Una tormenta helada paralizante se extenderá a través de más de 2.500 km en EE.UU.

Latino

(CNN) — Más de 50 millones de personas están bajo una alerta meteorológica invernal por nieve o hielo, que se extiende desde Texas hasta Nueva Jersey.

«Dos sistemas de tormentas que oscilan debajo de una masa de aire ártico penetrante darán lugar a una gran cantidad de riesgos meteorológicos de invierno», dice el Centro de Predicción del Tiempo.

La noticia más importante será la tormenta helada en desarrollo que se extenderá desde Arkansas hasta Kentucky. Esto podría paralizar las principales áreas metropolitanas durante los próximos días.

Se está formando una tormenta helada

Ya han comenzado a caer lloviznas y hielo en muchas de las áreas bajo advertencia. Esto incluye partes del área de Dallas y se extiende hasta Virginia.

Esto continuará durante gran parte del día miércoles, con más pronóstico el jueves.

Sigue la tormenta aquí.

Hay advertencias de tormenta helada vigentes para lugares como Little Rock, Arkansas; Memphis, Tennessee; y Lexington, Kentucky, donde se esperan hasta 1,3 cm de hielo o más. Las acumulaciones de hielo de más de un cm pueden cargar con más de 225 kg de peso las líneas eléctricas y los árboles. Algunas áreas no han registrado condiciones de hielo tan malas en años.

«Esta podría ser una de las peores semanas para el tiempo invernal en el este de Kentucky en más de una década», dice la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Jackson, Kentucky.

«Cantidades significativas de acumulación de hielo harán que los viajes sean peligrosos o imposibles», dice el NWS. «Es probable que las acumulaciones de hielo y los vientos den lugar a líneas eléctricas rotas y ramas de árboles caídas que aumentan el peligro», agrega.

¡Atención! Estas son las recomendaciones

El NWS también sugiere que, si tienes que viajar, tengas una linterna adicinal, comida y agua en tu vehículo en caso de que termines varado en la carretera. Las personas en estas áreas bajo advertencia también deben asegurarse de tener suficiente comida y mantas calientes en caso de que se corte la luz durante varios días.

Significant ice storm expected for eastern Kentucky today through Friday morning. Tree damage, treacherous roads, and power outages all expected.#kywx pic.twitter.com/mNrXHxCp77

— NWS Jackson KY (@nwsjacksonky) February 10, 2021

Si bien esta configuración en particular es perfecta para que se produzca el hielo, la localización exacta de dónde ocurrirá la mayor parte de la acumulación sigue siendo algo incierta.

«Cualquier variación pequeña en los perfiles de temperatura provocará cambios en el tipo de precipitación, que luego provocarán cambios en las acumulaciones de hielo», dice el NWS en Louisville. Esto podría significar la diferencia entre que una ciudad reciba cantidades de hielo paralizadoras y a la siguiente le toque lluvia o nieve.

«Esta configuración del tiempo es realmente una situación de libro de tormenta helada», dice el meteorólogo de CNN Brandon Miller.

«Tienes temperaturas cálidas, parecidas a las primaverales, en el entorno de los 15 e incluso de los 20 grados Celsius en el sureste, mientras que el aire ártico gélido desciende hacia el centro de Estados Unidos para enconrarse encontrarse con el aire cálido cerca del río Mississippi y el río Ohio. Donde estas dos masas de aire se encuentran, el aire cálido se eleva y el aire más frío permanece cerca de la superficie, lo que da como resultado una precipitación que cae en forma de lluvia, pero se congela en la superficie».

A winter storm is likely to produce significant ice accumulation from portions of the mid-Mississippi Valley to the Ohio & Tennessee Valleys from tonight into Friday. pic.twitter.com/iGIV8pztJQ

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 9, 2021

Nieve en el Atlántico Medio

También se pronostica otra ronda de nieve para el Atlántico Medio hasta el jueves, y luego de nuevo el viernes. Lugares como la ciudad de Washington y Filadelfia probablemente tendrán alrededor de 5 a 7,6 cm de nieve, con cantidades más altas en las afueras de la ciudad.

Se esperan cantidades mucho mayores en áreas interiores de Virginia y Virginia Occidental. Porciones de Virginia Occidental, Virginia y Pensilvania podrían registrar de 10 a 15 cm, especialmente en las elevaciones más altas.

Hace mucho frío afuera

El hielo podría mantenerse durante el fin de semana, con otra ráfaga de aire ártico que saldrá de Canadá. Sesenta millones de personas experimentarán temperaturas por debajo de los 17,7 grados Celsius (0 grados Fahrenheit) durante la próxima semana. El 75% de la población experimentará temperaturas bajo 0 grados Celsius.

Puede que sea el tiempo perfecto para acurrucarse en el Día de San Valentín, pero un frío tan intenso como este será peligroso, especialmente para aquellos que no tengan electricidad. «Esto significa la posibilidad de cortes de energía con temperaturas extremadamente frías durante varios días», dice el NWS en Memphis.

Más de 6 millones de personas están bajo alertas de sensación térmica de Montana a Michigan y hacia el sur en Nebraska. Las temperaturas caerán en picada a medida que el aire frío se extienda por gran parte del país, con decenas de mínimos históricos posibles en las llanuras y en el sur.

Las temperaturas menores a 17,7 grados Celsius (0 grados Fahrenheit) se extenderán al sur y llegarán hasta el mango de Texas a fines del fin de semana y principios de la próxima semana, con temperaturas de hasta 10 grados Celsius por debajo del promedio.

Jackson Dill contribuyó a este reporte.