Qué hacer si te encuentras en medio de un corte de energía

Latino

(CNN) — Texas registra más frío de lo que ha vivido en décadas y es uno de al menos 25 estados bajo una advertencia de clima invernal durante el histórico brote de frío de esta semana.

Pero mientras los texanos luchan por mantener el calor, han comenzado cortes de energía en todo el estado debido a la alta demanda.

Millones de clientes en EE.UU. se han quedado sin electricidad y gran parte de esos cortes ocurren en Texas. Los cortes de energía pueden ser peligrosos para quienes no están preparados para un frío invernal tan intenso.

Millones en EE.UU. sin electricidad por frío extremo

Si estás en medio de un corte de energía o prevés que eso ocurrirá en algún momento de esta semana, esto es lo que necesitas saber para mantenerte abrigado y seguro.

Quédate en casa

Quedarse en el interior es la mejor opción para mantenerse seguro durante un apagón de invierno, dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Si puedes, mantente alejado de las carreteras; las condiciones de hielo pueden provocar accidentes automovilísticos. La semana pasada, al menos nueve personas murieron en accidentes automovilísticos provocados por tormentas invernales en el área de Dallas-Fort Worth, incluidas seis que murieron en el choque de 133 automóviles en Fort Worth.

Haz un balance de lo esencial

En caso de que el corte de energía dure unos días, debes tener lo siguiente a mano:

Alimentos y agua adicionales: un suministro de tres a siete días es un buen estándar

Linterna y baterías adicionales

Radio de pilas

Medicamentos adicionales

Suministros de primeros auxilios

Si necesitas hacer un viaje al aire libre, hazlo lo más breve posible y ponte varias capas de ropa, dicen los CDC. Consulta con las autoridades de emergencia locales para asegurarte de que sea seguro conducir o viajar en el frío.

Mantente con calor

Usa varias capas de ropa, va a hacer frío. En condiciones de frío extremo, la Oficina de Manejo de Emergencias de Houston recomienda usar al menos tres capas de blusas, más una capa exterior para bloquear el viento y dos capas de pantalones. Un sombrero, guantes y una mascarilla cálida también son imprescindibles.

Los CDC recomiendan calentarse con mantas adicionales, sacos de dormir y abrigos de invierno.

Sin embargo, no es seguro mantener mantas y otros materiales inflamables cerca de fuentes alternativas de calor, como un calentador portátil. Mantén los calentadores en un área libre de telas inflamables.

Si usas una chimenea, primero asegúrate de que tenga la ventilación adecuada hacia el exterior y que no haya filtraciones de gas en tu hogar. Debes mantenerla abastecida con leña seca, no con papel, dicen los CDC, durante el apagón.

Para mantener el calor, cierra las persianas y cortinas y cierre las puertas de las habitaciones para evitar «desperdiciar calor», recomienda el Servicio Meteorológico Nacional. Colocar toallas en los espacios debajo de las puertas puede evitar que el frío entre en tu hogar, y comer y beber durante el apagón ayudará a mantener tu cuerpo caliente.

Cuida tu suministro de agua y alimentos

Evita abrir tu refrigerador o congelador durante el apagón para mantener la comida fría. Según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), un refrigerador puede mantener la comida fría durante un apagón durante aproximadamente cuatro horas, y un congelador mantendrá su temperatura durante aproximadamente 48 horas.

Llena las neveras portátiles con hielo, si es necesario, para evitar que los alimentos se echen a perder.

Algunos sistemas de purificación de agua pueden no funcionar completamente cuando se corta la energía, advierten los CDC. Puedes consultar con los funcionarios locales para asegurarte de que el agua sea segura; ellos deben dar recomendaciones específicas para el tratamiento del agua en tu área.

Ten cuidado con el monóxido de carbono

Los generadores pueden liberar monóxido de carbono venenoso si los usas dentro de tu hogar. Si estás usando uno esta semana, mantenlo afuera, a unos 6 metros de distancia de tu casa, aconsejan los CDC.

Nunca debes usar una estufa u horno de gas para calentar tu hogar, de acuerdo con Ready.gov, el recurso de planificación de desastres en línea del gobierno de EE.UU.

Si es seguro, trasládate a un lugar cálido

Si es seguro viajar a un refugio, asegúrate de usar una mascarillas o mascarillas de dos capas y llevar algunas extra en caso de que la estadía se prolongue. Estas ubicaciones deben estar bien ventiladas, aunque aún se recomienda el distanciamiento social, según Ready.gov.

Récord de nieve y frío: hay millones sin electricidad

Conoce las señales de la hipotermia

Los bebés, los adultos mayores y las personas sin hogar son los más vulnerables a la hipotermia. Si te preocupan las personas de estos grupos, busca las señales: confusión, escalofríos, dificultad para hablar, somnolencia y rigidez muscular en los adultos, y piel de color rojo brillante y poca energía en los bebés, según los CDC.

Si temes que alguien en tu hogar tenga hipotermia, solicita ayuda médica. Si no pueden llegar de inmediato, trata de darles calor con mantas, comida y agua y una fuente de calor alternativa.

Ahorrar energía si aún tienes

Empieza por apagar y desconectar las luces y los electrodomésticos que no sean esenciales, y no uses electrodomésticos grandes como hornos o lavadoras si puedes evitarlo, sugiere la Oficina de Manejo de Emergencias de Houston.

Baje el termostato a 68 grados o menos; si demasiadas personas aumentan la temperatura, la demanda podría desencadenar otro apagón.

Durante el día, si hace sol, abre las persianas para que el sol caliente tu casa, pero ciérralas por la noche para evitar perder calor.

Llama a tus seres queridos

Cuando sea seguro hacerlo, consulta con las personas que te rodean para asegurarte de que estén bien.

Aquellos que tienen equipos médicos que requieren energía, como respiradores, deben ser llevados a lugares con generadores o a la casa de un amigo o vecino que no se haya visto afectada.

El histórico sitio de El Álamo en Texas está cubierto de nieve

Cuida a tus mascotas

No dejes a las mascotas afuera cuando hace frío. Llévalas a un refugio en el interior donde tengan calor, aconseja la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos.

Si sacas a pasear a tu perro (aunque la actividad al aire libre debe ser breve), considera envolverlo en un suéter o un abrigo; las mascotas también pueden contraer hipotermia.

Busca en las patas de tu mascota la sal de roca u otros productos químicos utilizados para derretir el hielo. Esos productos químicos pueden irritar las patas de tu mascota, así que límpialas con una toalla tibia y húmeda al regresar a casa.

Si tienes un reptil u otra mascota que depende de fuentes externas de calor, puedes hacerlo con calentadores de manos, un generador (nuevamente, se usa solo fuera de su hogar) o acurrucándose, dice PetCoach, una base de datos veterinaria en línea de Petco.