Iván Duque en Conclusiones sobre regularización de venezolanos: «No podíamos seguir con la situación como va»

(CNN Español) — El presidente de Colombia, Iván Duque, explicó este miércoles en entrevista con Fernando del Rincón en «Conclusiones» de CNN en Español en qué consiste el Estatuto de Protección Temporal que cobijaría a alrededor de un millón de migrantes venezolanos que actualmente están en territorio colombiano en situación irregular.

El presidente dijo que actualmente en Colombia hay aproximadamente 1,8 millones de migrantes, de los cuales solo unos 800.000 están regularizados.

El otro millón, que está ya en Colombia, dijo Duque, «está en condiciones muy precarias: no tienen la posibilidad de abrir una cuenta bancaria, no tienen la posibilidad de ir al sistema de salud de manera regular porque tienen que entrar a través del servicio de urgencias, no tienen la posibilidad de vincularse laboralmente formalmente y por lo tanto también terminan abusados o contratados en condiciones de inferioridad frente a los trabajadores colombianos».

«No podíamos seguir con la situación como va», afirmó Duque.

¿Cómo funciona el estatus de protección temporal?

«Ante un millón de personas que no sabemos dónde están, cómo se llaman, ni qué situación socioeconómica tienen, teníamos que tomar una decisión clara», dijo el presidente.

«Por eso se crea este estatus de protección temporal que obliga a quienes no están regularizados a regularizarse, a dejar su nombre, su apellido, sus huellas, a dejar un registro biométrico», explicó.

Con ese nuevo estatus, los migrantes venezolanos podrán «abrir una cuenta bancaria, vincularse formalmente al sistema laboral», lo que definió como «medidas que son política migratoria fraterna, solidaria, moderna, con tecnología, y sobre todo también invitando a un gran concurso de la comunidad internacional».

¿En cuánto tiempo se realizará?

El presidente de Colombia afirmó que este proceso «no pasa de la noche a la mañana, hemos dado un periodo de dos años para que las personas puedan hacer el proceso de regularización y quedar con un proceso finiquitado de un registro único de migrantes».

De esta manera, dice, el país le muestra «al mundo que cuando en muchos lugares frente a la migración ha primado la xenofobia, el rechazo, la negación, nosotros podemos ser un país rico».

Regularización en medio de la pandemia

Cuando Fernando del Rincón le preguntó sobre la vacunación de migrantes venezolanos contra el covid-19, Duque respondió que «no se puede vacunar a quien no se sabe quién es, ni qué preexistencias tiene», y que «el proceso de regularización tiene ese propósito».

El presidente explicó que los migrantes que están en situación irregular acceden al sistema de salud por urgencias, lo cual eleva los costos del sistema de salud colombiano.

Entonces dijo que «al poder hacerlo ahora bajo la regularización también es una relación costo-beneficio, fiscal para la nación, pero también desde el punto de vista médico y humanitario».

Acabar con la competencia laboral desleal

Ante la pregunta sobre posibles críticas a que esos venezolanos regularizados puedan quitarles el trabajo a los colombianos, el presidente respondió que los migrantes «ya están en Colombia», en promedio hace unos 7 meses, o incluso años.

«En el tema del trabajo, hoy en día es peor, porque muchas personas vinculan irregularmente a esos migrantes y les pagan en condiciones mucho más graves, de forma abusiva, sin tener que pagarles lo que le tendrían que pagar al trabajo colombiano legal», afirmó el presidente.

«Con el registro los tienen que contratar en las mismas condiciones laborales que a un ciudadano colombiano», dijo Duque, por lo cual «la competencia desleal laboral se da por terminada».

Enfrentar las redes de corrupción y el delito

El presidente también afirmó en su entrevista en Conclusiones que algunos migrantes que no se habían regularizado «terminaban vinculados a redes de corrupción para obtener documentos de identificación en el país».

«Muchos de ellos eran también presionados para que entraran en esas redes y después trataran de orientarlos políticamente», dijo. «Esta decisión mata eso: quedan regularizados, tienen un registro único de migración, pueden participar en la vida de Colombia, pero no tienen derecho al voto».

Además, Duque habló en Conclusiones sobre cómo beneficia el nuevo estatus de protección a la justicia colombiana.

«Desde el punto de vista de seguridad nacional, hemos visto que hay migrantes que terminan vinculados a redes del delito. Son capturados y no hay antecedentes, no hay nombre, no hay apellido, no hay nada y terminan los jueces teniendo que dejarlos en libertad», dijo el presidente.

Y añadió que «hoy, con el registro, quien transgreda la ley colombiana será sancionado por la ley colombiana con las leyes que tiene nuestro país, sin tener que aplicar un proceso de deportación».

El presidente Iván Duque dijo que la decisión de implementar el Estatuto de Protección Temporal ha sido acompañada por Estados Unidos, Europa, Japón, España, el Alto Comisionado para los Refugiados y la ONU.

Pero hizo también un llamado a que no solo se aborde el problema sino también la causa de la situación, a la que se refirió como «la peor crisis migratoria y humanitaria que América Latina ha visto en su historia reciente».