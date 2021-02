Preguntas de la audiencia sobre el coronavirus: ¿es posible contagiarse de covid-19 a través de los ojos?

Latino

(CNN Español) – Las formas de contagio del coronavirus continúa siendo una de las preocupaciones de nuestra audiencia. En este episodio de preguntas y respuestas, el doctor Huerta responde las dudas de nuestros usuarios sobre el riesgo de contagio de covid-19 a través de los ojos y las vacunas contra la enfermedad.

También hablamos de las pruebas para detectar el virus y recordamos cómo terminó la pandemia de 1918.

Puedes escuchar este episodio en Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @drhuerta.

Preguntas sobre el contagio y transmisión del coronavirus

@drhuerta Dr. Disculpe la pregunta. Hay evidencia ya publicada de transmisión ocular?. Hay evidencia del uso de las máscaras faciales en comunidad?

— Jorge Cabrera (@JorgeCa96745502) February 3, 2021

Hola, Jorge. Sí existe evidencia científica de transmisión del nuevo coronavirus a través de la mucosa de los ojos, llamada conjuntiva.

Esas infecciones se produjeron en ambientes hospitalarios.

Es por eso por lo que se recomienda al personal de salud o en lugares donde la cantidad de gente es muy grande que use anteojos o caretas faciales.

@drhuerta ¿Qué tan alto es el riesgo de contagio de Covid-19 si voy a diario en bicicleta a mi oficina por calles con pocos peatones sin usar mascarilla?

— Gustavo Réquiz (@GustavoRequiz) February 4, 2021

Hola, Gustavo. Creo que el riesgo va a ser bajo.

En primer lugar, porque estás al aire libre. Segundo porque al estar en una bicicleta, hay poca probabilidad de que los aerosoles de otra persona puedan alcanzarte, y tercero porque las personas con que te cruzas son muy pocas.

#ayuda Vivo en una habitación. En el 3er piso hay una sra. está esperando el hisopado. Tiene todos los síntomas de COVID. Le hemos pedido que se aísle pero sale y encima anda en crisis emocional. Que hacemos? Estamos aterrados y ella no colabora @Minsa_Peru @drhuerta @eabusad

— UnaVendedoraDesquiciada (@ShurlyPame) February 2, 2021

Hola, Vendedora. Si ustedes se quedan dentro de su casa no va a pasar nada.

Si salen a los pasillos y estos son poco ventilados, deben usar una mascarilla bien ajustada por si acaso hayan quedado aerosoles en el ambiente.

@drhuerta Se ve mucho irresponsable fumando y caminando en la calle, despidiendo su humo ¿Si estos están con COVID 19, pueden contagiarnos???

— Ricardo Rivelinho (@ricardoctor2011) February 2, 2021

Hola, Ricardo. El nuevo coronavirus no viaja en el humo del cigarrillo, por lo que respirando ese humo no te contagiarás.

Sin embargo, si tú no usas mascarilla, y pasas muy cerca de ellos, puedes contagiarte por los aerosoles que se encuentran en el aire que exhalan esos fumadores si tienen covid-19.

@drhuerta ¿hay algún tipo de infección viral como la llamada “viruela loca” (en la infancia) que pueda generar algún tipo de inmunidad al nuevo coronavirus?

— Oscar E. Ibarra H. (@IbarraHumphries) February 4, 2021

Buena pregunta, Oscar. Se piensa que algunos virus de la familia corona, como los que causan resfríos, podrían tener algún tipo de inmunidad cruzada contra el nuevo coronavirus.

Preguntas sobre las pruebas de coronavirus

@drhuerta ¿Si en algún momento tuve Covid-19 asintomático las pruebas serológicas de anticuerpos saldrían positivas?

— Oscar E. Ibarra H. (@IbarraHumphries) February 4, 2021

Buena pregunta, Oscar. Claro que sí. La infección por el SARS CoV-2, ya sea sintomática o asintomática, va a provocar siempre la producción de anticuerpos, cuya cantidad será variable.

Las personas asintomáticas o con enfermedad leve producen menos anticuerpos que las personas que sufren una enfermedad más severa.

@drhuerta Buenas noches, si estoy en tratamiento con antibióticos, cuánto tiempo debo dejar de tomarlos para hacer la prueba de sangre para detectar COVID-19

— Monserrat Hernández De Luna (@Monoofmoon) February 2, 2021

Hola, Monserrat. Los antibióticos no interfieren en ninguna de las pruebas para estudiar covid-19, ni en las moleculares ni en las serológicas.

Preguntas sobre las vacunas contra el covid-19

@drhuerta Hola Dr Huerta queria hacerle una pregunta, el 17 de enero me puse la 1ra dosis de la vacuna del corona pero dias despues mi novio dio positivo. Tuve sintomas despues de la vacuna pero entraban reacciones normales. Mi pregunta puedo ponerme la 2da dosis si tuve corona.

— Liset Hernandez (@LisetHe44045229) February 3, 2021

Excelente pregunta, Liset. Debido a que no tuviste una prueba PCR, no se sabe si tuviste la infección.

Si la tuviste, el CDC recomienda que la segunda dosis debe ser pospuesta hasta que la persona termine el periodo de aislamiento por su enfermedad.

Creo que debes consultar con tu doctor para discutir los detalles de tu posible infección y decidir cuándo debes recibir la segunda dosis.

@drhuerta Los adultos mayores de 65 años, se pueden vacunar con A Z, se dice que no hay mucho estudio para este grupo, será efectiva

— Alexis Manuel Alvarado J (@alexalvj) February 4, 2021

Excelente pregunta, Alexis.

Lo que sucede es que algunos reguladores europeos piensan que hubo un número insuficiente de participantes mayores de 65 años en los estudios de fase 3 de AstraZeneca, por lo que su conclusión no es que la vacuna sea ineficaz para los mayores de 65 años, sino que su eficacia aún no ha sido plenamente demostrada en esas personas.

Otras empresas, como Pfizer, incluyeron a más personas mayores al principio de sus ensayos, por lo que tienen más datos disponibles.

@drhuerta buenas tardes Dr. Huerta , va mi consulta : una mujer en estado de gestación en cualquier etapa de la misma, puede vacunarse contra el covic19?. Gracias. Un saludo…

— Elizabeth (@Elizabe66941433) February 3, 2021

Hola, Elizabeth. Debido a que los estudios de fase 3 no incluyeron a mujeres embarazadas, esa pregunta no tiene respuesta y queda en manos del médico tratante si su paciente debe o no vacunarse.

Recordemos que las mujeres gestantes reciben diversos tipos de vacunas, por lo que el médico puede discutir el tema con su paciente y tomar una decisión conjunta.

@drhuerta hola doctor buenas tardes las personas con hipotiroidismo y post operadas que efectos pueda tener la vacuna en esos pacientes

— Xiomara del Valle O. (@xiomaritadavi) February 3, 2021

Hola, Xiomara. El efecto es el mismo que en cualquier persona que no sufra de hipotiroidismo, es decir de protección contra el nuevo coronavirus.

No es de esperarse que cause mayores o menores efectos secundarios.

@drhuerta puede informar si un paciente que tuvo covid puede vacunarse pasados cuanto días?

— Manolo (@ManoloSpinolla) February 3, 2021

Hola, Manolo. Como lo vimos en el episodio del 14 de diciembre, la Comisión Asesora sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC determinó incluir en el grupo de personas que deben vacunarse a aquellas que ya han tenido la infección, pero deben pasar por los menos 3 meses desde la infección antes de recibir la vacuna.

Dr. Una persona que recibió la primer dosis de la vacuna de Pfizer puede dar positivo en un PCR? Y en caso que así fuera, podría darse la segunda dosis?

— Esteban Santos (@Esteban73Santos) February 2, 2021

Hola, Esteban. Claro que eso puede ocurrir en casos en los en que la persona que recibe la primera dosis de la vacuna ya estaba contagiada o se contagia pocos días después.

De acuerdo al CDC, la segunda dosis debe ser pospuesta hasta que la persona termine el periodo de aislamiento por su enfermedad.

Hay fuerte evidencia de una nueva variante de coronavirus con mayor poder de contagio

Hola, Peter. Esa es una decisión que tienes que tomar con el geriatra de tu mamá.

Depende de su estado general y si tiene otras enfermedades o no. Por lo general, no es recomendable vacunar a un anciano que tiene una enfermedad terminal.

Otras preguntas sobre el coronavirus

Es posible superar al covid con una anemia aplasica

— Alan Ferrer (@alfeco75) February 4, 2021

Hola, Alan. Las personas con trastornos de la inmunidad, y la anemia aplásica es en algunos casos un trastorno autoinmune, pueden tener más probabilidades de sufrir más complicaciones por covid-19.

Pero recuerda que hay muchas personas que tienen factores de riesgo y no se enferman gravemente. Creo que lo mejor es cuidarse.

@drhuerta Saludos Dr. Podría suceder que el virus cambie a un tipo menos nocivo? Tal como se dice que pasó con la gripe española?. Gracias

— J. J. Juan (@juankvelasq) February 4, 2021

Excelente pregunta, Juan. En realidad, es al revés, los virus están siempre tratando de ganar algún tipo de ventaja evolutiva y eso hace que puedan causar más infecciones.

Aunque no está del todo definido, la pandemia de 1918 no terminó porque el virus se hizo menos agresivo, sino porque -después de infectar a un tercio de la población mundial- infectó y mató a todas las personas susceptibles.

Que tipo de cuidados aparte de mantener la higiene, debe tener una mamá que está dando de lactar a su bebé y tiene covid? Algún medicamento? O solo cuarentena y tener mucha higiene.

— Maricruz Pacheco Vilela (@VilelaMaricruz) February 4, 2021

Hola, Maricruz.

Te ruego que busques el episodio de nuestro podcast del 18 de noviembre del 2020 y allí escucharás todas las recomendaciones que debe tener presente una mamá que está lactando, y ya sea que ella sea la infectada o su bebé.

¿Tienes preguntas sobre el coronavirus?

Envíame tus preguntas por Twitter, intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Puedes encontrarme en @DrHuerta. Ya ve que las respondemos.

Si crees que este podcast es útil, ayuda a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en tu aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrate de suscribirte para obtener el último episodio en tu cuenta.

Y para obtener la información más actualizada, siempre puedes dirigirte a CNNEspanol.com. Gracias por tu atención.