Dustin Diamond, actor de ‘Saved by the Bell’, muere a los 44 años

(CNN) — Dustin Diamond, quien interpretó el papel de Screech en la popular comedia de la escuela secundaria de la década de 1990 «Salvados por la campana»(Saved by the Bell), murió el lunes después de un diagnóstico reciente de cáncer, según su manager, Roger Paul.

Tenía 44 años.

Dustin Diamond

«Le diagnosticaron esta forma brutal e implacable de cáncer maligno hace solo tres semanas», dijo Paul en un comunicado que proporcionó a CNN. «En ese tiempo, logró extenderse rápidamente por todo su sistema; la única misericordia que exhibió fue su ejecución aguda y rápida. Dustin no sufrió. No tuvo que estar sumergido en el dolor. Por eso, estamos agradecidos».

Diamond compartió por primera vez la noticia de su diagnóstico de cáncer el mes pasado.

En ese momento, su representante dijo que la salud de su cliente era «grave» y que Diamond estaba siendo sometido a más pruebas en un hospital de Florida. Se sometió a su primera ronda de quimioterapia días después.

Diamond, actor y comediante, se hizo famoso interpretando a Samuel «Screech» Powers durante más de una década en la franquicia «Saved by the Bell».

La serie para adolescentes fue reinventada recientemente por el servicio de transmisión Peacock con algunas de las estrellas originales, aunque no Diamond.

Suscitó controversia con su libro de 2009 «Behind the Bell», en el que Diamond compartió historias entre bastidores sobre el rodaje de la serie y algunas de sus narraciones fueron menos que halagadoras para sus coprotagonistas.

También enfrentó algunos problemas legales, cumpliendo tres meses de cárcel por apuñalar a un hombre durante un altercado de 2014 en un bar en Wisconsin.

El actor apareció en varios reality shows a lo largo de los años, incluidos «Celebrity Fit Club», «Celebrity Boxing 2» y «Celebrity Championship Wrestling».

Mark-Paul Gosselaar, Mario Lopez y Tiffany Thiessen, coprotagonistas de «Save by the Bell» de Diamond, rindieron homenaje al fallecido actor en las redes sociales.

