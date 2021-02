Las 5 cosas que debes saber este 4 de febrero: Biden anuncia envíos directos de vacunas a las farmacias

Latino

¿Qué puedes hacer después de vacunarte? Los escenarios posibles del segundo juicio político a Trump. Ecuador, en cuenta regresiva rumbo a las elecciones. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Biden anuncia envíos directos de vacunas a las farmacias

El gobierno de Biden anunció que comenzará los envíos directos de vacunas a las farmacias minoristas la próxima semana, ampliando los puntos de acceso para que los estadounidenses reciban vacunas, a medida que se expanden las preocupaciones sobre las variantes del coronavirus.

Recibí mi vacuna contra el covid-19. Ahora, ¿qué puedo hacer con seguridad?

Los escenarios posibles del segundo juicio político a Trump

Se viene el segundo juicio político en contra del expresidente Donald Trump. Los republicanos argumentarán que ya no se puede procesar a un expresidente porque ya no está en el cargo, pero la Constitución dice que el Senado es responsable de todos los juicios políticos. Además, ya hay precedentes. Y aunque no puede ser destituido, Trump sí puede ser sancionado. Juan Carlos López hace un repaso de lo que debes saber.

El problema de la desigualdad en EE.UU. no es nuevo. La pandemia solo lo acentúa

La pandemia está poniendo de relieve el problema de la desigualdad en Estados Unidos, pero el campo de juego económico de la nación estaba lejos de estar nivelado mucho antes de que llegara el virus, incluso cuando el mercado laboral estadounidense creció a su punto más fuerte en 50 años.

Ecuador, en cuenta regresiva rumbo a elecciones

Dieciséis binomios presidenciales participan en la contienda electoral en Ecuador, la más numerosa y sin precedentes en la historia del país. Una proliferación de candidatos en la que muy pocos tienen opciones para llegar a una segunda vuelta electoral. La falta de acuerdos entre las fuerzas políticas sería una de las razones para este escenario que podría restar votos a los aspirantes más favorecidos en las encuestas.

Coronavirus en Ecuador: estas son las últimas cifras en medio de las elecciones

Alejandro Mayorkas: La amenaza de terrorismo interno es «persistente»

El terrorismo interno es «una de las mayores amenazas» para Estados Unidos, dijo a CNN el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el primer latino e inmigrante en dirigir el departamento. Mayorkas tomó juramento al cargo este martes. Es el primer secretario de Seguridad Nacional confirmado por el Senado en casi dos años. Ahora deberá supervisar la extensa misión del departamento, que incluye seguridad cibernética, inmigración y respuesta al covid-19, entre muchas otras.

A la hora del café

Los nominados a los Golden Globes 2021 son…

Netflix lideró en nominaciones tanto para televisión como para cine, incluido el drama «Mank», que obtuvo seis nominaciones.

Los atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio no necesitarán una vacuna para participar

Los atletas y delegados no estarán obligados a recibir una vacuna contra el covid-19 para participar en los Juegos de Tokio de este año, dijeron los organizadores.

Todos los estados de EE.UU. estarán en temperaturas bajo cero la próxima semana

Está a punto de hacer tanto frío que el agua hirviendo se congelará rápidamente en EE.UU., en cuestión de minutos.

Robinhood, la plataforma que sacudió a Wall Street, llega al Super Bowl

Robinhood, la aplicación de negociación de acciones que ayudó a alimentar la manía de GameStop y terminó en una crisis de relaciones públicas, divulgó un anuncio del Super Bowl.

Arqueólogos desentierran momias egipcias con lenguas doradas

Los arqueólogos que trabajan en un cementerio egipcio han desenterrado momias antiguas con lenguas de oro.

La cifra del día

Menos del 2%

Para volver a la normalidad, es necesario que de 70% a 85% en EE.UU. estén vacunados, dice Fauci. Ahora va menos del 2%.

La cita del día

Los Proud Boys será considerado un «grupo extremista violento por motivos ideológicos»

Canadá incluirá a los Proud Boys en la lista de grupos terroristas.

La selección del día

Y para terminar…

Video de la instructora de fitness bailando con el golpe de Estado en Myanmar detrás es completamente real

¿Golpe de Estado? ¿Qué golpe? Una instructora de fitness baila mientras se produce un golpe militar a sus espaldas. Jeanne Moos de CNN informa todo sobre esta reciente sensación viral.