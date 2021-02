Trump se negó a detener a los agitadores del Capitolio: revelan detalles de llamada (a gritos) con McCarthy

Latino

(CNN) — En una llamada telefónica llena de improperios con el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, mientras el Capitolio estaba bajo ataque, el entonces presidente Donald Trump dijo que los agitadores se preocupaban más por los resultados de las elecciones que McCarthy.

«Bueno, Kevin, supongo que esta gente está más molesta por la elección que tú», dijo Trump, según los legisladores a quienes McCarthy les informó sobre la llamada.

McCarthy insistió en que los agitadores eran partidarios de Trump y le pidió a Trump que los llamara a detenerse.

El comentario de Trump desató lo que los legisladores republicanos familiarizados con la llamada describieron como una pelea a gritos entre los dos hombres. McCarthy furioso le dijo al presidente que los agitadores irrumpían en su oficina a través de las ventanas y le preguntó a Trump: «¿Con quién ***** crees que estás hablando?», según dijo un legislador republicano familiarizado con la llamada.

Los detalles recientemente revelados de la llamada, descritos a CNN por varios republicanos informados sobre ella, brindan información crítica sobre el estado mental del presidente mientras los agitadores invadían el Capitolio. La existencia de la llamada y algunos de sus detalles han sido previamente informados y discutidos públicamente por McCarthy.

Los miembros republicanos del Congreso dijeron que el intercambio mostraba que Trump no tenía intención de detener a los agitadores, incluso cuando los legisladores le rogaban que interviniera. Varios dijeron que equivalía a un abandono de su deber presidencial.

«No es un observador inocente, los apoyaba», dijo un miembro republicano del Congreso. «El 13 de enero, Kevin McCarthy dijo en el piso de la Cámara que el presidente tiene la responsabilidad y la tiene».

Al hablar con el presidente desde el interior del Capitolio sitiado, McCarthy presionó a Trump para que retirara a sus partidarios y se enfrentó a un acalorado desacuerdo sobre quiénes componían la multitud. El comentario de Trump sobre los aspirantes a insurrectos que se preocupan más por los resultados electorales que McCarthy fue mencionado por primera vez por el representante Jaime Herrera Beutler, un republicano del estado de Washington, en un foro a principios de esta semana, y fue confirmado a CNN por Herrera Beutler y otros republicanos informados sobre la conversación.

Donald Trump delante de Kevin McCarthy. Foto de archivo

«Hay que mirar lo que hizo durante la insurrección para confirmar dónde estaba su mente», dijo Herrera Beutler a CNN. «Esa línea de ahí me demuestra que o no le importaba, lo cual es un juicio político, porque no puedes permitir un ataque en tu suelo, o él quería que sucediera y estaba de acuerdo con eso, lo que me enoja mucho».

«Nunca deberíamos defender eso, por ningún motivo, bajo la bandera de ningún partido», agregó, expresando su extrema frustración: «Estoy haciendo un gran esfuerzo por no decir la palabra F (improperio)».

«Creo que habla de la mentalidad del expresidente», dijo el representante Anthony González, un republicano de Ohio que votó para acusar a Trump el mes pasado. «No lamentó ver a su vicepresidente inflexiblemente leal o al Congreso bajo el ataque de la turba que él inspiró. De hecho, parece que estaba feliz por eso o al menos disfrutó de las escenas que horrorizaban a la mayoría de los estadounidenses en todo el país».

Mientras los senadores se preparan para determinar el destino de Trump, varios republicanos pensaron que los detalles de la llamada eran importantes para los procedimientos porque creen que pinta un retrato condenatorio de la falta de acción de Trump durante el ataque. Al menos una de las fuentes que hablaron con CNN tomó notas detalladas del relato de McCarthy sobre la llamada.

Trump y McCarthy no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Trump tardó varias horas después de que el ataque comenzara a animar a sus seguidores a «irse a casa en paz», un tuit que llegó a instancias de sus principales asesores.

En el juicio político de Trump el viernes, sus abogados argumentaron que Trump, de hecho, trató de calmar a los agitadores con una serie de tuits mientras se desarrollaba el ataque. Pero sus abogados eligieron cuidadosamente sus tuits, centrándose en su solicitud de que los partidarios «permanezcan en paz» sin mencionar que también atacó al entonces vicepresidente Mike Pence y esperó horas para instar explícitamente a los agitadores a abandonar el Capitolio.

No está claro hasta qué punto estos nuevos detalles fueron conocidos por los fiscales de juicio político que son demócratas de la Cámara de Representantes o si el equipo consideró llamar a McCarthy como testigo.

Los fiscal han conservado la opción de llamar a testigos en el juicio político en curso, aunque esa opción sigue siendo poco probable a medida que el juicio finaliza.

El líder republicano de la Cámara de Representantes se había comunicado con su conferencia sobre los detalles de sus conversaciones con Trump el 6 de enero y después.

El propio Trump no ha asumido ninguna responsabilidad en público.