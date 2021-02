Jeff Bezos dejará la presidencia ejecutiva de Amazon

Latino

(CNN) –– El fundador de Amazon Jeff Bezos dejará su cargo como presidente ejecutivo de la compañía a finales de este año y pasará a ser el presidente del directorio del gigante de comercio electrónico, anunció la empresa este martes.

Bezos ha sido el presidente ejecutivo de Amazon desde su fundación en 1995. Bajo su supervisión, la compañía pasó de vender libros en línea a convertirse en un gigante global de logística y venta minorista de US$ 1,7 billones. Lo que también llevó a Bezos a ser una de las personas más ricas del mundo.

Bezos será reemplazado por Andy Jassy, quien ha trabajado para Amazon desde 1997. Jassy actualmente dirige la división de la compañía dedicada al negocio de nube, Amazon Web Services. Esta área es la que mayor ganancias genera para la empresa.

En una carta a los empleados, Bezos dijo que está emocionado por la transición.

«Ser el presidente ejecutivo de Amazon es una gran responsabilidad y es demandante», escribió Bezos. «Cuando tienes una responsabilidad como esa, es difícil poner atención a otra cosa. Como presidente del directorio, seguiré participando en importantes iniciativas de Amazon. Pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para concentrarme en el Fondo Day 1, el Fondo Bezos Earth, en Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones. Nunca he tenido más energía, y esto no se trata de jubilarme. Me apasiona el impacto que creo que estas organizaciones pueden tener», añadió.

Bezos también señaló que cree que Amazon está en «su momento más inventivo en este momento. Espero que estén tan orgullosos de nuestra inventiva como yo. Creo que deberían estarlo».

«Encuentro mi trabajo significativo y divertido», continuó Bezos. «Tengo la oportunidad de trabajar con compañeros de equipo que son los más inteligentes, talentosos e ingeniosos. Cuando los tiempos han sido buenos, han sido humildes. Cuando los tiempos han sido difíciles, han sido fuertes y solidarios, y nos hemos hecho reír el uno al otro. Es un placer trabajar en este equipo», añadió.

La noticia ocurrió como parte del informe de ganancias de Amazon para el cuarto semestre. La compañía superó cómodamente las proyecciones de los analistas de Wall Street, tanto en ventas como en ganancias. Así, culminó un año excepcional en el que la pandemia impulsó sus negocios minoristas y de nube.

Las acciones de Amazon se mantuvieron estables en las operaciones posteriores al cierre de este martes. Las acciones de la compañía han crecido casi un 69% durante el último año.

Amazon registró ventas netas trimestrales de US$ 125.600 millones, un 44% más que en el mismo período del año anterior. La cifra también es superior por a los US$ 119.700 millones que proyectaron los analistas de Wall Street.

Los ingresos netos en el trimestre alcanzaron los US$ 7.200 millones, casi el doble de los US$ 3.700 millones que predijo Wall Street. También es más del doble de los US$ 3.300 millones en ingresos que la compañía obtuvo en el trimestre del año anterior. Las ganancias por acción diluida fueron US$ 14,09.

Los resultados trimestrales incluyen las ventas del Prime Day, que se realizó del 13 al 14 de octubre después de haber sido aplazado durante el verano debido a la pandemia.

En cuanto al año completo, Amazon informó que las ventas netas aumentaron un 38% a US$ 386.100 millones, más de US$ 6.000 millones más de lo que proyectaron los analistas. Los ingresos netos para 2020 alcanzaron los US$ 21.300 millones, o US$ 41.830 por acción diluida, un aumento de casi el 84% respecto al año anterior.

