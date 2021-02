El Ejército de Myanmar toma el poder en un golpe de Estado después de detener a Aung San Suu Kyi y otros líderes

Latino

(CNN) — El Ejército de Myanmar entregó el poder del país al comandante en jefe de las fuerzas armadas, luego de los arrestos de la líder civil del país, Aung San Suu Kyi, y otros líderes de alto rango en redadas matutinas el lunes.

En un discurso en la televisión de propiedad militar Myawaddy TV, el Ejército de Myanmar dijo que había detenido a líderes políticos clave en respuesta a un fraude electoral y que había declarado el estado de emergencia, informó Reuters.

El poder ha sido entregado al jefe del ejército Min Aung Hlaing, según Reuters. CNN no puede confirmar los informes de Reuters debido a la interrupción generalizada de Internet y las telecomunicaciones en Myanmar.

El anuncio sigue a varios días de empeoramiento de las tensiones políticas y crecientes temores de un golpe militar y se produce horas antes de que se programara el inicio de una nueva sesión del parlamento.

El portavoz gobernante de la Liga Nacional para la Democracia (NLD), Myo Nyunt, confirmó las detenciones a CNN el lunes. «El consejero de estado Daw Aung San Suu Kyi y algunas otras figuras importantes están detenidas en (la ciudad capital de) Naypyidaw», dijo Myo Nyunt. «Los militares parecen tomar el control de la capital ahora».

Líderes de alto rango detenidos en Myanmar

Varios líderes de alto rango de estados grandes de Myanmar, incluidos los ministros del estado de Shan, el estado de Kayah y el portavoz del estado de Ayeyarwady de la NLD, también fueron detenidos en las redadas, dijo Myo Nyunt.

El lunes por la mañana, los principales canales de noticias de Myanmar fueron suspendidos del aire y hubo informes de una interrupción significativa de Internet en el condado. También se podían ver soldados afuera del ayuntamiento en Yangon, el centro comercial del país.

La semana pasada, un portavoz militar dijo que no descartaría un golpe si no se investigaban las denuncias de los militares sobre presunto fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2020. Afirma que hay más de 10,5 millones de casos de «fraude potencial, como votantes inexistentes» y pidió a la comisión electoral que divulgue públicamente los datos finales de las encuestas.

El partido de Suu Kyi, la NLD, reclamó una victoria abrumadora en la segunda votación democrática del país desde el fin del gobierno militar directo en 2011, con el 83% de los votos, lo que permitió al partido formar un gobierno. El Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, respaldado por el ejército, ganó 33 de los 476 escaños posibles, menos de lo que esperaba el partido.

Denuncias de fraude electoral

La comisión electoral de Myanmar rechazó el jueves las acusaciones de fraude electoral, diciendo que cualquier error, como nombres duplicados en las listas de votantes, no era suficiente para afectar el resultado de la votación.

El viernes, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó «gran preocupación» por los recientes acontecimientos en Myanmar e instó a «todos los actores a … adherirse a las normas democráticas y respetar el resultado de las elecciones generales del 8 de noviembre».

Una declaración conjunta de 16 misiones internacionales en el país, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea también se opuso a cualquier intento de alterar el resultado de las elecciones o «impedir la transición democrática de Myanmar».

El lunes, la organización no gubernamental de derechos humanos Burma Rights UK dijo en una publicación en Twitter que la noticia de la detención de Suu Kyi era «devastadora».

«Esto debe ser enfrentado con la respuesta internacional más enérgica. Los militares deben comprender que han cometido un gran error de cálculo al pensar que pueden salirse con la suya», dijo el grupo.

Suu Kyi, considerada heroína de la democracia

Aung San Suu Kyi

La premio Nobel Suu Kyi es considerada una heroína de la democracia en Myanmar, tanto por ser una exprisionera política que pasó 15 años bajo arresto domiciliario como por ser la hija del asesinado icono de la independencia, Aung San.

Desde que su partido obtuvo una victoria aplastante en 2015 y estableció el primer gobierno civil después de 50 años de aislamiento y autoritarismo militar, ha sido la líder de facto de Myanmar y ocupó el cargo de consejera de estado, un título inventado como una laguna jurídica en la constitución que le prohíbe convertirse en presidenta.

Pero su reputación internacional se ha visto empañada en los últimos años por acusaciones de genocidio contra la población musulmana rohingya de Myanmar. Myanmar niega los cargos y ha afirmado durante mucho tiempo que se enfoca en terroristas.

Apagón de comunicaciones

Cuando Myanmar se despertó con la noticia de un posible golpe de Estado el lunes, hubo evidencia de una interrupción significativa de la red telefónica e Internet en todo el país, lo que podría afectar la capacidad de las personas para obtener información u organizar cualquier respuesta a través de las redes sociales.

Netblocks, que monitorea los apagones de Internet en todo el mundo, dijo que los datos de la red en tiempo real mostraban una caída importante en la conectividad en las primeras horas del lunes por la mañana. Doug Madory, analista de Kentik, una empresa de observación de redes, agregó en Twitter que se estaba produciendo una «gran interrupción de Internet».

«Se han monitoreado las continuas desconexiones con la conectividad nacional cayendo inicialmente al 75% y posteriormente al 50% de los niveles ordinarios a las 8:00 am hora local», según Netblocks.

Reuters informó que el medio estatal de Myanmar MRTV está teniendo problemas técnicos y no puede transmitir, según dijo la cadena. «Debido a las actuales dificultades de comunicación, nos gustaría informarles respetuosamente que los programas regulares de MRTV y Myanmar Radio no pueden transmitirse», dijo Myanmar Radio and Television en una publicación en su página de Facebook.

Netblocks informó que «los datos técnicos muestran recortes que afectan a múltiples operadores de red, incluidos Myanma Post and Telecommunications (MPT) de propiedad estatal y el operador internacional Telenor, con hallazgos preliminares que indican un mecanismo de interrupción ordenado centralmente dirigido a servicios celulares y algunos servicios de línea fija, que progresa con el tiempo».

Lo que viene después

El destacado historiador y autor de Myanmar, Thant Myint-U, dijo en Twitter el lunes que «Las puertas se acaban de abrir a un futuro muy diferente».

«Tengo la sensación de que nadie podrá realmente controlar lo que viene después. Y recuerde que Myanmar es un país inundado de armas, con profundas divisiones étnicas y religiosas, donde millones apenas pueden alimentarse».

Reacción internacional

La acción militar ha generado preocupación y condena de la comunidad internacional.

El asesor de seguridad nacional de EE.UU. Jake Sullivan ha informado al presidente Joe Biden sobre la situación en Myanmar, según un comunicado de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

«Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las elecciones recientes o impedir la transición democrática de Myanmar, y tomará medidas contra los responsables si estos pasos no se revierten», dice el comunicado. «Estamos siguiendo de cerca la situación».

El jefe del ejército Min Aung Hlaing ha estado bajo sanciones de Estados Unidos desde diciembre de 2019. Fue designado por graves abusos contra los derechos humanos relacionados con las atrocidades cometidas contra los rohingya.

Australia pidió el lunes la liberación inmediata de Suu Kyi y otros líderes de alto rango que están detenidos por el ejército.

En una declaración del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, Marise Payne, la Ministra de Relaciones Exteriores, dijo: «El Gobierno de Australia está profundamente preocupado por los informes de que el Ejército de Myanmar está tratando una vez más de tomar el control del país».

«Hacemos un llamado a los militares para que respeten el Estado de Derecho, resuelvan las disputas a través de mecanismos legales y pongan en libertad de inmediato a todos los líderes civiles y otras personas que han sido detenidas ilegalmente», dice el comunicado.

Información adicional de Reuters, James Griffiths, Sandi Sithu y Sophie Jeong de CNN.