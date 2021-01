Biden firma decretos y acciones ejecutivas relacionados con la equidad racial: «Es momento de actuar»

Latino

(CNN) — El presidente de EE.UU. Joe Biden firmó una serie de decretos y acciones ejecutivas que giran en torno a la política de «equidad» el martes, centrándose en la reforma policial, la reforma penitenciaria y la vivienda pública. Dijo que es «momento de actuar».

«Es lo que los valores centrales de esta nación nos llaman a hacer. Y creo que la gran mayoría de los estadounidenses —demócratas, republicanos e independientes— comparten estos valores y quieren que actuemos también», dijo Biden durante una ceremonia de firma en la Casa Blanca junto con la vicepresidenta Kamala Harris. «Nunca hemos cumplido plenamente con los principios fundacionales de esta nación, para decir lo obvio, que todas las personas son creadas iguales y tienen derecho a ser tratadas por igual durante toda su vida».

Añadió que «es momento de actuar ahora no solo porque es lo correcto, sino porque si lo hacemos, todos estaremos mejor».

Biden también reconoció que las protestas por la muerte de George Floyd «despertaron la conciencia de decenas de millones de estadounidenses y… marcaron un punto de inflexión en la actitud de este país hacia la justicia racial».

Otro decreto que firmó Biden restablecerá una política de la era de Obama que prohíbe la transferencia de equipo militar a los departamentos de policía locales. El decreto firmado en 2015 impidió que las agencias federales suministraran a la policía local ciertos tipos de equipo de grado militar, como lanzagranadas y bayonetas. Ese decreto se produjo a raíz de las críticas a una respuesta policial «militarizada» a los disturbios civiles en Ferguson, Missouri, por la muerte de Michael Brown, un adolescente negro desarmado que murió a tiros por un policía. Trump levantó la prohibición de equipos en 2017.

El presidente también busca mejorar las condiciones carcelarias y eliminar el uso de cárceles privadas. Biden había hecho campaña para eliminar el uso de prisiones privadas por parte del gobierno federal.

Biden también firmó un decreto rechazando la discriminación contra la comunidad asiáticoestadounidense y de las islas del Pacífico, que, según el documento, surge «particularmente a la luz de la retórica en torno a la pandemia de covid-19». Emitirá un memorándum dirigiendo al departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para que tome medidas para promover políticas de vivienda equitativa.

El historial de votaciones de Biden en el Congreso sobre cuestiones de justicia penal y reforma carcelaria arrojó una larga sombra sobre su campaña presidencial. Y las acciones del martes, a menos de una semana de su presidencia, parecen ser un aparente intento de corregir lo que él ha admitido como una de sus deficiencias.

«Sabes que he estado en esta lucha durante mucho tiempo. No se trata solo de los derechos de voto. Va al sistema de justicia penal», dijo Biden en el Día de Martin Luther King Jr. en 2019. «No siempre lo he hecho. Sé que no siempre hemos hecho las cosas bien, pero siempre lo he intentado».

Biden ayudó a redactar el proyecto de ley contra el crimen de 1994, que estableció estrictos estándares federales de sentencias y que, según los críticos, condujo a una era de encarcelamiento masivo.

En un discurso en el Senado de 1993 hablando a favor del proyecto de ley contra el crimen, Biden advirtió sobre «depredadores en nuestras calles».

«Tenemos depredadores en nuestras calles que la sociedad ha creado, en parte debido a su negligencia», dijo Biden. «Se han pasado de la raya», continuó Biden. «Y es un comentario triste sobre la sociedad. No tenemos más remedio que sacarlos de la sociedad».

La vicepresidenta de Biden, quien una vez fue su oponente en la carrera presidencial de 2020, dijo en 2019 que creía que el proyecto de ley provocó un encarcelamiento masivo.

La entonces senadora de California, Kamala Harris, dijo que no estaba de acuerdo con Biden, quien había dicho en ese momento que el proyecto de ley contra el crimen «no generó encarcelamiento masivo».

«Ese proyecto de ley sobre delitos, ese proyecto de ley sobre delitos de 1994, contribuyó al encarcelamiento masivo en nuestro país. Alentó y fue la primera vez que teníamos una ley federal de tres strikes. Financió la construcción de más cárceles en los estados.Así que estoy en desacuerdo, lamentablemente», dijo Harris.

Biden también expresó su apoyo inequívoco, tanto en 1994 como en los años siguientes, a los miles de millones en fondos de la ley para construir prisiones estatales, incluso en su estado natal de Delaware. En 1994 argumentó que la ley debería incluir menos dinero para la construcción de prisiones de lo que los republicanos querían gastar, pero enfatizó que él también quería gastar miles de millones.

También fue un defensor durante mucho tiempo de una medida de la Declaración de Derechos de los Agentes de Policía mientras se desempeñaba como senador, lo que los críticos han dicho que habría dificultado la investigación de los policías por mala conducta.