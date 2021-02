Los nuevos teléfonos Samsung Galaxy S21 son más inteligentes y económicos, pero no vienen con cargador

Latino

(CNN) –– La nueva línea Galaxy S21 de Samsung trae un aspecto actualizado y precios más bajos. Pero, los clientes también notarán que faltan dos elementos en la caja: audífonos y un cargador.

En una conferencia de prensa digital este jueves, con el lema «Sé épico en todos los sentidos», la compañía presentó sus tres nuevos teléfonos inteligentes Galaxy S21 en diferentes tamaños. Por un lado, está el Galaxy S21 de 6,2 pulgadas, el S21+ de 6,7 pulgadas y un Ultra de 6,8 pulgadas. Ultra. Samsung también mostró su procesador Qualcomm Snapdragon 888, mucho más rápido. Además de cámaras avanzadas con tecnología de inteligencia artificial y nuevos colores en un acabado mate. También unos audífonos prémium que puedes comprar para acompañar el teléfono. Todos los modelos vienen con capacidades integradas de 5G.

LEE: El nuevo teléfono inteligente plegable de Samsung te costará US$ 1.999

El Galaxy S21 Ultra es claramente el producto más destacado de Samsung. Mientras que los S21 y 21+ cuentan con una nueva pantalla plana de alta definición (2400 x 1080), el modelo Ultra va un paso más allá. Tiene una pantalla de superalta resolución (3200 x 1400). Adicionalmente, el Ultra cuenta con cuatro cámaras traseras, en comparación a las tres cámaras de los otros dos dispositivos. Las cuatro cámaras consisten en un lente ultra gran angular de 12 megapixeles para fotografiar paisajes o tomas grupales, un lente gran angular de 108 megapixeles para mayor claridad y precisión de color y dos teleobjetivos de 10 megapixeles que funcionan en conjunto para ampliar aún más las tomas.

El Samsung Galaxy S21 (US$ 799) y el S21+ (US$ 999) son US$ 200 más baratos que los modelos que reemplazan. Por su parte, el S21 Ultra (US$ 1.199) cuesta US $ 300 menos que su predecesor. Estos precios son los mismos que los de la línea iPhone 12 de Apple, aunque el Ultra cuesta US$ 100 más que el iPhone 12 Pro Max.

Los Samsung S21 y S21 + están disponibles en morado, negro, gris, blanco y rosa. Mientras el S21 Ultra viene en negro, plateado, marrón, titanio y azul marino. Los modelos podrán empezar a pedirse por adelantado desde este jueves. Todos los dispositivos comienzan a enviarse el 29 de enero.

El Samsung Galaxy S21 Ultra (a la izquierda), el S21+ y S21 (derecha)

Los tres modelos son compatibles con el lápiz óptico S Pen utilizado en los teléfonos de la serie Note. Sin embargo, los tres modelos se envían sin cargador. Lo que, según Samsung, es por razones de sostenibilidad. Apple tomó una decisión similar con el iPhone el año pasado.

Las actualizaciones en los nuevos teléfonos son, de hecho mejoras, a la línea Galaxy, más significativamente a la tecnología de la cámara. Sin embargo, el lema «épico» de Samsung se siente extraño. Tanto porque los cambios son más evolutivos que revolucionarios como por el trasfondo de los anuncios comerciales. La vida se siente todo menos épica. Más personas están encerradas, el ciclo de noticias es exhaustivo y los niveles de desempleo siguen siendo altos. Seamos honestos, es una victoria en el día si nos cambiamos los pantalones de sudadera.

En un guiño a nuestra nueva normalidad, Samsung incorporó algunas funciones que pueden estar mejor preparadas para la vida en casa durante la pandemia. Esto incluye un filtro de luz azul predeterminado que podría ayudar a reducir la fatiga visual cuando pasas mucho tiempo en el celular. Los teléfonos también ofrecen una integración más profunda con los productos de automatización del hogar.

CES: Samsung presenta el Galaxy S21 1:35

Además de los teléfonos, Samsung presentó una versión prémium de sus audífonos inalámbricos, llamada Galaxy Buds Pro. Tienen cancelación de ruido mejorada y función de sonido ambiente. Antes del evento, un ejecutivo de Samsung comparó, en una demostración de producto, el trabajo desde casa con estar en un sitio de construcción: perros ladrando, un niño pequeño corriendo y electrodomésticos tarareando de fondo. Los nuevos audífonos inalámbricos tienen tres micrófonos integrados que separan la voz del usuario del ruido de fondo para que el audio sea claro durante una llamada. Incluso si se trata de un fondo caótico.

Mientras tanto, el sonido ambiental te permite oír el mundo que te rodea además de lo que estás escuchando. Si los está usando en la llamada de Zoom, aún puedes escuchar a tu hijo en segundo plano. Las dos funciones también se integran de forma inteligente. Cuando tu hijo inevitablemente viene a hablarte durante la reunión, EarBuds Pro lo detectará hablando, bajará el volumen y cambiará automáticamente a la configuración de ruido ambiental para que puedas oírlo mejor.

El Samsung Galaxy S21 Ultra (a la izquierda), S21+ y S21 (derecha)

El conjunto, que viene en violeta, negro y plateado, cuesta US$ 199. Lo que equivale a US$ 50 menos que el rival Apple, AirPods Pro. La compañía afirma que tienes 5 horas de reproducción y 13 horas de energía reservada cuando está completamente cargada.

El evento anual Galaxy de Samsung suele coincidir con el Mobile World Congress en Barcelona en febrero. Justamente, el primer evento tecnológico importante que se canceló el año pasado debido a la pandemia. Pero, la compañía lo adelantó para coincidir con en el último día de la Feria Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés), que este año fue totalmente digital.

Tras una larga serie de rumores, Samsung también dio a conocer una etiqueta de ubicación Bluetooth llamada Galaxy SmartTag. El dispositivo te permite localizar cosas no conectadas con una etiqueta física que se adhiere a las llaves, una bolsa o el collar de una mascota.