecinos que saben que no cuentan calefacción y ellas tal vez sí la tienen, ofrézcase a acogerlos, cuidémonos unos a otros, tratemos de hacer lo correcto ayudando, compartamos lo que tenemos», urgió la alcaldesa a los vecinos. Price dice que la ciudad tiene los recursos para abrir más refugios si es necesario y evaluará la situación cada hora.

Para los residentes que no tienen hogar y no pueden ser atendidos por refugios, Waco, Texas, ofrece 15 habitaciones de hotel durante seis noches, dijo el alcalde Dillon Meek.

«Esta no es una solución sostenible, pero ayuda a evitar que las personas vulnerables se refugien en temperaturas de un solo dígito».

Chris Boyette, Gisela Crespo, Rebekah Riess, Jessica Myers, Andy Rose y Dave Alsup de CNN contribuyeron a este informe.