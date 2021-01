¡Imparable! Cristiano Ronaldo llega a 760 goles

Latino

(CNN Español) — Con un gol de Cristiano Ronaldo y otro de Álvaro Morata, la Juventus derrotó este miércoles al Napoli por 2-0 para consagrarse campeón de la Supercoppa Italiana. Ese fue el gol número 760 para el portugués, quien sigue trepando en el escalafón histórico de máximos goleadores.

Corrían los 64 minutos del choque frente al Napoli cuando Cristiano Ronaldo encontró el balón en el área chica rival y no dudó en mandarla al fondo de la red ante la salida desesperada del portero colombiano David Ospina.

Ya son 760 los goles del portugués, quien pasó a ser considerado por varios medios y personalidades deportivas como el máximo goleador de la historia del fútbol.

Sin embargo, existen organismos encargados de la estadística del balompié que sitúan al portugués en distintos puestos en la tabla de anotadores históricos.

Pelé recientemente reabrió el debate de quién es el máximo goleador de la historia del fútbol profesional manifestando en sus redes sociales que hizo 1.283 tantos, como lo avala el récord Guinness y la propia FIFA, que le reconoce al brasileño haber marcado más de 1.200.

Por su parte, la Fundación de Estadísticas del Fútbol y el Deporte (R.S.S.S.F) ubica al checo-austríaco Josef Bican como el máximo goleador de la historia con más de 805 goles verificados en partidos oficiales. En el ranking, el brasileño Romario aparece segundo con 772 y en el tercer puesto marcha Pelé con 767.

En tanto, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) le otorga a Pelé el primer lugar con los ya mencionados 767, escoltado por Cristiano Ronaldo.